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Judith, conductora, desvela el truco de los autobuses para no quedarse estancados en una cuesta

El sistema mantiene el vehículo inmóvil tras soltar el freno y se desactiva al acelerar

Judith Maciá, conductora de autobús, explica cómo funciona la ayuda que evita que el vehículo retroceda en una cuesta. (Composición Infobae)
Judith Maciá, conductora de autobús, explica cómo funciona la ayuda que evita que el vehículo retroceda en una cuesta. (Composición Infobae)
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Detener un vehículo en una pendiente obliga a coordinar freno, embrague y acelerador para evitar que retroceda antes de reanudar la marcha. En el caso de un autocar, esa maniobra adquiere otra dimensión por el tamaño, el peso y la presencia de pasajeros a bordo. Los autobuses pueden incorporar un sistema que mantiene los frenos activados al soltar el pedal para facilitar el arranque en una cuesta.

La conductora de autobús Judith Maciá (@judithenrutabus) ha explicado el funcionamiento de esta ayuda en un vídeo difundido en redes sociales. Se trata de una función que permite que el vehículo permanezca inmóvil durante una parada en pendiente, hasta que el conductor pisa el acelerador y prepara la salida.

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El mecanismo responde a una dificultad conocida por muchos conductores desde sus primeras clases prácticas: detenerse ante un semáforo, una señal o una retención en una cuesta y arrancar después sin que el vehículo se desplace hacia atrás. En los autocares, donde una maniobra imprecisa puede afectar a otros vehículos o a quienes viajan en el interior, estas asistencias reducen la necesidad de mantener el freno pisado de forma continua.

La tecla H retiene el vehículo hasta que se acelera

Según explica Maciá, algunos modelos disponen de una tecla H, que activa la ayuda de arranque en pendiente. Una vez detenido el vehículo, el sistema conserva la presión de frenado aunque el conductor retire el pie del pedal.

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“En los autocares tenemos una pequeña ayuda que nos facilita bastante esta situación: la tecla H”, señala la conductora. Con esa función activa, el autobús permanece fijo sobre la pendiente y no avanza ni retrocede mientras el profesional organiza la maniobra para incorporarse de nuevo a la circulación.

Autobús municipal de Madrid. (Ricardo Rubio - Europa Press)
Autobús municipal de Madrid. (Ricardo Rubio - Europa Press)

El sistema libera los frenos cuando detecta que el conductor ha acelerado y que puede iniciar la marcha. “En cuanto aceleramos, el sistema detecta que podemos reanudar la marcha, libera los frenos y podemos continuar nuestro camino con total normalidad”, detalla Judith Maciá.

La utilidad resulta evidente en recorridos urbanos e interurbanos con paradas frecuentes, cruces regulados por semáforos y tramos con desnivel. El conductor dispone de unos segundos adicionales para pasar del freno al acelerador sin depender únicamente de su coordinación con los pedales.

Otras formas de activar el sistema

La presencia de la tecla H no es común a todos los autocares. La conductora advierte de que en algunos vehículos el sistema se pone en marcha al mantener el pedal del freno presionado durante varios segundos.

Después de ese tiempo, el vehículo continúa retenido cuando el conductor levanta el pie del freno. La marcha solo se reanuda cuando se acciona el acelerador, momento en el que el mecanismo interpreta que el autocar puede desplazarse con seguridad.

“No todos los autocares tienen esta tecla H”, aclara Maciá. La diferencia depende de la configuración y los sistemas incorporados en cada modelo, aunque la finalidad es la misma: evitar desplazamientos involuntarios durante una detención en pendiente.

Conductor de autobús. (Pexels)
Conductor de autobús. (Pexels)

Este tipo de tecnologías se integra en vehículos que emplean sistemas de frenado neumático, habituales en autobuses y autocares. El aire comprimido acciona los frenos y, según la arquitectura del vehículo, distintos controles electrónicos y válvulas administran la aplicación o liberación de la presión.

También existen interbloqueos que impiden el movimiento cuando las puertas están abiertas. Esa medida busca que el vehículo permanezca detenido durante la subida y la bajada de pasajeros, incluso si el conductor deja de presionar el pedal de freno.

El Auto Hold también está presente en muchos coches

La ayuda que describe Judith Maciá tiene un equivalente aproximado en muchos turismos: el Auto Hold, también llamado Brake Hold según el fabricante. Este sistema mantiene el coche frenado cuando el conductor retira el pie del pedal, tanto en una pendiente como ante un semáforo o en un atasco. Al acelerar, el vehículo libera los frenos de manera automática. Si la detención se prolonga, algunos modelos pasan la retención al freno de estacionamiento eléctrico.

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Conviene distinguirlo del asistente de arranque en pendiente, conocido como Hill Hold. Esta función solo sostiene los frenos durante unos segundos, el tiempo suficiente para pasar del pedal del freno al acelerador sin que el coche retroceda. El Auto Hold, en cambio, mantiene el vehículo parado hasta que el conductor decide continuar.

La conductora recuerda, además, que estos sistemas no reemplazan al freno de estacionamiento. Cuando el profesional abandona el puesto de conducción, debe activar el freno de mano, incluso si el autobús se encuentra en una superficie plana.

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