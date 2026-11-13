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‘La bola negra’ completa su BSO incluyendo las dos canciones más pedidas por los fans: ‘Soldadito español’ y ‘La leyenda del tiempo’

La edición deluxe ya disponible en plataformas incorpora el tema interpretado por Judeline creado para “homenajear al Ejército” y la reinterpretación del clásico de Camarón incluido en el tráiler

Judeline en 'La bola negra' (Carla Oset/Elastica)
Judeline en 'La bola negra' (Carla Oset/Elastica)
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Lo prometido es deuda. La banda sonora de La bola negra ya está completa. Casi dos meses después de que la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi llegase a los cines españoles, y un mes después de la publicación del álbum con su música original —coincidiendo con el estreno en Estados Unidos—, los seguidores de la cinta ya pueden escuchar las dos canciones que más habían reclamado desde incluso antes de su estreno: Soldadito español, interpretada por Judeline, y La leyenda del tiempo, reinterpretación del clásico de Camarón de la Isla que acompañaba al tráiler.

Ambos temas forman parte de la edición deluxe de la banda sonora, publicada este viernes 13 de noviembre en plataformas de streaming, compuesta por el músico, compositor y productor Raül Refree, que ha trabajado con Rosalía o Rodrigo Cuevas. El nuevo lanzamiento amplía las 24 pistas que componían el álbum original con estos dos (en realidad son tres) temas publicados el pasado 16 de octubre, y pone fin a una larga espera.

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Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Y es que, cuando el pasado 2 de octubre se publicó un primer adelanto de la banda sonora, los fans no tardaron en señalar las ausencias. “No subir Soldadito español y La leyenda del tiempo es como si a Paquita Salas le quitas a Noemí Argüelles y a Lidia San José”, escribió en X @majaymeliaria. La primera entrega consistió en un EP de siete pistas, incluyendo La nieve, del cantante y protagonista del filme Guitarricadelafuente, al que posteriormente siguió un álbum más extenso incluyendo Seguiriya de los valientes, de María Terremoto, pero que tampoco incluía estas dos composiciones.

De Judeline a Penélope Cruz

Hasta ahora. En esta ocasión, una de las grandes novedades es Soldadito español, el pasodoble que Judeline, que también debuta como actriz en el fime, interpreta en la película y que surgió como homenaje al Ejército. Pero en este caso, la cinta se reapropia el tema.

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La otra incorporación es La leyenda del tiempo, la célebre canción que Camarón de la Isla popularizó en su revolucionario disco homónimo de 1979. Basada en un poema de Federico García Lorca, la composición adquiere un significado especial en una película que conecta tres historias ambientadas en 1932, 1937 y 2017 a través de la figura del poeta granadino.

Para el tráiler de La bola negra, Refree y el compositor Pablo Lluch, profesor de Operación Triunfo, prepararon una reinterpretación de carácter orquestal y coral, grabada con la participación de una orquesta en Viena y un coro folclórico. Estas dos incorporaciones completan un repertorio en el que ya figuraba Penélope Cruz, que presta su voz a Las tardes del Ritz y Batallón de modistillas al dar vida a la coupletista Nené Romero, además de La nieve, de Guitarricadelafuente. Todo ello mientras suenan fuerte las campanas para los Oscar: las principales casas de apuestas y medios especializados vaticinan que será él quien se haga con el premio a Mejor canción original, en vez de Taylor Swift, por I Knew It, I Knew You, para Toy Story 5.

La música ha sido uno de los elementos centrales del fenómeno cinematográfico de Los Javis, cuya película ya ha superado los 5,5 millones de espectadores en España, se ha convertido en la segunda película más taquillera del año y continúa su recorrido internacional.

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