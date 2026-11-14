Un animador de Disney revela cuál es la escena que más le ha costado dar vida a lo largo de su trayectoria

El animador explicó por qué una fracción mínima de la estampida en El Rey León le resultó más compleja que secuencias con mayor duración o cantidad de personajes en pantalla. (Montaje Infobae)

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Broose Jonhson trabajó para el conocido Renacimiento de Disney, un periodo de 10 años en el que se crearon las películas de animación que todo millenial y Gen Z conoce. La Sirenita, Pocahontas o Hércules son algunos. El animador sigue trabajando en la corporación y cuando le preguntan qué escena fue más difícil animal, la respuesta sorprende por su brevedad: apenas 10 fotogramas. Menos de medio segundo de metraje que le costaron semanas de trabajo y más de un dolor de cabeza.

La anécdota surge de una etapa marcada por nombres como Glen Keane, animador principal de la Bestia en La Bella y la Bestia, a quien Johnson recurrió en su juventud cuando una escena lo superaba. Keane le respondió entonces con una frase que terminó convertida en principio de trabajo: “La animación es difícil, todo es difícil, y si alguien te dice lo contrario, o está mintiendo o ha dejado de intentarlo”. Esa idea acompañó a Johnson años después, cuando debió enfrentar el desafío que recuerda como el más exigente de su trayectoria.

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Broose Johnson ha trabajado en producciones como Aladdín, El Rey León o La Bella y La Bestia. (Disney)

El animador relató que, al llegar su turno para mostrar el trabajo al director, se cruzó en un sofá con su colega Phil Young. Bastó con decir “escena de diez fotogramas” para que Young respondiera con un gesto de resignación y un “lo siento muchísimo, amigo”, prueba de que ese tipo de secuencias eran temidas entre los propios animadores del estudio.

La escena de Simba junto al tronco partido en la estampida fue la más difícil de animar

La secuencia en cuestión corresponde a El Rey León, estrenada en 1994, en el instante en que Simba queda atrapado en medio de la estampida y un tronco se parte por el impacto de su caída. En apenas diez fotogramas, Johnson debía resolver el peso del golpe, la velocidad del desplazamiento y lograr que el tronco saliera del encuadre sin que el movimiento perdiera credibilidad física. “Todavía parece que simplemente sale volando”, admitió el propio animador, décadas después, al recordar el resultado final.

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Uno de los frames de la escena más difícil de animar. (Disney)

La dificultad no provenía de la cantidad de acción en pantalla, sino de la falta de tiempo para desarrollarla. Diez fotogramas equivalen a una fracción mínima dentro de una película de animación tradicional, un margen que obliga a condensar toda la información de un impacto físico sin posibilidad de extender la transición o suavizar el movimiento en fotogramas adicionales. Johnson explicó que, por más que visualizaba la caída en su cabeza, el espacio disponible no le alcanzaba para resolverla con la claridad que buscaba.

Esa escena breve, enmarcada dentro de una de las secuencias más recordadas de la película, terminó representando para Johnson un desafío mayor que otras tomas con más personajes o mayor duración en pantalla. El propio animador señaló que preferiría repetir escenas completas de cachorros o elefantes antes que volver a enfrentar una secuencia de diez fotogramas, una confesión que resume el peso técnico que puede esconder incluso el fragmento más corto de una película.

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