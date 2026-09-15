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La serie heredera de ‘Friends’ y ‘Cómo conocí a vuestra madre’ que ha cambiado las reglas del juego: su segunda temporada se verá pronto en Disney+

Protagonizada por un grupo de jóvenes intentando abrirse hueco en Nueva York, la serie ha reescrito sus propios orígenes con un nuevo capítulo que ha situado como el nuevo piloto de la serie

Imagen de la serie 'Adults', que estrena su segunda temporada este 30 de septiembre.
Imagen de la serie 'Adults', que estrena su segunda temporada este 30 de septiembre.
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Una comedia sobre cinco amigos que comparten casa en Queens prepara su llegada a Disney+ en España tras lograr un 40% más de audiencia en streaming con su segunda temporada. Los nuevos episodios estarán disponibles desde el 30 de septiembre y se estrenarán completos. La serie es Adults, una producción de FX creada por Ben Kronengold y Rebecca Shaw. La ficción se centra en Billie, Anton, Issa, Paul Baker y Samir, un grupo de amigos que convive en Nueva York mientras afronta conflictos personales y las exigencias de la vida adulta.

Algunos medios han comparado la premisa con la de Friends y Cómo conocí a vuestra madre: varias amistades, una ciudad como escenario y la convivencia como punto de partida para las historias. La producción de FX no se presenta como continuación ni adaptación de esas series. La segunda temporada llegará en exclusiva a Disney+ en España con sus ocho capítulos disponibles el día de su lanzamiento. La primera entrega y el episodio precuela “Marathon Day” ya forman parte del catálogo de la plataforma.

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La nueva tanda de episodios se estrenó el 27 de agosto. En los 12 días posteriores a su lanzamiento en plataformas, el visionado en streaming subió 40% frente al mismo período de disponibilidad de la primera temporada, según datos internos de Disney citados por The Hollywood Reporter. La comparación toma como referencia los primeros 12 días de la primera entrega, que se emitió entre mayo y junio de 2025. Disney no difundió las cifras absolutas de audiencia de ninguna de las dos temporadas.

Imagen de 'Adults'
Imagen de 'Adults'

Reescribiendo los orígenes

El aumento se concentró en parte fuera de Estados Unidos. En los mercados internacionales donde la serie se distribuye a través de Disney+, el público duplicó el registrado por la primera temporada, de acuerdo con los datos de la compañía. En Estados Unidos, las dos temporadas llegaron completas a Hulu. La primera también se emitió en FX con dos episodios semanales, mientras que la segunda tuvo su difusión lineal en FXX. La evolución de la audiencia adquiere peso porque la primera temporada partió de una base reducida. FX y los creadores de la comedia reconocieron que el debut no había reunido a un público amplio.

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Antes del estreno de la segunda temporada, FX lanzó “Marathon Day”, un capítulo precuela publicado el 31 de julio. El episodio elevó el consumo de la primera temporada durante las cuatro semanas previas a la llegada de los nuevos capítulos. La historia ofrece antecedentes sobre el vínculo entre los protagonistas. La primera temporada había presentado al grupo cuando la amistad ya estaba consolidada y todos compartían la vivienda de Queens. Kronengold contó a The Hollywood Reporter que FX les consultó cómo recibir de nuevo al público y les pidió una idea fuera de lo habitual. Los creadores respondieron con un relato sobre el origen de los personajes.

“Puesto que empezamos la serie dejando a la gente en medio de este grupo de amigos, pensamos que debíamos hacer una historia de origen”, afirmó Kronengold. El creador añadió que el episodio podía atraer a quienes no vieron la serie cuando se estrenó en 2025. El reparto está formado por Malik Elassal, Lucy Freyer, Jack Innanen, Amita Rao y Owen Thiele. Freyer interpreta a Billie; Thiele encarna a Anton; Rao da vida a Issa; Innanen interpreta a Paul Baker, y Elassal asume el papel de Samir. Adults procede de FX Productions. Kronengold y Shaw son los responsables de la serie y figuran como productores ejecutivos. El equipo de producción ejecutiva también incluye a Nick Kroll, Sarah Naftalis, Jonathan Krisel, Alicia Van Couvering y Rob Rosell. La segunda temporada se distribuye en Disney+ fuera de Estados Unidos. En España, sus ocho episodios estarán disponibles a partir del 30 de septiembre.

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