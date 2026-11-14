España

Un animador de Disney revela cuál es la escena que más le ha costado dar vida a lo largo de su trayectoria

Broose Johnson recordó un fragmento de película que le dio algún que otro dolor de cabeza y acabó convirtiéndose en un reto profesional

El animador explicó por qué una fracción mínima de la estampida en El Rey León le resultó más compleja que secuencias con mayor duración o cantidad de personajes en pantalla. (Montaje Infobae)
El animador explicó por qué una fracción mínima de la estampida en El Rey León le resultó más compleja que secuencias con mayor duración o cantidad de personajes en pantalla. (Montaje Infobae)
Guardar

Broose Jonhson trabajó para el conocido Renacimiento de Disney, un periodo de 10 años en el que se crearon las películas de animación que todo millenial y Gen Z conoce. La Sirenita, Pocahontas o Hércules son algunos. El animador sigue trabajando en la corporación y cuando le preguntan qué escena fue más difícil animal, la respuesta sorprende por su brevedad: apenas 10 fotogramas. Menos de medio segundo de metraje que le costaron semanas de trabajo y más de un dolor de cabeza.

La anécdota surge de una etapa marcada por nombres como Glen Keane, animador principal de la Bestia en La Bella y la Bestia, a quien Johnson recurrió en su juventud cuando una escena lo superaba. Keane le respondió entonces con una frase que terminó convertida en principio de trabajo: “La animación es difícil, todo es difícil, y si alguien te dice lo contrario, o está mintiendo o ha dejado de intentarlo”. Esa idea acompañó a Johnson años después, cuando debió enfrentar el desafío que recuerda como el más exigente de su trayectoria.

PUBLICIDAD

Broose Johnson ha trabajado en producciones como Aladdín, El Rey León o La Bella y La Bestia. (Disney)
Broose Johnson ha trabajado en producciones como Aladdín, El Rey León o La Bella y La Bestia. (Disney)

El animador relató que, al llegar su turno para mostrar el trabajo al director, se cruzó en un sofá con su colega Phil Young. Bastó con decir “escena de diez fotogramas” para que Young respondiera con un gesto de resignación y un “lo siento muchísimo, amigo”, prueba de que ese tipo de secuencias eran temidas entre los propios animadores del estudio.

La escena de Simba junto al tronco partido en la estampida fue la más difícil de animar

La secuencia en cuestión corresponde a El Rey León, estrenada en 1994, en el instante en que Simba queda atrapado en medio de la estampida y un tronco se parte por el impacto de su caída. En apenas diez fotogramas, Johnson debía resolver el peso del golpe, la velocidad del desplazamiento y lograr que el tronco saliera del encuadre sin que el movimiento perdiera credibilidad física. “Todavía parece que simplemente sale volando”, admitió el propio animador, décadas después, al recordar el resultado final.

PUBLICIDAD

Uno de los frames de la escena más difícil de animar. (Disney)
Uno de los frames de la escena más difícil de animar. (Disney)

La dificultad no provenía de la cantidad de acción en pantalla, sino de la falta de tiempo para desarrollarla. Diez fotogramas equivalen a una fracción mínima dentro de una película de animación tradicional, un margen que obliga a condensar toda la información de un impacto físico sin posibilidad de extender la transición o suavizar el movimiento en fotogramas adicionales. Johnson explicó que, por más que visualizaba la caída en su cabeza, el espacio disponible no le alcanzaba para resolverla con la claridad que buscaba.

Esa escena breve, enmarcada dentro de una de las secuencias más recordadas de la película, terminó representando para Johnson un desafío mayor que otras tomas con más personajes o mayor duración en pantalla. El propio animador señaló que preferiría repetir escenas completas de cachorros o elefantes antes que volver a enfrentar una secuencia de diez fotogramas, una confesión que resume el peso técnico que puede esconder incluso el fragmento más corto de una película.

Temas Relacionados

DisneyCineCine de AnimaciónEspaña-CulturaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Judith, conductora, desvela el truco de los autobuses para no quedarse estancados en una cuesta

El sistema mantiene el vehículo inmóvil tras soltar el freno y se desactiva al acelerar

Judith, conductora, desvela el truco de los autobuses para no quedarse estancados en una cuesta

La ‘playa’ de Madrid abrirá en 2027 y ya tiene las primeras entradas a la venta: será el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf

El proyecto, que contará con una laguna de 23.000 metros cuadrados, enfrenta numerosas críticas por su impacto ambiental

La ‘playa’ de Madrid abrirá en 2027 y ya tiene las primeras entradas a la venta: será el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf

La educación pública cumple un mes de huelga en Madrid sin que la Comunidad se siente a negociar: “No podemos seguir sosteniendo el sistema educativo en nuestras espaldas”

Los docentes piden recuperar las horas lectivas del 2012, una bajada de ratios y mejoras salariales

La educación pública cumple un mes de huelga en Madrid sin que la Comunidad se siente a negociar: “No podemos seguir sosteniendo el sistema educativo en nuestras espaldas”

Jordi Cruz, chef Michelin: “Los cocineros lo sabemos bien, la cáscara del queso tipo parmesano no se tira”

El jurado de MasterChef España comparte una técnica sencilla, basada en el umami de la corteza del queso, para elevar cualquier receta de espaguetis

Jordi Cruz, chef Michelin: “Los cocineros lo sabemos bien, la cáscara del queso tipo parmesano no se tira”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Judith, conductora, desvela el truco de los autobuses para no quedarse estancados en una cuesta

Judith, conductora, desvela el truco de los autobuses para no quedarse estancados en una cuesta

La ‘playa’ de Madrid abrirá en 2027 y ya tiene las primeras entradas a la venta: será el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez defiende la “buena política ante la mala educación” en el primer fin de semana de campaña

‘Latinos for Vox’ o por qué hay latinoamericanos que votarían un partido que “podría perjudicarles”: “Las identidades son múltiples y pueden combinar posiciones contradictorias”

Un informe de inteligencia apunta a Rusia y al papel de un militar del Kremlin como incitador de las revueltas en Francia: “Moscú intenta avivar las tensiones sociales”

ECONOMÍA

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

DEPORTES

Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Rossi reabre la herida de Sepang y se confiesa como nunca: “Juro por la cabeza de mis hijas que nunca hubo patada a Márquez”

La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”

Giro en el ‘caso Negreira’: un exentrenador del filial del FC Barcelona sí usó los informes que Luis Enrique y Valverde ni vieron