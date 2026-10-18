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‘La voz quebrada’, un Lorca enamorado y masón como nunca lo habíamos visto: “Todo son documentos reales”

Manuel Menchón dirige un documental con escritos, imágenes y vídeos inéditos que reconstruyen la relación del poeta granadino con Juan Ramírez de Lucas, su último amante

Federico García Lorca en 'La voz quebrada', de Manuel Menchón.
Federico García Lorca en 'La voz quebrada', de Manuel Menchón.
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La Lorcamanía del año 2026 parece no tener fin en el cine español. Al enorme éxito de La bola negra hay que sumarle el estreno de documentales como Enlorquecido: Solo el misterio nos hace vivir, o La voz quebrada, la película que este fin de semana llega a la gran pantalla con el añadido de presentarnos vídeos, imágenes y documentos inéditos del poeta granadino y su vida personal. La cinta de Manuel Menchón llega tras cinco años de investigación, impulsada sobre todo por la historia de Juan Ramírez de Lucas: el último amante de Lorca que, solo tras su muerte, se atrevió a contar su historia.

“Historiográficamente se sabía”, afirma Menchón sobre la figura de Juan Ramírez de Lucas, escritor y crítico de arte español a quien Lorca llamaba “el rubio de Albacete”. Ya en los 90, Ian Gibson publicó un libro en el que aparecía su nombre, aunque apenas se conocía nada de su vida. Por eso, lo que se siguió a ese descubrimiento fue “una novela de ficción” que nada tiene que ver con La voz quebrada. El documental, al contrario, busca presentarse como una película-documento que busca contar “la historia de Juan a través de los datos y todo lo que dejó”. Para ello, cuentan con documentos que, hasta hace muy poco, permanecían bloqueados.

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“Todo lo que veis son documentos reales”, explica el director del documental, y añade que lo más difícil fue trasladar al público la dimensión íntima de ese testimonio que había llegado hasta sus manos. Su intención era contar “en primera persona” lo que Ramírez de Lucas sintió y vivió junto al poeta granadino. “Se trataba de una historia de amor entre dos personas y realmente el reto era estar a la altura emocional”. Por otro lado, La voz quebrada aprovecha la humanidad que el testimonio de un amante puede aportar a una figura como la de Lorca. “Queríamos que la gente sintiera que él estaba con nosotros en la sala. No una estatua, no un icono ni un símbolo. Un ser humano”.

Tráiler de 'La voz Quebrada', el documental sobre el último amor de Federico García Lorca. (K&S Films)

Una tragedia lorquiana

La voz quebrada sigue una estructura poética marcada por el ciclo lunar, la muerte y posterior resurrección del poeta. “La muerte de Lorca es una tragedia lorquiana”, justifica Menchón, que cuenta además cómo, al abordar la figura del poeta, se encontraron con que la poesía surgía de sus palabras, de su vida en Granada “y de todo su universo”. La película es, también, “un homenaje al cine y a lo visual”, que se vincula con la propia pasión del poeta por el séptimo arte.

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El documental contrapone imágenes de los años 30 y del propio Lorca con filmaciones de Juan Ramírez de Lucas. Además, también hay fragmentos contados a través del praxinoscopio, juguete óptico considerado el origen del cine, y con teatros de sombras, “tan bien hechos que incluso algunos críticos de cine han pensado que era animación”. En ese tipo de momentos, el documental no oculta su tramoya: a las sombras se les ven las varillas, y los efectos digitales no ocultan su origen. “Podía haber engañado al espectador, pero me parecía bonito que se nos viera a nosotros la trampa”, comenta Menchón.

Este montaje otorga el protagonismo a toda la parte documental de la cinta. Todos los lugares que aparecen en el documental son escenarios reales, como esa casa de Luis Rosales a la que viajamos con imágenes de los años 30, o esos vídeos inéditos del poeta que Menchón encontró investigando el archivo privado de la familia Menéndez Pidal en Madrid. “Fue una sorpresa, una alegría y un regalo”, comenta el director. “Son nitratos originales que se rodaron en 1933 y que fueron preservados por la persona que lo filmó. Sabiendo la importancia que tenían, los guardó en una lata cuando lo normal era destruirlos por la facilidad con la que arde el nitrato”.

Lorca en 'La voz quebrada', de Manuel Menchón
Lorca en 'La voz quebrada', de Manuel Menchón. (K&S Films)

“Los documentos no son opinables”

Menchón ha rechazado la idea de que el 90 aniversario del asesinato de Federico García (en agosto de 1936) se reduzca a una conmemoración centrada solo en el poeta. “Hay algo mucho más importante que el año Lorca: los 90 años del inicio del golpe militar que dio paso a la Guerra Civil”, subraya. Para él, Lorca es una figura que ha conseguido “canalizar” todo lo que ocurrió en ese periodo, pero no por ello hay que olvidar que la fecha también remite “al asesinato de miles de personas”. Solo en Granada, se estima, por ejemplo, que unas 5.000 personas fueron fusiladas durante el conflicto bélico.

En la película, de hecho, se hace referencia al bando sublevado como bando “golpista”. “Fue un golpe militar que conllevó el exterminio de mucha gente”, insiste Menchón. “Históricamente es así, otra cosa es que luego ellos se denominaran a sí mismos ‘bando nacional’ para tener un nombre propagandístico”. Lo que ocurrió en Granada en aquellos años tuvo, para él, “una dimensión inhumana”, y por eso sentía que lo difícil no iba a ser recordar la muerte de Federico García Lorca, “sino enfrentarse a la idea que lo asesinó”.

Entre los documentos que aportan, está también un escrito con las “razones” por las que Lorca era considerado un enemigo: amigo de Fernando de los Ríos, homosexual, socialista y masón. Este último elemento es, para Menchón, el que menos se ha aireado con el paso de los años. “Se asumen todas esas cosas menos esa. ¿Por qué se oculta?”, pregunta. “No sé por qué. Tal vez para hacerlo más vendible al gran público, al igual que se obvia muchas veces su ideología”. Y es que, para él, Lorca se ha visto muchas veces desideologizado por diferentes sectores. Una tendencia a la que él opone los resultados de su investigación. “Los documentos no son opinables, y estamos en un tiempo en el que debemos atarnos a los hechos y liberarnos un poco de las opiniones”.

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