Una mujer mayor camina a paso sostenido por un parque urbano para fortalecer su resistencia y capacidad aeróbica en los desplazamientos diarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Para tener un mínimo de calidad de vida durante la vejez no hace falta correr una media maratón a los 70 ni ir al gimnasio todos los días. Las personas más longevas del planeta combinan alimentación, salud mental y ejercicio, sí, pero no grandes esfuerzos, sino movimiento diario.

El secreto, según los expertos que llevan décadas estudiando a estas poblaciones está en la constancia disfrazada de rutina. Caminar al trabajo, tender la ropa, cuidar el huerto: nada de eso se siente como ejercicio, pero el cuerpo lo registra igual.

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Dan Buettner, el investigador que popularizó el concepto de Zonas Azules (zonas geográficas donde la gente tiene mayor esperanza de vida), lo resume con una frase que se ha convertido en mantra para quienes buscan cómo vivir más años de forma natural: “La gente que más vive se mueve de forma natural. No hace ejercicio, pero vive en entornos donde cada desplazamiento supone un paseo”.

Por qué moverse sin darse cuenta alarga la vida

Buettner ha identificado este patrón en lugares como Okinawa, Cerdeña y Nicoya, las regiones con mayor concentración de centenarios del mundo. Allí, desplazarse a pie, hacer las tareas de la casa o trabajar la tierra no son actividades extraordinarias, sino la forma normal de pasar el día.

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Especialistas en envejecimiento saludable explican por qué las poblaciones centenarias nunca pisaron un gimnasio y aun así alcanzaron edades excepcionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta clase de movimiento natural y constante evita los picos de sedentarismo que caracterizan a buena parte de las sociedades modernas, donde el ejercicio se concentra en una hora puntual y el resto del día transcurre sentado. Según el investigador, aficionarse a la jardinería o la horticultura puede ser una manera sencilla de recuperar ese hábito perdido, porque obliga a agacharse, estirarse y cargar peso sin que parezca una rutina de entrenamiento.

Lo que dice la ciencia sobre caminar una hora al día

El biogerontólogo Valter Longo, director del Longevity Institute de la Universidad del Sur de California y del Cancer and Longevity Lab del IFOM de Milán, llevó esta observación al terreno clínico tras estudiar de cerca Cerdeña. Su recomendación es concreta: sumar una hora diaria de caminata, que incluya subir escaleras y resolver los recados cotidianos a pie, por encima de los 150 minutos semanales de actividad física que marcan las guías internacionales.

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“Algunas de estas cosas se han abandonado, pero eran muy normales para las personas que llegaban a los cien años”, explicó Longo en declaraciones recogidas por CNBC Make It. Su planteamiento convierte una idea aparentemente simple en una estrategia respaldada por años de observación directa sobre personas centenarias.

Una mesa de madera rústica presenta una abundante variedad de alimentos ricos en proteínas, incluyendo pescado fresco, huevos, pollo asado, legumbres, lácteos, soja, almendras y plátanos, dispuestos en un ambiente casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta que acompaña a las personas que llegan a los cien años

El movimiento no actúa solo. En las Zonas Azules, la alimentación basada principalmente en productos vegetales es otro pilar que se repite sin excepción. Legumbres, cereales integrales, verduras, hortalizas y frutos secos ocupan el centro de los platos, mientras que la carne y los productos ultraprocesados quedan relegados a un papel secundario.

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A este patrón alimentario se suman las relaciones sociales estrechas y la participación activa en la vida comunitaria, dos factores que los investigadores consideran tan determinantes como la comida o el movimiento.

El consejo médico que resume los tres hábitos clave

Descubre cómo fortalecer tu tren inferior con esta rutina de gimnasio. Te mostramos la técnica correcta para la sentadilla en máquina Smith, cuádriceps en máquina y curl femoral para trabajar todos los músculos de tus piernas.

La doctora Deborah Kado, codirectora del Stanford Longevity Center, condensa estos hallazgos en una fórmula que aplica directamente con sus pacientes. “Aconsejo a mis pacientes que los tres hábitos de estilo de vida más importantes son tener un propósito en la vida, una dieta rica en frutas y verduras a diario, y mantenerse en movimiento, mientras se trabaja de forma continua en la postura y el equilibrio”, señaló la especialista.

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Su mirada clínica refuerza lo que Buettner observó sobre el terreno: ningún hábito aislado garantiza una vida más larga, pero la combinación de propósito, alimentación vegetal y movimiento constante sí marca una diferencia medible.