La serie que muestra las vergüenzas de Hollywood seguirá adelante: ‘The Studio’ renueva por una segunda temporada

En The Studio, Seth Rogen interpreta al recién nombrado director de un estudio de cine, Continental Studios. Desesperado por conseguir la aprobación de las celebridades, él y su equipo de ejecutivos de Continental Studios deben hacer malabarismos entre las exigencias corporativas y las ambiciones creativas mientras intentan mantener las películas vivas y relevantes. El estudio cuenta con un reparto repleto de estrellas encabezado por Catherine O'Hara, ganadora de los premios Emmy, SAG y Globo de Oro, Kathryn Hahn, nominada al Emmy, Ike Barinholtz y Chase Sui Wonders. Bryan Cranston, nominado al Oscar y ganador de un Emmy, Keyla Monterroso Mejía y Dewayne Perkins también son protagonistas.

No todas las series pueden decir que cuentan una historia con humor, muestran una realidad desde dentro, cuentan con grandes cameos y, de paso, lo hacen en plano secuencia. The Studio es una de ellas, y podrá seguir diciéndolo al menos una temporada más, porque la serie acaba de ser renovada por Apple TV para poder seguir viendo las desventuras de los ejecutivos de Continental Studios, las absurdas películas que producen y todo lo que pasa entre bambalinas en Hollywood.

The Studio echó a andar hace relativamente poco en Apple TV y Movistar+, y actualmente encamina su recta final después de haber emitido ocho de los diez episodios con los que cuenta en total. “No quiero decir que es una fórmula sino más bien una estructura que sabemos que funciona al 100% y por eso la vamos a aplicar una y otra vez”, se escucha decir al personaje de Seth Rogen en el anuncio que ha difundido AppleTV en redes, en realidad un clip sacado de un capítulo de la serie pero que sirve perfectamente para encapsular la noticia.

The Studio se centra en la historia de Matt Remick (Seth Rogen), un productor de Hollywood dentro de la ficticia compañía Continental Studios, cuyo presidente decide prescindir de los servicios de la productora ejecutiva Patty Leigh (Catherine O’Hara) y darle toda la responsabilidad a Matt. Aunque este es en realidad un cinéfilo que ha crecido con las películas del Nuevo Hollywood de los 70 como El exorcista, Chinatown o Annie Hall, pronto se dará cuenta que estar al mando no es tan fácil, y que no siempre sus gustos personales pueden ir por encima de los intereses de la empresa, más centrados en explotar franquicias y producir películas fáciles para el gran público.

Chase Sui Wonders en "The Studio" (Apple TV)

Cuando la realidad supera a la ficción

En su camino por llevar Continental Studios, Matt vive todo tipo de situaciones que, curiosamente, resuenan mucho con lo que está sucediendo en el Hollywood actual. Proyectos basados en marcas que nadie sabe muy bien por qué se explotan, grandes autores como Martin Scorsese viendo como sus últimas películas se quedan guardadas en cajones o estrellas de cine y sus problemas en los rodajes. The Studio no solo echa mano de cameos de gente como Olivia Wilde, Zac Efron, Anthony Mackie, Ron Howard o el propio Scorsese, sino que (casi) todo lo que cuenta está basado en hechos reales o aconteciendo lo que sucede en la plana mayor de Hollywood.

Así lo contaba el propio Seth Rogen antes de que la serie viera la luz, revelando que tanto él como Evan Goldberg, cocreador y coautor de Supersalidos, escucharon a un productor de cine contar muchas de las miserias y contradicciones que relata la serie. “Me encantan las películas, pero mi trabajo es arruinarlas”, asegura el actor y productor que le confesó un jefazo de Hollywood, y por ello el personaje de Matt está libremente inspirado en las experiencias de los dos intentando sacar adelante sus películas. Parece que de momento tendrán una segunda oportunidad, lo cual demuestra que después de todo a Hollywood no le importa verse reflejado en un espejo que muestra sus defectos, siempre y cuando lo haga con algo de gracia.