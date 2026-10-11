Así será la carrera de ‘La bola negra’ por el Oscar: calendario y fechas clave de la temporada de premios que espera a los Javis y el resto del equipo

Así será la carrera de 'La bola negra' por el Oscar: calendario y fechas a tener en cuenta

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El 30 de noviembre, La bola negra recibirá un homenaje en los Gotham. Después llegará el primer corte de la Academia, las votaciones y la fecha decisiva: el 21 de enero se sabrá si la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi es una de las cinco nominadas al Oscar a mejor película internacional. La campaña de La bola negra llega al tramo estadounidense con tres reconocimientos que han dado visibilidad a la película: el premio a la mejor dirección en Cannes para los Javis —compartido con Paweł Pawlikowski—, el People’s Choice Award de Toronto y el Premio del Público de San Sebastián, que obtuvo con una nota de 9,40 sobre 10. Además, la cinta ha sido seleccionada por España para competir por el Oscar a mejor película internacional.

El calendario de la Academia empieza el 15 de noviembre, con los Premios de los Gobernadores. La gala concede premios honoríficos y no funciona como una competición que otorgue nominaciones, pero reúne a figuras de la industria en plena temporada. Para La bola negra, el primer escaparate específico en Estados Unidos llegará unas semanas más tarde. El 27 de octubre se anunciarán las nominaciones a los Gotham y el 30 de noviembre se celebrará la ceremonia. La bola negra recibirá allí el Gotham Vanguard Tribute, un homenaje a la película y a su equipo. No es una nominación competitiva al Oscar ni garantiza un lugar en la carrera, pero sí ofrece visibilidad en Estados Unidos para Los Javis y el reparto.

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El proceso formal de la Academia comienza el 7 de diciembre, cuando se inicia la votación preliminar. Termina el 11 de diciembre y, cuatro días después, el 15 de diciembre, se anunciarán las shortlists: las listas reducidas de películas que siguen en carrera en determinadas categorías. Para La bola negra, ese primer corte será una prueba decisiva de su candidatura internacional. En paralelo, llegarán otras citas de la temporada. Los nominados a los Film Independent Spirit Awards se conocerán el 2 de diciembre, los de Critics Choice el 4 de diciembre y los de los Globos de Oro el 7 de diciembre. Estos premios no deciden la categoría internacional de los Oscar, pero pueden contribuir a que una película mantenga presencia en la conversación crítica e industrial.

¿Qué hacen los actores cuando se apagan los focos? Milo Quifes y Carlos González, de 'La bola negra', revelan su lado más personal y divertido, confesando que su día a día incluye macarrones y hasta un lagarto llamado Tales de Mileto.

Enero: la gran decisión

El 3 de enero de 2027 se celebrarán los Critics Choice Awards y el 10 de enero, los Globos de Oro. El 12 de enero tendrá lugar la gala del National Board of Review. Son citas de gran visibilidad, aunque sus votantes y categorías no coinciden exactamente con los de la Academia. La votación para las nominaciones al Oscar se abrirá el 11 de enero y concluirá el 15 de enero. Luego llegará el anuncio de las candidaturas, el 21 de enero. Ese día se sabrá si La bola negra ha superado el filtro de la shortlist y se convierte en una de las cinco finalistas a mejor película internacional. La temporada no se limitará a esa categoría. El 19 de enero se anunciarán las nominaciones de los BAFTA; los nominados a los Actor Awards —antes conocidos como SAG Awards— se conocerán el 6 de enero. Sus resultados pueden ofrecer señales sobre el apoyo que reciben películas e intérpretes en la industria, aunque no sustituyen la votación de la Academia.

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Si consigue la nominación, La bola negra entrará en una nueva fase de campaña. El 16 de febrero tendrá lugar el almuerzo de los nominados al Oscar, una cita de promoción y encuentro para los candidatos. Después, la votación final empezará el 25 de febrero y terminará el 4 de marzo. En esas semanas también se celebrarán los BAFTA, el 21 de febrero; los Producers Guild Awards, el 27 de febrero; y los Actor Awards, el 28 de febrero*. No son resultados determinantes para la categoría internacional, pero completan el panorama de la temporada y pueden alimentar el impulso de los títulos que llegan con más fuerza al tramo final.

La ceremonia de la 99.ª edición de los Oscar será el 14 de marzo de 2027. La distribución acompaña el recorrido: La bola negra se estrenó en España el 25 de septiembre y tendrá exhibición en salas de Nueva York y Los Ángeles antes de su llegada a Netflix el 2 de diciembre. La campaña se jugará en etapas: mantener el impulso tras Cannes, Toronto y San Sebastián; superar la shortlist del 15 de diciembre; lograr una de las cinco nominaciones el 21 de enero; y convencer a los votantes antes del cierre del 4 de marzo. El Gotham Vanguard Tribute será un escaparate temprano, pero el primer veredicto determinante de la Academia llegará con las shortlists. El gran sí —o no— se conocerá en enero, pero parece que va lanzada a la carrera y quiere llegar la primera.

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