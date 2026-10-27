Robert Pattinson alaba a Steven Soderbergh por terminar ‘The Batman: Parte II’: “Es muy generoso de su parte”

‘The Batman 2′ vuelve a retrasar su estreno en cines: Robert Pattinson regresa en el primer vistazo de la secuela (Warner Bros)

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El actor Robert Pattinson celebró el ingreso de Steven Soderbergh a la producción de The Batman: Parte II, luego de que Matt Reeves se apartara temporalmente del rodaje por un asunto familiar. En declaraciones a GamesRadar+, el actor calificó de “completamente desinteresado” el gesto del director. “Es muy generoso de su parte”, afirmó Pattinson sobre la decisión de Soderbergh de tomar las riendas de la fotografía principal mientras Reeves resuelve su situación personal.

El protagonista de The Batman: Parte II explicó que Soderbergh se sumó al proyecto con el único objetivo de respaldar a Reeves, sin desplazarlo de la dirección de la cinta. “Estoy muy contento de que haya venido a ayudar a Matt”, señaló Pattinson. “Es increíblemente generoso de su parte, y lo está haciendo de la manera más amable. Es completamente desinteresado”. El actor también se refirió al trabajo previo de Reeves en el libreto. “Creo que Matt puso muchísimo esfuerzo en el guion, y estamos casi terminando. Entonces, que alguien venga y diga: ‘Solo quiero ayudar a Matt; quiero hacerlo en conjunto con él y llevarlo a la edición’. Y que sea alguien tan talentoso como Steven quien lo haga es genial”, agregó.

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Pattinson adelantó además que la producción ya está en marcha. “Creo que ya están filmando. Y yo empiezo en un par de días”, respondió cuando le preguntaron cuándo se retomaría el rodaje. El rodaje de The Batman: Parte II se había pausado luego de que Reeves debiera alejarse del set por motivos familiares no especificados. Soderbergh se incorporó para completar las escenas pendientes junto al equipo del director, de forma que el material se integre con lo ya filmado. Warner Bros. informó el 5 de octubre que Reeves necesitaba apartarse de la filmación por un asunto familiar. El estudio no detalló las razones de esa decisión ni confirmó si habrá cambios en la fecha de estreno. “La producción de The Batman: Parte II se pausó temporalmente mientras Matt Reeves se enfoca en un asunto familiar”, indicó un vocero del estudio en ese momento. “Matt cuenta con el apoyo total de DC Studios y esperamos continuar pronto con el proyecto”.

Soderbergh ya coincidió con Zoe Kravitz en 2022 al rodar su película 'Kimi'

El relevo ideal

Hasta el momento no se informó si el estreno previsto para el 18 de febrero de 2028 sufrirá modificaciones a raíz de la pausa en el rodaje. Tras el anuncio del estudio, Reeves publicó un mensaje en su perfil de X para despejar dudas sobre su continuidad al frente del proyecto. “Solo para que quede claro, no estoy dejando The Batman: Parte II”, escribió el director. “Estoy profundamente agradecido con Steven por venir en mi ayuda durante este momento difícil para terminar la fotografía principal. Gracias a todos por su preocupación y buenos deseos”. James Gunn, cocíder de DC Studios, también se refirió al cambio en Threads. “Matt sigue siendo el director de The Batman 2 y siempre lo será. No puedo expresar lo profundamente agradecidos y conmovidos que estamos por la oferta de Steven de ayudarlo a completar su visión”, escribió.

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Por su parte, Soderbergh difundió un comunicado propio en el que elogió el trabajo previo de Reeves en la saga. “Pensé que el trabajo de Matt Reeves en The Batman fue deslumbrante; fue intencional, específico y rigurosamente coherente”, señaló. “El objetivo aquí es trabajar con Matt y su equipo para generar material que se integre sin inconvenientes con lo que ya se filmó, de modo que Matt pueda terminar apropiadamente su película”, agregó el director en la misma declaración. Además de Pattinson, el elenco de The Batman: Parte II incluye a Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance y Brian Tyree Henry. También forman parte del reparto Colin Farrell en el papel de el Pingüino, Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Jeffrey Wright como el comisionado Gordon. El estreno de la cinta continúa programado para el 18 de febrero de 2028, aunque el estudio no confirmó si esa fecha se mantendrá tras la pausa en la producción.