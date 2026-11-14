España

Sábado de lluvia en toda España: la Aemet emite avisos amarillos por precipitaciones en Ávila, Salamanca y Cáceres

Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico y el alto Ebro. En cambio, descenderán en el Pirineo y en los litorales del Mediterráneo norte

Un ciclista que circula por el centro de Madrid se protege de la lluvia. (EFE/Mariscal)
Un ciclista que circula por el centro de Madrid se protege de la lluvia. (EFE/Mariscal)
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La lluvia afectará este sábado a casi toda la península, con avisos amarillos por precipitaciones en Ávila, Salamanca y Cáceres. La inestabilidad también dejará posibles tormentas en puntos del sur de Cataluña y de Andalucía occidental.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una jornada con cielos nubosos o cubiertos en gran parte del territorio y con una apertura progresiva de claros durante la tarde. Los avisos por lluvias estarán activos en esas tres provincias, mientras que los mayores acumulados se esperan en el oeste del Sistema Central. En ese entorno, las precipitaciones podrán mantener un carácter persistente.

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El resto de las áreas montañosas también registrará lluvia, sobre todo en sus vertientes sur. La Aemet prevé además que la nieve aparezca en cotas situadas entre los 2.200 y los 2.400 metros. Las lluvias serán menos probables en el valle del Ebro y en buena parte del Mediterráneo, mientras que el extremo sureste y Baleares quedarán al margen. Los chubascos podrían adquirir intensidad fuerte y estar acompañados de tormenta en sectores del litoral sur catalán y de la vertiente atlántica andaluza.

Fenel, un conductor cuyo vehículo ha quedado inundado por las lluvias torrenciales que han afectado al municipio de Granollers (Barcelona), ha afirmado que se ha quedado atrapado junto a su hijo. "Hemos salido por las ventanillas del coche", ha asegurado.

El tiempo, por comunidades

En Cataluña, la mitad occidental tendrá cielos nubosos o muy nubosos. En el extremo sur de la comunidad, las precipitaciones podrían presentarse en forma de chubascos tormentosos fuertes. En Andalucía, las lluvias serán moderadas y más intensas en la vertiente atlántica. Allí podrían ser fuertes y persistentes.

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El extremo sureste peninsular y Baleares tendrán un escenario distinto, con cielos poco nubosos o despejados durante buena parte de la jornada. En las islas, no obstante, no se descarta algún chubasco débil y ocasional durante la noche. Las regiones mediterráneas, el Cantábrico oriental y el interior nordeste mantendrán intervalos nubosos. La tendencia general será la aparición de claros al avanzar la tarde.

En la Comunidad de Madrid, la nubosidad baja será más visible durante la mañana y al final del día, con niebla y bruma en la Sierra. Las lluvias serán más frecuentes en las horas centrales y más intensas en las zonas elevadas. En Castilla y León, las precipitaciones serán frecuentes y podrían persistir en el extremo sur durante la primera mitad del día. Las máximas aumentarán en el extremo norte y bajarán ligeramente en el resto de la comunidad.

En Aragón, el Pirineo tendrá precipitaciones persistentes en los valles meridionales. El resto del territorio presentará intervalos nubosos y posibilidad de lluvia en el sistema Ibérico.

Castilla-La Mancha también tendrá nubosidad baja, sobre todo al inicio y al final de la jornada. Las precipitaciones tenderán a retirarse por el oeste en las últimas horas, aunque serán más frecuentes en áreas de sierra y montaña. En Galicia se esperan lluvias débiles, junto con nieblas matinales y vespertinas en zonas altas del interior y en áreas litorales de A Coruña y Pontevedra.

Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico y el alto Ebro. En cambio, descenderán en el Pirineo y en los litorales del Mediterráneo norte. Las mínimas registrarán descensos ligeros en la mayor parte del país. También se prevén heladas débiles en las zonas altas pirenaicas.

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