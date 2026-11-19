Javier Bardem como Raoul Silva en 'Skyfall'

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A días de que Robert Pattinson asuma el papel de James Bond en la próxima película de la saga, anunciada por Amazon MGM Studios con Denis Villeneuve en la dirección y Steven Knight como guionista, una revelación de Javier Bardem devuelve la atención a una de las escenas que modificó la relación de 007 con sus propios códigos. El actor español contó que propuso la tensión homoerótica entre su personaje, Raoul Silva, y el Bond de Daniel Craig en Skyfall. La secuencia generó dudas internas y el estudio quiso retirar una de sus frases.

“Nos dijeron de quitar ese diálogo, pero resistimos”, recordó la productora Barbara Broccoli. La llegada de Pattinson abre una nueva etapa para una franquicia que, desde 1962, ha sostenido una imagen reconocible: un espía británico de impecable vestuario, armas sofisticadas, enemigos grandilocuentes y un historial de conquistas femeninas. La interpretación de Craig, entre Casino Royale y Sin tiempo para morir, introdujo mayor vulnerabilidad en el personaje. Pero fue Skyfall, estrenada en 2012, la película que situó a Bond ante una provocación sexual directa de otro hombre.

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Bardem no se incorporó de inmediato al proyecto de Sam Mendes. El actor recordó que, cuando le ofrecieron ser el antagonista de Skyfall, se preguntó qué podía aportar a una película de James Bond. El temor no era menor: Silva debía entrar en una galería poblada por villanos que habían intentado conquistar el mundo, alterar el orden geopolítico o destruir al agente del MI6. La respuesta apareció durante una lectura de guion con Mendes. Bardem explicó en el Festival de Cine de Londres del British Film Institute que el director se mostró dispuesto a escuchar sus ideas sobre la sexualidad del personaje. El actor propuso que Silva llevara su enfrentamiento con Bond a una dimensión personal.

Bond responde a una insinuación que el estudio quiso eliminar

“Todos los villanos han hecho de todo para destruir el mundo, pero ¿qué pasa si quiere algo más personal?”, planteó Bardem. Su propuesta era que Silva quisiera acostarse con Bond. Mendes respondió que debía elevar la consulta al estudio. El actor dijo después que la aprobación fue una muestra de valentía. El resultado fue una secuencia que no define de forma cerrada la orientación sexual de Silva ni la de Bond. El villano usa el contacto físico, la insinuación y la invasión del espacio personal para desestabilizar al agente. La tensión es parte de su estrategia de poder, aunque Bardem insistió en que su intención era que el deseo de Silva fuera real y no solo una forma de intimidación.

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La escena tiene lugar en la isla abandonada desde la que Silva dirige su operación. Bond está atado a una silla después de ser capturado. Silva se acerca, habla de dos ratas encerradas en un túnel y plantea que pueden devorarse entre ellas o atacar a los demás. Luego empieza a desabrochar la camisa del prisionero y lleva la mano hacia su pierna. “Hay una primera vez para todo”, le dice Silva. Bond no reacciona con rechazo ni con sorpresa. “¿Qué te hace pensar que es mi primera vez?”, responde.

Ese intercambio es el que, según Broccoli, estuvo cerca de desaparecer. En el documental Being James Bond, estrenado en 2021, la productora relató que el estudio pidió quitar la respuesta de Bond. Ella y el equipo creativo se opusieron. Durante el estreno, la reacción de los espectadores respaldó la decisión: Broccoli recordó que toda la sala celebró la línea y que ella miró a un ejecutivo para decirle que tenía razón. La frase fue importante porque evitó que la escena quedara reducida a un gesto de humillación de Silva hacia un Bond pasivo. El 007 de Craig devuelve la provocación con una respuesta que mantiene su control y deja el significado abierto. La secuencia no convierte a la saga en un relato sobre la sexualidad del agente, pero altera una certidumbre que había acompañado al personaje durante décadas.

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Daniel Craig y Judi Dench esperan el inicio de una toma junto a una claqueta de producción durante el rodaje de la película Skyfall. (Instagram/@007)

Skyfall convirtió al villano en un reflejo oscuro de 007

La dimensión sexual de Silva se integra en una película que plantea un conflicto más íntimo que otras entregas de la franquicia. El antagonista es un antiguo agente del MI6 que se siente traicionado por M, interpretada por Judi Dench. Su guerra contra el servicio secreto responde a una historia de abandono y resentimiento, no a un plan abstracto de dominación global. Esa condición lo transforma en un doble de Bond: ambos fueron reclutados y utilizados por la misma institución, pero llegaron a extremos opuestos. Silva lleva esa semejanza al terreno corporal durante su interrogatorio. No quiere solo quebrar a Bond mediante amenazas; pretende obligarlo a enfrentar una situación ajena a la lógica habitual del personaje.

Bardem sostuvo que esa es la razón por la cual la escena se mantiene en la memoria del público. A su juicio, Silva coloca a Bond “fuera de lugar”, en un espacio que la franquicia no había recorrido de esa forma, y la respuesta del espía permite que salga del desafío sin renunciar a su carácter. El propio Mendes señaló en Being James Bond que, detrás de la fama de mujeriego de 007, existía una corriente homoerótica en varias películas de la serie. Skyfall hizo visible esa tensión durante unos minutos y la convirtió en uno de sus pasajes más discutidos.

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La elección de Pattinson llega 14 años después de aquella película y cinco años después de la salida de Craig en Sin tiempo para morir. Amazon MGM Studios anunció el 16 de noviembre que el actor británico interpretará al próximo Bond bajo las órdenes de Villeneuve. Será la primera película de la franquicia desarrollada tras el nuevo esquema de control creativo de Amazon MGM. No se conocen todavía los detalles de la historia ni el nombre de la próxima entrega, pero sí está definido el desafío: Pattinson recibirá a un personaje cuya tradición se apoya en convenciones muy firmes, pero que ya mostró capacidad para revisar su masculinidad, sus vínculos afectivos y el tipo de amenaza que enfrenta. La escena de Bardem y Craig sigue siendo una prueba de hasta dónde puede tensarse esa identidad sin abandonar el universo de Bond.