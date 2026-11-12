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Silvia Alonso, sobre su relación con David Broncano: “El cuidado pasa por dejar que tu pareja se desarrolle, que tenga su independencia...”

La actriz, que volverá a unirse al cuerpo de la Guardia Civil en la quinta temporada de ‘La caza’, mantiene desde 2021 una relación con el presentador David Broncano

Silvia Alonso y David Broncano en el partido de Aryna Sabalenka contra Iga Swiatek en la final femenina de la Mutua Madrid Open a 06 de Mayo de 2023 en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press)
Silvia Alonso y David Broncano en el partido de Aryna Sabalenka contra Iga Swiatek en la final femenina de la Mutua Madrid Open a 06 de Mayo de 2023 en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press)
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Silvia Alonso y David Broncano forman una de las parejas más discretas del panorama nacional. Desde que comenzaron su relación en 2021, la actriz y el presentador han procurado mantener su historia de amor al margen de la exposición pública, evitando convertir su intimidad en un asunto habitual de conversación. Aunque en alguna ocasión han protagonizado divertidos momentos en televisión, especialmente cuando ella ha visitado el plató de La Revuelta, ambos tienen claro que hay determinados aspectos de su vida que prefieren reservarse. Sin embargo, unas declaraciones de la intérprete permiten conocer un poco mejor su manera de entender las relaciones sentimentales y las claves que considera imprescindibles para construir un vínculo saludable.

La pareja apenas ha ofrecido detalles sobre sus comienzos. De hecho, fue Belén Esteban quien consiguió arrancarle a Broncano una de las pocas confesiones sobre este asunto durante su visita al programa. Después de comentarle que le encantaba su novia, el presentador confirmó que estaban juntos desde 2021 y explicó que se habían conocido gracias a una amiga que tenían en común, durante una jornada en el campo. Una versión que se alejaba de las informaciones que apuntaban a que su primer encuentro había tenido lugar en un plató de televisión.

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Desde entonces, los dos han mantenido una postura bastante firme respecto a su intimidad. Silvia ha reconocido en distintas ocasiones que no se siente cómoda hablando de su vida sentimental con los medios y Broncano tampoco acostumbra a compartir cuestiones personales. De hecho, cuando los periodistas le preguntan por su noviazgo, la actriz suele zanjar el asunto con una respuesta que ya se ha convertido en habitual: prefiere no hablar de esas cosas.

David Broncano y Silvia Alonso en 'La Revuelta' (Instagram/ @larevuelta_tve)
David Broncano y Silvia Alonso en 'La Revuelta' (Instagram/ @larevuelta_tve)

La independencia, una de las claves de una relación sana

A pesar de esa discreción, algunas de sus intervenciones públicas han permitido descubrir qué importancia concede Silvia Alonso al respeto mutuo dentro de una pareja. La actriz abordó esta cuestión en el podcast Las listas, una conversación realizada junto a Glamour Spain y YSL Beauty en la que reflexionó sobre los comportamientos que favorecen una relación equilibrada.

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Durante la charla, la intérprete defendió que querer a alguien no significa limitar sus posibilidades ni convertir la relación en el centro exclusivo de su existencia: “Está muy bien priorizar a veces a tu pareja y cuidar a tu pareja, ¿no? Mutuamente. Pero creo que el cuidado pasa por también dejarle, dejar a tu pareja que se desarrolle, que desarrolle su independencia, que se desarrolle con sus redes, con sus amigos, con su vida...”.

Una reflexión en la que puso el acento en la importancia de que ambos integrantes de una relación puedan seguir creciendo individualmente. También quiso advertir sobre determinadas actitudes que pueden terminar deteriorando una relación sin que sus protagonistas sean plenamente conscientes: “¿Qué pasa si cada vez que sales y vuelves a casa te encuentras una discusión, o te encuentras el silencio? Pues que te puede dejar de compensar salir, ¿no?”.

En este sentido, Silvia señaló que muchas mujeres han crecido con la idea de que deben agradar constantemente a los demás para sentirse queridas. “A muchas mujeres nos han educado en esta cosa de agradar y complacer, y sentimos que si no complacemos, no te va a querer”, reflexionó. Un aprendizaje que, a su juicio, puede favorecer dinámicas poco saludables.

David Broncano y Silvia Alonso, en una fotografía de archivo (José Oliva / Europa Press)
David Broncano y Silvia Alonso, en una fotografía de archivo (José Oliva / Europa Press)

Una vida en común lejos de los focos

Estas ideas encajan con la discreción con la que Silvia y David han construido su relación. Aunque comparten aficiones como viajar, descubrir nuevos lugares y disfrutar de la naturaleza, procuran mantener sus planes lejos de las cámaras. Entre sus destinos figuran ciudades como Nueva York y Hong Kong, además de otros lugares más exóticos, como Indonesia.

Su refugio se encuentra en la provincia de Ávila, en un entorno natural próximo al pantano de San Juan, afectado en los incendios de este verano, y donde disfrutan de la tranquilidad lejos del ritmo de la capital. También se les ha visto juntos en citas como el Mutua Madrid Open, disfrutando de una jornada de tenis, o la feria de arte contemporáneo ARCO.

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