‘La bola negra’ lanza su banda sonora pero los fans señalan una gran ausencia: “Faltan esas dos canciones”

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

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Desde que se estrenase hace justo una semana en cines, miles de espectadores están disfrutando de La bola negra en cines. Sesiones agotadas, salas incluyendo nuevos pases y un sinfín de espectadores movilizados como no se veía en mucho tiempo. Los elogios no se han quedado atrás, con un montón de comentarios positivos y muchas otras historias a raíz del visionado de una película que deja huella, pero a la que hasta el momento le faltaba otra parte por revelar. Sin embargo, esa tarea pendiente se acaba de resolver ya para consuelo de muchos fans de la película de Los Javis.

Hablamos de la banda sonora de la película, compuesta por el músico Raül Refree y la cual ha sido publicada una semana después de su estreno, aunque con algo de polémica. Las bandas sonoras de las películas de estreno suelen llegar el mismo día en que el filme llega a cartelera o incluso unos pocos días antes, pero en el caso de La bola negra esto se ha retrasado un poco más, de ahí que muchos fans se preguntasen si la partitura de la película de los Javis llegaría a ver la luz. Pues bien, lo ha hecho finalmente y ya puede escucharse en plataformas de streaming como Spotify, aunque habrá que esperar un poco más para poder adquirirla en formato físico.

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Eso sí, el lanzamiento de la banda sonora ha venido con una ausencia muy grande que no han tardado en señalar muchos fans en redes sociales. Hablamos de la no inclusión de dos canciones importantes para la película, como son el Soldadito español que interpreta Judeline -también presente en el filme en calidad de actriz en el que es su debut cinematográfico- y sobre todo la versión de La leyenda del tiempo de Camarón de la Isla, que además de Refree cuenta con la colaboración del músico Pablo Lluch, conocido principalmente por su labor en la academia de Operación Triunfo.

Imagen de la banda sonora de 'La bola negra'

Otro posible premio para una película que aspira a todo

“no subir soldadito español y la leyenda del tiempo es como si a paquita salas le quitas a noemí argüelles y a lidia san josé”, “queremos la leyenda del tiempo y soldadito español! no hagas como en la mesias sin meter el arbol” o “faltan esas dos canciones” son solo algunos de los comentarios que han circulado por redes sociales como X o Instagram reclamando esos dos temas, aunque de momento ni Refree ni ningún otro miembro de La bola negra se han pronunciado al respecto. La banda sonora sí incluye La nieve, la canción original de Guitarricadelafuente que podría estar nominada al Oscar y quién sabe si incluso ganarlo.

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Es una de las muchas candidaturas posibles para una película que ahora mismo se presenta como gran contendiente para los Oscar, con permiso de La Odisea. Los Javis llevan ganando premios desde que debutasen en el Festival de Cannes y la película está atrayendo cada vez más y más público, no solo en nuestro país sino también más allá de nuestras fronteras. Habrá que esperar hasta enero para ver finalmente cuanto del ruido se transforma en nominaciones, pero de momento los espectadores podrán disfrutar de la compañía de la banda sonora de una película que ya es historia del cine español.