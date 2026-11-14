España Cultura

‘La bola negra’ arrasa en los Premios del Cine Europeo: Penélope Cruz y Javier Bardem también están nominados

El actor ha sido nominado por ‘El ser querido’ y la actriz por ‘Búnker’, mientras que la película de los Javis parte como favorita en las principales categorías

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.
Guardar

La bola negra, la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, obtuvo diez nominaciones en los Premios del Cine Europeo 2026, con lo que se convirtió en la segunda cinta más candidata del certamen, solo detrás de Fatherland, del director polaco Paweł Pawlikowski. La gala se celebrará el 16 de enero en Atenas. Calvo y Ambrossi ya compartieron con Pawlikowski el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes, un antecedente que ahora se repite en la pugna por estos galardones, según informó la Cadena SER.

La categoría principal incluye también a las candidatas a mejor documental y mejor película de animación. Junto a La bola negra compiten Fjord, de Cristian Mungiu; Fatherland, de Pawlikowski; Woman Unknown, de May el-Toukhy, y La gradiva, de Marine Atlan. En esta categoría, Calvo y Ambrossi se enfrentan a Mungiu por Fjord, Andrey Zvyagintsev por Minotauro, Pawlikowski por Fatherland y Sandra Wollner por Everytime.

PUBLICIDAD

Penélope Cruz figura entre las candidatas a mejor actriz europea por su papel en Búnker. Compite con Renate Reinsve por Fjord, Sandra Hüller por Fatherland, Mathilde Arcel por Woman Unknown, Léa Seydoux por Gentle Monster y, de nuevo, Sandra Hüller por Rose. Javier Bardem completa la representación española en interpretación, nominado a mejor actor europeo por El ser querido. Comparte terna con Andrew Scott por Elsinore, Swann Arlaud por Un hombre de nuestro tiempo, Hanns Zischler por Fatherland y Sebastian Stan por Fjord.

Imagen de 'La bola negra'
Imagen de 'La bola negra'. (Elástica Films)

Favorita para los Oscar

La bola negra también aspira a mejor guion, firmado por Calvo, Ambrossi y Alberto Conejero, frente a Sandra Wollner por Everytime, Pawlikowski y Henk Handloegten por Fatherland, Mungiu por Fjord y Simon Lyashenko junto a Zvyagintsev por Minotauro. La coproducción Ensayos para una revolución, de Pegah Ahangarani, compite por mejor documental junto a Naza, de Yuval Abraham y Rachel Szor; Letters from a Silenced Country, de Andrei Kutsila; To Hold a Mountain, de Biljana Tutorov y Petar Glomazić, y Whispers in the Woods, de Vincent Munier. En animación, sin presencia española, figuran In Waves, de Phuong Mai Nguyen; Iron Boy, de Louis Clichy; Jim Queen, de Marco Nguyen y Nicolas Athané; Lucy Lost, de Olivier Clert, y Viva Carmen, de Sébastien Laudenbach.

PUBLICIDAD

La bola negra suma además candidaturas técnicas: Gris Jordana en fotografía, Alberto Gutiérrez en montaje, Pablo Morillas y Mariló Osuna en maquillaje y peluquería, Roger Bellés en diseño de producción, Ana López Cobos en vestuario, el equipo formado por Rodrigo Madrigal, Anna Harrington, Alejandro López y Mayte Cazorla en diseño de sonido, y Eva Leira junto a Yolanda Serrano en dirección de casting. A esta lista se suma Alberto Iglesias, nominado a mejor música original por Amarga Navidad, en una categoría que también incluye a Volker Bertelmann por Búnker y Tara Nome Doyle por Rose. Fatherland acumula nominaciones en casi todas las categorías técnicas, desde fotografía hasta diseño de sonido, y se perfila como la principal rival de La bola negra en la gala de Atenas. Fjord, de Mungiu, y Woman Unknown, de el-Toukhy, completan el bloque de películas con mayor presencia.

El palmarés incluye también el Premio Fipresci al descubrimiento europeo, que reúne a 17, de Kosara Mitic; At Night, de Beatrice Gibson; Cute, de Marlene Emilie Lyngstad; Flesh and Fuel, de Pierre Le Gall; The Guest, de Mads Mengel, y Thirteen in Gaza, de Hosam Abu Dan. El Premio Europeo del Público Joven nomina a Hold Onto Me, de Myrsini Aristidou; I Matter, de Alina Șerban, e Iron Boy, de Louis Clichy. Mejor cortometraje europeo, por su parte, reúne a God Is Shy, de Jocelyn Charles; L’Mina, de Randa Maroufi; Morning Circle, de Basma al-Sharif; The End, de Niki Lindroth von Bahr, y Unleaded, de Emma Hütt y Tina Muffler. No obstante, parece que La bola negra ha dado un paso de gigante y esto solo acaba de empezar.

Temas Relacionados

La bola negraJavier BardemPenélope CruzCine españolCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un animador de Disney revela cuál es la escena que más le ha costado dar vida a lo largo de su trayectoria

Broose Johnson recordó un fragmento de película que le dio algún que otro dolor de cabeza y acabó convirtiéndose en un reto profesional

Un animador de Disney revela cuál es la escena que más le ha costado dar vida a lo largo de su trayectoria

‘Vengadores: Doomsday’ presentará a un Gambito mucho más serio y profundo por parte de Channing Tatum: “No es todo risas”

El actor ya había prometido que haría un cambio con su acento, pero ha sido Kevin Feige quien ha asegurado que tendremos un personaje mucho más redondo a lo anteriormente visto

‘Vengadores: Doomsday’ presentará a un Gambito mucho más serio y profundo por parte de Channing Tatum: “No es todo risas”

Bruce Springsteen aún culpa a Steven Spielberg por cargarse uno de sus pasatiempos favoritos con ‘Tiburón’: “¿Por qué un buen hombre haría eso?"

El icónico cantante fue uno de los participantes en el homenaje al director de cine durante un evento en el MoMA

Bruce Springsteen aún culpa a Steven Spielberg por cargarse uno de sus pasatiempos favoritos con ‘Tiburón’: “¿Por qué un buen hombre haría eso?"

Seth Rogen promete cameos imposibles en la segunda temporada de ‘The Studio’: “Tener que dirigir a estas personas ha sido de lo más aterrador en toda mi vida”

Martin Scorsese, Ron Howard, Olivia Wilde o Anthony Mackie fueron algunas de las grandes sorpresas en su primera temporada

Seth Rogen promete cameos imposibles en la segunda temporada de ‘The Studio’: “Tener que dirigir a estas personas ha sido de lo más aterrador en toda mi vida”

Susana Abaitua investiga un gran crimen en ‘Infamia’, el nuevo thriller de HBO Max: “Nunca he tenido como objetivo cruzar el charco hacia Hollywood, no soy ese tipo de actriz”

La actriz encarna a una abogada que empieza a investigar un caso cerrado desde hace años en esta serie basada en el best-seller homónimo con ecos de ‘Heridas abiertas’ o ‘Mare of Eastown’

Susana Abaitua investiga un gran crimen en ‘Infamia’, el nuevo thriller de HBO Max: “Nunca he tenido como objetivo cruzar el charco hacia Hollywood, no soy ese tipo de actriz”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez y Feijóo protagonizan el primer fin de semana de campaña electoral con cruces por la “buena política”, la “mala educación” o la “corrupción”

Sánchez y Feijóo protagonizan el primer fin de semana de campaña electoral con cruces por la “buena política”, la “mala educación” o la “corrupción”

La Audiencia Provincial de Barcelona concede a una madre el uso de la vivienda familiar pese a que no es su propietaria

Judith, conductora, desvela el truco de los autobuses para no quedarse estancados en una cuesta

La ‘playa’ de Madrid abrirá en 2027 y ya tiene las primeras entradas a la venta: será el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: Sánchez defiende la “buena política ante la mala educación” y Feijóo carga contra Transportes y la corrupción

ECONOMÍA

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

DEPORTES

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”

Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Rossi reabre la herida de Sepang y se confiesa como nunca: “Juro por la cabeza de mis hijas que nunca hubo patada a Márquez”

La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”