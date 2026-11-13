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El Tedax herido en Oviedo no llevaba el traje: la Policía compra 30, pero la última remesa llegará en 2030 y cada uno de ellos cuesta 70.180 euros

Interior adjudicó un contrato a finales de octubre para adquirir los trajes antimbombas que utilizan esta unidad especializada. Si el agente herido en Oviedo lo hubiera llevado, sus heridas hubieran sido menos graves, pero él primó la seguridad de los vecinos del edificio

Lugar de la explosión de una mochila en el que ha fallecido un agente de la Policía, en Oviedo. (CEP)
Lugar de la explosión de una mochila en el que ha fallecido un agente de la Policía, en Oviedo. (CEP)
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Una mochila con un artefacto explosivo dentro, colocada encima de los buzones de un portal, acabó este martes por la mañana con la vida de un subinspector de Guías Caninos e hirió de gravedad a un agente del Tedax en el barrio ovetense de Villafría. Este último especialista no se había puesto el traje de alta protección. Ambos policías decidieron que lo prioritario era sacar la mochila del edificio, que explotó nada más moverla por un temporizador que llevaba. Desde entonces, la Policía Nacional busca a Manuel Ferrero, alias ‘El Ruso’, un exmilitar que quería provocar el máximo daño en el inmueble. Antes había tiroteado a una joven de 17 años, vecina del bloque.

La premura por retirar la mochila hizo que al Tedax gravemente herido no le diera tiempo a vestirse con el traje “antibombas” que les ayuda a afrontar su peligroso trabajo con más garantías de seguridad. Precisamente la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía formalizó el pasado 20 de octubre la compra de 30 trajes para sus unidades Tedax. El precio será de 2.069.390 euros (impuestos incluidos). El problema es que los trajes se entregarán en los próximos cinco años: seis este 2026, seis en 2027, seis en 2028, seis en 2029 y seis en 2023. Los Tedax, que el año pasado cumplieron 50 años, tiene 300 agentes.

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Más de 430.000 actuaciones, 4.718 por artefactos terroristas y 2.800 por amenazas por NRBQ resumen medio siglo de trabajo de esta unidad tan especializada, trabajo que se ha cobrado la vida de 13. “Mientas otros compañeros tienen que dar un paso para atrás en una actuación, nosotros tenemos la obligación de darlo hacia delante”, aseguró entonces en una entrevista con EFE Eladio Pérez, inspector jefe de sección de esta unidad, que desde 2004 responde también a las amenazas de agentes nucleares, radiológicos, biológicos y químicos (NRBQ). Parte primordial de su equipamiento son estos 300 trajes.

Dos agentes de los Tedax, el de la derecha con el traje especializado
Dos agentes de los Tedax, el de la derecha con el traje especializado

“El traje de alta protección antibomba con casco asociado estará diseñado para ofrecer la máxima protección contra los efectos de la sobrepresión, fragmentación, impacto y calor en operaciones, todo ello sin menoscabo de la flexibilidad y el confort”, explica la Policía Nacional. El traje proporcionará máxima protección en todos los ángulos, incluida la parte trasera de las piernas. El traje está compuesto por una chaqueta compatible con el casco (que integra un sistema de refrigeración, así como el cable del módulo de control remoto de muñeca de las funciones del casco), protector pélvico, pantalón, protector de pie, casco y bolsa de transporte.

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Hasta 29 kilos más el casco

El objetivo es que los agentes Tedax puedan ponerse el traje completo en menos de tres minutos, lo que requiere ayuda de un equipo entrenado. Un traje que permite, además, una rápida extracción que no supere los 30 segundos. La empresa adjudicataria facilita cuatro tallas distintas y será de color azul oscuro. Son trajes que pesan bastante. En función de la talla, ese pesaje oscila entre los 22 y los 29 kilos. El casco también suma: 5,4 kilos. “Cuando un explosivo detona y la onda expansiva colisiona con el artificiero de desactivación produce una súbita aceleración de las diferentes partes de su cuerpo. Por otro lado, el impacto subsiguiente con el suelo o cualquier otro obstáculo provoca sobre el artificiero una súbita deceleración. Se protegen ambos efectos”, explican desde la Policía.

Una fuente consultada por Infobae señala que la explosión de Oviedo ocurrió al lado de los dos agentes. El artifiero de los Tedax estaba un poco más separado. Sus heridas son graves: ha perdido un ojo, una pierna y los cirujanos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) le extrajeron abundante metralla y le resecaron un trozo de intestino delgado, también afectado por fragmentos de materiales de la explosión. Está en la UCI. “Obviamente, si hubiera llevado el traje las heridas hubieran sido menores, pero él primó la seguridad de los vecinos del edificio”. Y es que el traje reduce la aceleración inducida de la explosión en la cabeza en un 85%. Cada uno de estos trajes cuesta 70.180 euros.

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