‘La bola negra’ arrasa en los Premios del Cine Europeo: Penélope Cruz y Javier Bardem también están nominados

La bola negra, la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, obtuvo diez nominaciones en los Premios del Cine Europeo 2026, con lo que se convirtió en la segunda cinta más candidata del certamen, solo detrás de Fatherland, del director polaco Paweł Pawlikowski. La gala se celebrará el 16 de enero en Atenas. Calvo y Ambrossi ya compartieron con Pawlikowski el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes, un antecedente que ahora se repite en la pugna por estos galardones, según informó la Cadena SER.
La categoría principal incluye también a las candidatas a mejor documental y mejor película de animación. Junto a La bola negra compiten Fjord, de Cristian Mungiu; Fatherland, de Pawlikowski; Woman Unknown, de May el-Toukhy, y La gradiva, de Marine Atlan. En esta categoría, Calvo y Ambrossi se enfrentan a Mungiu por Fjord, Andrey Zvyagintsev por Minotauro, Pawlikowski por Fatherland y Sandra Wollner por Everytime.
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Penélope Cruz figura entre las candidatas a mejor actriz europea por su papel en Búnker. Compite con Renate Reinsve por Fjord, Sandra Hüller por Fatherland, Mathilde Arcel por Woman Unknown, Léa Seydoux por Gentle Monster y, de nuevo, Sandra Hüller por Rose. Javier Bardem completa la representación española en interpretación, nominado a mejor actor europeo por El ser querido. Comparte terna con Andrew Scott por Elsinore, Swann Arlaud por Un hombre de nuestro tiempo, Hanns Zischler por Fatherland y Sebastian Stan por Fjord.
Favorita para los Oscar
La bola negra también aspira a mejor guion, firmado por Calvo, Ambrossi y Alberto Conejero, frente a Sandra Wollner por Everytime, Pawlikowski y Henk Handloegten por Fatherland, Mungiu por Fjord y Simon Lyashenko junto a Zvyagintsev por Minotauro. La coproducción Ensayos para una revolución, de Pegah Ahangarani, compite por mejor documental junto a Naza, de Yuval Abraham y Rachel Szor; Letters from a Silenced Country, de Andrei Kutsila; To Hold a Mountain, de Biljana Tutorov y Petar Glomazić, y Whispers in the Woods, de Vincent Munier. En animación, sin presencia española, figuran In Waves, de Phuong Mai Nguyen; Iron Boy, de Louis Clichy; Jim Queen, de Marco Nguyen y Nicolas Athané; Lucy Lost, de Olivier Clert, y Viva Carmen, de Sébastien Laudenbach.
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La bola negra suma además candidaturas técnicas: Gris Jordana en fotografía, Alberto Gutiérrez en montaje, Pablo Morillas y Mariló Osuna en maquillaje y peluquería, Roger Bellés en diseño de producción, Ana López Cobos en vestuario, el equipo formado por Rodrigo Madrigal, Anna Harrington, Alejandro López y Mayte Cazorla en diseño de sonido, y Eva Leira junto a Yolanda Serrano en dirección de casting. A esta lista se suma Alberto Iglesias, nominado a mejor música original por Amarga Navidad, en una categoría que también incluye a Volker Bertelmann por Búnker y Tara Nome Doyle por Rose. Fatherland acumula nominaciones en casi todas las categorías técnicas, desde fotografía hasta diseño de sonido, y se perfila como la principal rival de La bola negra en la gala de Atenas. Fjord, de Mungiu, y Woman Unknown, de el-Toukhy, completan el bloque de películas con mayor presencia.
El palmarés incluye también el Premio Fipresci al descubrimiento europeo, que reúne a 17, de Kosara Mitic; At Night, de Beatrice Gibson; Cute, de Marlene Emilie Lyngstad; Flesh and Fuel, de Pierre Le Gall; The Guest, de Mads Mengel, y Thirteen in Gaza, de Hosam Abu Dan. El Premio Europeo del Público Joven nomina a Hold Onto Me, de Myrsini Aristidou; I Matter, de Alina Șerban, e Iron Boy, de Louis Clichy. Mejor cortometraje europeo, por su parte, reúne a God Is Shy, de Jocelyn Charles; L’Mina, de Randa Maroufi; Morning Circle, de Basma al-Sharif; The End, de Niki Lindroth von Bahr, y Unleaded, de Emma Hütt y Tina Muffler. No obstante, parece que La bola negra ha dado un paso de gigante y esto solo acaba de empezar.
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