David Broncano en 'La Revuelta'. (RTVE)

Guardar

La polémica por la entrevista de Santiago Abascal en La Revuelta está lejos de apagarse. Después de que Vox exigiera a RTVE y a la productora El Terrat que entregasen o publicasen los 40 minutos de conversación que no llegaron a emitirse, David Broncano ha respondido con una negativa rotunda. El presentador ha dejado claro que no tiene intención de difundir ese material y ha explicado los motivos por los que el programa decidió no incluirlo en la emisión.

La formación de Abascal había denunciado un supuesto incumplimiento del acuerdo de buena fe por parte del espacio de La 1. Según su versión, el contenido eliminado abordaba cuestiones como la sanidad, los servicios públicos, la energía y la defensa, y su ausencia podía dejar al partido expuesto a posibles manipulaciones. Vox llegó a acusar a la cadena de estar “secuestrando” esos 40 minutos y reclamó que se le entregase la grabación completa o que se hiciera pública.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Broncano no ha dado marcha atrás. Durante la emisión del lunes, el humorista abordó el enfrentamiento y confirmó que esos fragmentos no verán la luz. “Los minutos que se quitaron no cambian nada de la entrevista”, defendió, antes de explicar que los recortes forman parte del funcionamiento habitual del programa y que no se trata de una práctica excepcional con el líder de Vox.

PUNTUALIZACIÓN importante sobre el contenido no emitido de la entrevista con Santiago Abascal, que han pasado muchas cosas y no ha habido programa hasta hoy. #LaRevuelta https://t.co/zIuvSNK67D — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 16, 2026

Broncano recuerda los recortes a Pedro Sánchez y Montero y lanza un mensaje a Vox

El presentador puso como ejemplo otras entrevistas políticas que han pasado por el plató de La Revuelta. Según explicó, en el caso de Pedro Sánchez se eliminaron alrededor de 50 minutos de conversación, mientras que también se recortó material de la entrevista a María Jesús Montero. De esta manera, quiso subrayar que Abascal no ha recibido un trato diferente al de otros invitados y que el espacio no tiene por qué publicar todas las horas de grabación de sus programas.

PUBLICIDAD

Aun así, Broncano reconoció que podrían hacer una excepción y subir el contenido completo, pero dejó claro que no están dispuestos a hacerlo en esta ocasión. Su respuesta fue especialmente contundente al recordar el precedente con la formación política: “Ya hicimos una excepción con VOX y la cagamos, con lo cual no vamos a concederles nada nunca más porque nos la han liado después”.

El conductor también cuestionó qué es exactamente lo que Vox considera que se ha ocultado. En su opinión, la entrevista emitida no perjudicó precisamente a Abascal, que recibió aplausos durante buena parte de su intervención, mientras que él mismo considera que quedó en una posición poco favorable. “Si hemos subido una entrevista en la que yo quedo como la mierda, ¿qué creen que hemos ocultado?“, planteó, poniendo en duda que los fragmentos descartados puedan cambiar la imagen que dejó la conversación.

PUBLICIDAD

La polémica salta también a la entrevista de Jordi Wild

Broncano aprovechó además para referirse a otro episodio relacionado con Vox: la decisión de sus representantes de no acudir al programa de Jordi Wild. El presentador vinculó esa ausencia con la polémica generada tras su entrevista con Abascal y deslizó que quizá el partido consideró que la conversación con el creador de contenido podía resultar más incómoda.

Santiago Abascal, líder de VOX, en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)

En cualquier caso, defendió que Vox debe asumir la responsabilidad de haber decidido no participar en ese espacio, en lugar de utilizar el conflicto con La Revuelta como explicación.

Por ahora, el presentador mantiene su postura: los 40 minutos que quedaron fuera de la emisión no se publicarán. Una decisión que prolonga el enfrentamiento entre el programa de RTVE y Vox, y que vuelve a situar a Broncano en el centro de una controversia política que ha trascendido el contenido de una entrevista televisiva.

PUBLICIDAD