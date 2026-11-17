Carteles anuncian promociones de Black Friday en una calle comercial. REUTERS/Toby Melville

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El Black Friday 2026 se celebra de forma oficial el viernes 27 de noviembre, pero eso no ha impedido que muchos comercios se adelanten y los consumidores pueden aprovechar desde hace semanas los descuentos en varias tiendas. Amazon, MediaMarkt y PcComponentes activaron sus ofertas de Black Friday a principios de mes, mientras Zara, Mango o El Corte Inglés han confirmado sus propios calendarios de rebajas para los días previos al evento.

La tradición marca que el evento se celebra siempre el viernes posterior a Acción de Gracias, lo que en España y buena parte de Europa fija la fecha de este año en el 27 de noviembre. Ese dato, sin embargo, ha dejado de ser el único relevante: la mayoría de los comercios ya ha transformado lo que antes era una jornada puntual de descuentos en una campaña que se extiende durante casi todo el mes, con estrategias escalonadas según el canal de venta.

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Inditex activa sus rebajas online un día antes que en tiendas físicas

El grupo Inditex, que reúne a Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti y Zara Home, mantiene el esquema de años anteriores: adelanta los descuentos en app y web al jueves 26 de noviembre por la noche, y los extiende a los locales físicos el viernes 27.

En el caso de Zara, los precios rebajados estarán disponibles en la aplicación a las 21:00 horas del 26 de noviembre y una hora más tarde en el sitio web. Stradivarius, Bershka y Pull&Bear se adelantan incluso más temprano ese mismo día, con descuentos desde las 19:00 horas en la app y las 20:00 en la web. Oysho, por su parte, fijó el inicio a las 20:00 horas en su aplicación y a las 21:00 en su plataforma online.

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Massimo Dutti, que todavía no confirmó una fecha oficial, podría sumarse a las rebajas en tiendas físicas desde el 25 de noviembre, según estimaciones de expertos en retail. La firma mantiene además una sección permanente de precios especiales disponible antes del evento.

Mango y H&M eligen un cronograma propio

Mango no ha comunicado aún una fecha oficial, pero su comportamiento en años previos sugiere que lanzará sus descuentos entre el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, con la promoción activa durante todo el fin de semana hasta el Cyber Monday. La marca también suele habilitar ventas privadas en distintos momentos del año, al margen de los períodos formales de rebajas.

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El 80% de los compradores aprovechará el Black Friday para comprar los regalos de Navidad, con un gasto medio de 220 euros.

H&M combina ambas estrategias: ofrece descuentos exclusivos a sus miembros en los días previos al evento y se suma de lleno a la campaña general en torno al 26 y 27 de noviembre.

El Corte Inglés y Women Secret ya tienen promociones activas

El Corte Inglés puso en marcha desde principios de noviembre la campaña “Adelántate al Black Friday”, con descuentos de hasta 20% en tecnología y electrodomésticos. La promoción principal de la cadena de grandes almacenes se mantendrá varios días alrededor del 27 de noviembre, con el Cyber Monday del 30 como una segunda oportunidad de compra, especialmente en perfumería y cosmética.

Women Secret también adelantó su campaña, con descuentos de hasta 50% ya disponibles en su web. La previsión es que las rebajas se prolonguen más allá del 27 de noviembre, fecha oficial del evento.

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Parfois, en cambio, mantiene un esquema más tradicional: sus descuentos en bolsos, calzado, joyería y ropa arrancarán el propio 27 de noviembre y se extenderán durante todo el fin de semana.

Amazon lleva casi dos semanas de ofertas activas

Entre los comercios que más adelantaron su calendario se encuentra Amazon, que programó su “Semana de Black Friday” desde el jueves 19 de noviembre hasta el lunes 30 de noviembre a las 23:59 horas. La plataforma ofrece más de un millón de descuentos en categorías que van desde tecnología hasta moda, juguetes, belleza y artículos para el hogar, y renueva promociones exclusivas para suscriptores Prime dos veces al día durante ese período.

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MediaMarkt ha optado por un esquema similar: confirmó que sus “Semanas Black Friday” se extenderán durante todo noviembre, con rebajas en televisores, teléfonos móviles, ordenadores, electrodomésticos y videojuegos. PcComponentes, especializada en tecnología e informática, también activó descuentos de hasta 60% desde las primeras semanas del mes.

Movistar fue una de las compañías que más se adelantó en el calendario general: sus promociones en móviles, tabletas, ordenadores y televisores están disponibles desde el 27 de octubre.

El Cyber Monday cierra la temporada el 30 de noviembre

Más allá de las fechas de inicio, las asociaciones de consumidores insisten en una recomendación que se repite cada año frente a este tipo de campañas: comparar el precio de los productos durante el Black Friday con el que tenían semanas antes, para verificar si el descuento anunciado es real. La temporada de rebajas extendidas concluye de manera oficial el lunes 30 de noviembre, con el Cyber Monday como última instancia de compra para quienes prefieran las plataformas online por sobre las tiendas físicas.

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