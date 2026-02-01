La ciudad del sur de Italia que cuenta con un barrio español y es el escenario de ‘La amiga estupenda’, una de las novelas más famosas del siglo XXI

Panorámica de Nápoles. (Ministerio de Turismo de Italia)

Impasible junto al Vesubio, bajo el sol que baña el Mediterráneo con mimo y a solo unos kilómetros del mayor vestigio romano se encuentra Nápoles, una ciudad europea única que no ha caído -al menos por ahora- en la pandémica homogeneización provocada por el turismo masivo. Su centro histórico ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por sus monumentos, que representan como pocos la cultura europea y mediterránea; y en sus calles crecieron las protagonistas de una de las novelas más famosas escritas en el siglo XXI.

La Nápoles grecorromana, fundada por los cumanos en el siglo VIII a. C., se convirtió en una de las ciudades más importantes de la Magna Grecia, antes de ser conquistada por los romanos en el 326 a. C. En los albores de la Edad Media fue conquistada, en cambio, por los bizantinos y gracias a la nobleza local pudo transformarse en el ducado de Nápoles, un estado autónomo que gobernó durante más de cinco siglos, hasta la invasión de los normandos en 1139. En 1266, tras la victoria de Carlos I de Anjou sobre Manfred de Suecia, se convirtió en angevina y en 1282 fue elegida capital del Reino de Nápoles, convirtiéndose en uno de los centros culturales más influyentes de Europa. Un estatus que mantuvo durante su etapa aragonesa y que aumentó con la llegada de los Borbones en 1734, que le devolvieron la independencia, convirtiéndola en una gran ciudad europea, culturalmente evolucionada y muy refinada, conforme detalla el Ministerio de Turismo de Italia en su página web. Pero antes, pasó por manos españolas.

Los reinos de Nápoles y Sicilia se mantuvieron unidos bajo mando español desde 1504 hasta 1713, año en que Nápoles pasó a ser austríaca hasta 1734. Pero esos 200 años aún pueden sentirse en el barrio español, uno de los más característicos de la ciudad.

Un barrio diseñado para el control

El Quartieri Spagnoli, levantados a partir de 1536 durante el virreinato español, responden a una lógica urbanística de vigilancia social. Sus angostos pasajes dispuestos en cuadrícula y la marcada verticalidad de los edificios reflejan la estrategia militar aplicada por las autoridades del momento para alojar a las tropas encargadas de preservar el orden en una ciudad en proceso de expansión y complejidad creciente.

El barrio español en Nápoles. (María Santos/Infobae)

En la actualidad, esta zona destaca por ofrecer una visión pura de la vida napolitana: allí se mantienen vivos los talleres familiares y los comercios de proximidad, los murales adornan sus calles y la afluencia de vecinos no se ha difuminado con la llegada del turismo como ha ocurrido en la mayoría de ciudades europeas. Nápoles resiste frente a la tendencia global que convierte cualquier rasgo autóctono en una simple postal.

Nápoles, adonde van a parar muchos viajeros por su proximidad con Pompeya, también ha adquirido fama a través de la saga La amiga estupenda de Elena Ferrante, que ha situado los barrios populares como reflejo de los condicionamientos sociales del entorno urbano, particularmente en la vida de las mujeres. Para The New York Times, esta obra es la mejor novela del siglo XXI por su capacidad para mostrar cómo el tejido de la ciudad configura trayectorias personales, límites y aspiraciones frustradas.

El libro narra la vida de Lila y Lina y Lenú, dos amigas atrapadas en calles deterioradas de las que les resulta imposible escapar a pesar de la distancia. Las protagonistas no pueden desligarse de una la ciudad marcada por la posguerra. Nápoles fue la segunda ciudad italiana -tras Milán- que recibió más ataques durante la Segunda Guerra Mundial.

La Nápoles de Elena Ferrante

Durante los últimos años, el prestigio de la tetralogía de Elena Ferrante ha intensificado el interés turístico por Nápoles, atrayendo a viajeros que buscan los escenarios reales de los personajes. La saga Dos amigas narra la amistad entre dos mujeres de naturaleza opuesta y caminos vitales divergentes en la Nápoles de la posguerra. Lila se muestra audaz y desafiante, mientras que Elena -o Lenú- transmite inseguridad y una actitud reservada. El primer volumen, La amiga estupenda (Lumen), se ocupa de su infancia y adolescencia, mientras que los siguientes —Un mal nombre, Las deudas del cuerpo y La niña perdida— recorren cincuenta años, desde la niñez hasta la madurez.

Cubierta de 'La amiga estupenda', de Elena Ferrante. (Lumen)

A medida que las protagonistas crecen, Nápoles adquiere más peso en sus relatos, con menciones concretas a lugares que forman parte del imaginario compartido. La violencia y el machismo se presentan como elementos definitorios en un entorno suburbano plagado de obstáculos, donde la Camorra también tiene presencia.

Los cuatro libros se convierten en una invitación a recorrer los enclaves fundamentales del centro histórico. Después de visitar la Piazza Dante, tomar el funicular permite acercarse hasta la Certosa di San Martino y disfrutar de una panorámica de la ciudad desde lo alto. El mismo medio de transporte facilita el acceso a la Piazza dei Martiri y al barrio de Chiaia, donde transcurren muchos episodios de la vida adulta de las protagonistas. El camino finaliza en el paseo marítimo, junto al Castel dell’Ovo, bajo la silueta permanente del Vesubio, que parece presidir la vida de Nápoles y sus habitantes.