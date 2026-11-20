Juani (i) y María Coll (d) en casa de la mujer de 97 junto al libro de 'La Cocinera de la Legión Cóndor' (Infobae)

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Juani tiene 97 años, pero nunca esperaba que, al haber pasado la nonagésima década de su vida, conocería a alguien que pudiera hacer realidad su sueño: escribir un libro sobre la fortaleza y valentía que tuvo su madre cuando estalló la Guerra Civil. Este deseo lo tenía tan presente que un día se lo contó a su fisioterapeuta Ana, quien coincidió con ella en que “esto hay que contarlo”, recuerda para Infobae. Después de tener el visto bueno, Ana quedó con María, una amiga que, tras haber asistido a múltiples talleres de escritura creativa y haber escrito diferentes relatos, quería lanzarse con su primer libro.

“Fue un día de cañas” cuando se lo propuso la fisioterapeuta, explica María. En ese momento, su amiga le pasó el contacto de Juani y a partir de ahí crearon un vínculo que les habría traído el mejor regalo a cada una. “Juana, vamos a intentarlo, vamos a ver cómo sigue”, le dijo María en su primera reunión. Y así lo hicieron. A partir de ahí, quedaban en casa de la mujer de 97 años, encendían la grabadora y Juani soltaba todo lo que recordaba de la guerra, sobre los diferentes lugares en los que vivió y sus travesuras que la ayudaron a conservar su inocencia ante este episodio negro de la historia española.

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Aunque en ese momento era una niña de siete años, la memoria de la mujer es envidiable y, “como soy muy habladora”, confiesa, el relato fluía con facilidad. Al llegar el fin de semana, María buscaba un hueco entre el cuidado de sus hijos y el trabajo y transcribía toda la grabación a mano. Más tarde, cuando escribía un capítulo completo, se lo enseñaba a Juani para que ella pudiera rectificar o modificar cualquier error.

El libro de 'La Cocinera de la Legión Cóndor' (Infobae)

Para la escritora, el motor primordial fue “realmente el hecho de hacer realidad su sueño”. Juani, por su parte, deseaba divulgar lo vivido para dejar constancia de lo que vivieron muchas personas durante la guerra: “A mí me gustaría que esta historia se supiera, porque muchas veces la gente habla sin saber”. Y así fue como se elaboró ‘La Cocinera de la Legión Cóndor’, el libro que recoge los anales de “Celestina, mi madre y la mujer por la que esta historia merece ser contada”, se lee en el primer capítulo.

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“Tienes que coger todas las oportunidades que te da la vida”

“A nadie le sorprendió cuando ese verano comenzó la guerra”, recuerda la mujer de 97 años en el libro. Sin embargo, tanto ella como su hermana tuvieron la suerte de tener a una madre que dio todo por que nunca les faltase un pan que llevarse a la boca. Aunque “aprendimos a vivir entre balas, heridos y muertos”, la Juani de 7 años pudo atravesar este periodo sin enfrentarse a toda la oscuridad de esos años. Como reflexiona la mujer en el libro, “junto a ella no podía pasarnos nada, pero ahora sé lo que ella debió de vivir en un continuo estado de alerta”.

Por supuesto, las persecuciones entre bandos, los bombardeos y la separación de sus seres queridos las experimentó. Así, aunque tuvieron miedo, “mi madre nos apartó de una manera que jugábamos como niñas, nada más”, confiesa. Celestina hizo lo que había aprendido de pequeña. “Tienes que coger todas las oportunidades que te da la vida para poder sobrevivir y cuidar de los tuyos”, apunta María, y esa fue la opción a la que tuvo que enfrentarse cuando le ofrecieron ser la cocinera de la Legión Cóndor, un cuerpo militar de la Alemania nazi que apoyó al bando franquista durante la guerra.

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“No se traumatizó gracias a su madre y el trabajo que hizo. Pasó una guerra con una edad para acordarse de las cosas, como estoy segura de que muchos niños sí”, sostiene la escritora. Algo que le ha permitido tener los recuerdos transparentes para poder transmitir la lucha silenciosa de su madre.

Juani (i) y María Coll (d) en casa de la mujer de 97 junto al libro de 'La Cocinera de la Legión Cóndor' (Infobae)

“Del recuerdo de la niña a las reflexiones de la adulta”

Aun así, a la hora de contar su historia, María se enfrentaba a un reto “un poco delicado” sobre cómo encajar esta cuestión sin llegar a “blanquear el nazismo”. Pero lo cierto es que el relato “salió solo”, se sincera la escritora, porque al final “lo que hicimos fue hablar desde los recuerdos de una niña, de sus vivencias en la Guerra Civil y cómo su madre hizo que sobrevivieran sus hijas, su madre y su sobrina”, detalla.

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De este modo, “en el libro a veces paso del recuerdo de la niña a las reflexiones de la adulta, de la persona mayor”. Este fue otro desafío, especialmente para Juana, porque “a mi edad, los recuerdos los tenía metidos en mi cabeza, pero pensar como una niña de siete a mis 97 es un poco difícil”, confiesa.

‘La Cocinera de la Legión Cóndor’ recoge así la historia de Celestina a los ojos de su hija. “No se ponía nerviosa, no lloraba ni se asustaba. La serenidad de valentía de mi madre durante toda la guerra siempre estará en mi memoria”, reconoce Juani en el libro, disponible en Amazon. Pero cada una de las narraciones queda “por encima de las ideas políticas; estamos hablando de situaciones humanas de supervivencia y de amor”, remarca la escritora.

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Y es que “una cosa es el significado que pudo tener la Guerra Civil con un golpe de Estado, con unas derechas, unas izquierdas. Y otra cosa son las vivencias de cada ser humano que pudo tener para sobrevivir”, añade. Así, María reivindica que “la democracia y la libertad de expresión, la libertad de ser tú mismo, están por encima de todo”. Una lección que comparte Juani, quien resume el espíritu de toda una vida: “Tiene que haber libertad y la democracia debe ser así, con libertad general, no una poquita para lo que me conviene”, concluye.