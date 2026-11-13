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Manuel Ayra, de ganar ‘La Voz’ a ser el telonero de Antonio Orozco: “Cuando sales de un programa tan visto, hay un poco de presión por lo próximo que harás”

El cantante ha lanzado dos temas nuevos en dos meses y promete hacer lo mismo este noviembre, mientras sigue su reto de cantar una canción al día en sus redes sociales

El cantante Manuel Ayra.
El cantante Manuel Ayra. (Cedida)
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Algo está pasando en las redes sociales de Manuel Ayra. El cantante gaditano, conocido sobre todo por ser el ganador de La Voz 2024, lleva 119 días subiendo vídeos a sus redes sociales como parte de un reto: cantar una canción diaria para sus seguidores y subir un tema propio al mes. De momento, ya lleva dos: Nada nuevo y Yo soy el error, ejemplos claros de la determinación del artista para la hora de su carrera tras su exitoso paso por el concurso.

La Voz es un programa que conoce mucha gente y da mucha visibilidad. Salir de un programa así, quieras o no, hace que exista un poco de presión por la atención que hay en lo que harás”, comenta en una entrevista con Infobae. A pesar de esas expectativas a su alrededor, Ayra asegura encontrarse en un muy buen momento tanto en lo personal como en lo profesional. “Estoy muy concentrado en lo que quiero y tengo muy claro mi camino”.

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Respecto al reto de sus canciones, el cantante explica que se trata de una decisión estratégica. “Cada vez hay más competencia en el mundo musical y creo que todo artista al que le ha ido bien en la música necesita un punto de suerte para estar en el momento adecuado. Pero la suerte a lo mejor no llega sin un poco de constancia. A día de hoy, creo que es lo que puede marcar la diferencia”. Así, el tiempo que dedica ahora a las grabaciones y a la composición de nuevas canciones es una forma de “no perder el foco”. “Estoy supercontento, creo que es una manera muy bonita de hacer lo que me gusta”.

Manuel Ayra, cantante.
Manuel Ayra, cantante. (Cedida)

“En mis temas vais a ver mi historia, lo que siento y lo que opino”

Yo soy el error es la última canción compuesta con Ayra que ha visto la luz. Marcada por un sonido envolvente y un piano protagonista, nos habla del arrepentimiento. “Es un sentimiento que todos hemos tenido: cuando sabemos que lo hemos hecho mal, que hemos hecho daño a otra persona”, comenta. “Lo importante es saber decir perdón a quien quieres, dejar atrás el ego y el orgullo y decir: ‘Mira, me he equivocado, perdóname’. Creo que es una cosa muy importante que a día de hoy se está perdiendo, como si fuera malo pedir perdón”.

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El tema cuenta con la producción de Kim Fanlo, fundador de Nena Daconte y estrecho colaborador de Pablo López. Ayra se concentra sobre todo en las letras, que no dejan de ser un reflejo de todo lo que vive. “Vais a ver mi historia, lo que siento, lo que opino, todo. Vais a ver un poquito más de mí cada día”, ríe. Reconoce ser una persona que escribe mucho, aunque en realidad muchas veces esa misma escritura sirva como desahogo. “Después, ya lo transformo en una canción”, añade.

En los años transcurridos desde que salió de La Voz, Ayra ha aprendido a afrontar las “inseguridades” que le acompañaron tras el programa. “Me di cuenta de que tenía que hacer lo que yo quisiera, lo que me saliera de dentro”. Fue entonces, de hecho, cuando decidió “responder” a ese miedo con una canción: Mamá vuelve a enseñarme a ser yo, uno de sus mayores éxitos. “Estoy muy orgulloso de él. Es un tema muy mío y creo que salió de la mejor manera que podía salir”.

El cantante Manuel Ayra presenta 'Yo soy el error', su nueva canción.

Su vínculo con Antonio Orozco

Tanto Nada nuevo como Yo soy el error ya han sonado en la gira de conciertos de Antonio Orozco, de la que Ayra es telonero. El cantante catalán tuvo al gaditano en su equipo de La Voz y ahora le ha dado esta oportunidad para que pueda darse a conocer. “Se lo agradezco muchísimo”, dice este último, que también afirma haber sido muy bien recibido por el público de las ciudades por las que ha pasado. “El público de Antonio Orozco es un público que me encanta. Me recibe muy bien, muy entregado”.

Ayra asegura que para él siempre va a ser “un mentor o un guía”. “Es una persona que se ha portado muy bien conmigo y que me está ayudando muchísimo. Yo lo escuchaba de pequeño con toda mi familia y mi entorno, y que me haya ayudado tanto es algo que le voy a agradecer toda mi vida. Hay que tener confianza para ser telonero de Antonio Orozco, pero la tiene que tener él en mí. Intento cada día que canto, ya sea en los ensayos o en el escenario, que no se arrepienta de llevarme”.

Conciertos al margen y siguiendo el plan previsto, este mes de noviembre llegará la tercera canción. “Estoy muy ilusionado. Que siga hasta lo que tenga que seguir. No sé fechas ni sé nada, solamente que no voy a parar”, afirma. Tampoco descarta, en un futuro, lanzar un disco. “Lo estoy deseando”, asegura, “junto con todas esas cosas que poquito a poco van a ir llegando”. La música es “un sueño que tengo que perseguir”. “Y voy a seguir haciéndolo. Con ilusión y con todo”.

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