Los candidatos a la presidencia hablan tras el debate cara a cara. (Composición Infobae)

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El debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha tenido continuidad este jueves en las sedes de PSOE y Partido Popular (PP), donde ambos candidatos han hecho su primera valoración ante militantes y equipos de campaña.

El presidente ha resumido el duelo como un contraste entre “buena política y mala educación”, mientras que el líder popular ha asegurado que se va “muy satisfecho” tras haber debatido “de igual a igual” con el jefe del Ejecutivo.

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Sánchez y Feijóo se han enfrentado en Madrid en los cinco bloques acordados para el encuentro: vivienda; economía y fiscalidad; servicios públicos; corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior. El debate ha dejado choques por los accidentes ferroviarios, los casos de corrupción, la política de vivienda, la inmigración y la gestión económica, con interrupciones y reproches constantes entre los dos aspirantes.

Sánchez contrapone “buena política” y “mala educación”

Sánchez ha llegado a la sede socialista entre los aplausos de los asistentes y ha agradecido el ambiente de la sala con una referencia al tono de la cita televisiva. “Qué gusto estar rodeado de gente educada”, ha dicho.

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El candidato del PSOE ha resumido su lectura del debate en “cuatro palabras: buena política y mala educación”. A continuación, ha contrapuesto “dos modelos de país”: uno que, según ha sostenido, representa los avances sociales, el reconocimiento de errores y la defensa de España en el ámbito internacional, frente a otro basado en “reproches”, sin propuestas y con una posición de “involución” en derechos y libertades.

Si tuviera que resumir lo que hemos vivido en el #CaraACara26, en cuatro palabras serían: buena política, mala educación.



También dos modelos de país: un modelo de avances, de conquistas sociales y de orgullo de país frente a todo reproches, ninguna propuesta e involución.… pic.twitter.com/mq7MhC1etH — PSOE (@PSOE) November 19, 2026

El presidente ha admitido que su Gobierno ha cometido errores y que quedan asuntos por resolver, aunque ha llamado a sus simpatizantes a intensificar el trabajo en los últimos días de campaña. “Hay que sudar esa camiseta”, les ha dicho.

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Sánchez ha afirmado que, tras el cara a cara, el PSOE está “un paso más cerca de ganar las elecciones y volver a gobernar cuatro años más”. El líder socialista ha pedido mantener la movilización “hasta el último minuto” y “la última papeleta en el último colegio electoral”.

Feijóo se declara satisfecho y apela a la “pancarta de cambio”

En Génova, Feijóo ha sido recibido con cánticos de “Feijóo a la Moncloa” y “el cambio ya está aquí”. El candidato popular ha agradecido el apoyo de los asistentes y ha asegurado que está satisfecho con su actuación en el debate. “La respuesta es que sí. Ya sabéis que yo no miento”, ha respondido cuando se le ha preguntado si se iba contento. Feijóo ha añadido que disfrutó del formato porque, según ha dicho, le permitió debatir “por fin” en igualdad de condiciones con Sánchez.

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“Creo que hay muchos españoles que también se sienten satisfechos, representados, escuchados y, por qué no, esperanzados”, ha señalado. El líder del PP ha afirmado que la campaña encara ahora su tramo final “con la pancarta de cambio”.

Feijóo ha agradecido el trabajo de su equipo y de las personas que han participado en la preparación del debate. Ha explicado que el partido llevaba años recopilando información, elaborando propuestas y trabajando los datos que ha utilizado durante el cara a cara.

DIRECTO: Feijóo llega a Génova tras el cara a cara con Sánchez. https://t.co/xjobeZp78Y — Partido Popular (@ppopular) November 19, 2026

El candidato popular ha recurrido después a una comparación futbolística para reclamar movilización hasta la votación del 29 de noviembre. “Esto es como cuando juegas la Champions y tienes un excelente resultado”, ha dicho. “Los tres puntos nos los hemos llevado, pero queda el partido de vuelta”.

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Feijóo ha precisado que ese “partido de vuelta” no se refiere al próximo debate, sino a la jornada electoral. “Ahí no se puede fallar”, ha advertido ante los asistentes, antes de anunciar los siguientes actos de campaña en Tenerife, El Hierro, Valencia y Murcia.

El líder del PP ha cerrado su intervención con una apelación a quienes desean un cambio de Gobierno. “El 29 de noviembre espero poder decirle a todos los españoles: España necesitaba un cambio y ya lo tiene”, ha concluido.