Olivia Wilde, directora de ‘La invitación’: “El ADN de Penélope Cruz está en toda la película y no puedo imaginar a nadie más en ese papel”

Tráiler de la película 'La invitación.' dirigida por Olivia Wilde.

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Conocimos a Olivia Wilde en la serie House, hasta que poco a poco se fue haciendo un hueco dentro del cine independiente y de la comedia americana. Nada hacía sospechar que se convertiría en una de las directoras más frescas e interesantes del panorama actual después de tres películas detrás de la cámara: Superempollonas, la más ambiciosa y polémica No llores querida y, ahora, la brillante La invitación.

Wilde dirige y actúa en la que, sin duda, es una de las comedias adultas del año. Se trata de la adaptación norteamericana de Sentimental, de Cesc Gay, a partir de un guion de Rashida Jones y Will McCormack, repleto de diálogos inteligentes, marcado por un ritmo endiablado, que habla sobre las relaciones sentimentales y que está protagonizado por un cuarteto de actores en estado de gracia al que, además de Olivia Wilde, brilla Penélope Cruz junto a Seth Rogen y Edward Norton.

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Cuenta la directora que lo primero que hizo fue ver la película original de Cesc Gay, de la que se han hecho ‘remakes’ en montones de países, ya que pensó, ¿qué historia puede ser tan relevante en tantas culturas diferentes?. “Me revolqué de la risa”, cuenta en una rueda de prensa de presentación de la película celebrada en Londres.

Una pieza viva con mucha libertad creativa

Después de aceptar el encargo de hacerse cargo de la dirección, comenzó a darle forma al proyecto. Quería transformarlo en una pieza viva, con mucha improvisación por parte de los actores y que se rodara de forma cronológica en un solo espacio. Sus referentes, Mike Nichols en ¿Quién teme a Virginia Woolf? y Sidney Lumet en Doce hombres sin piedad.

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La película comienza con una frase de Oscar Wilde: “Uno siempre debería estar enamorado. Esa es la razón por la que nunca debería casarse”. La directora cuenta que decidió incluir esa cita durante el montaje, haciendo un guiño a las películas de Woody Allen. “Creo que esta película me ha vuelto menos cínica con respecto a las relaciones duraderas y el matrimonio, porque me encanta el concepto de libertad para reinventarse y evolucionar, tanto individualmente como en pareja. En el fondo, se trata de abrazar la idea de que una relación está destinada a terminar en algún momento, pero puedes empezar de nuevo con esa misma persona”, reflexiona.

Penélope Cruz y Olivia Wilde en 'La invitación'

En cuanto al estilo de la película, Olivia Wilde quería que fuera cercano al ‘cinema verité’, que hubiera mucha libertad creativa en el plató, que se sintiera viva y tuviera una energía propia. En ese sentido, fue muy importante rodarla en una sola localización. “Al principio se desarrollaba en un apartamento diáfano, pero nos dimos cuenta de que los personajes necesitaban espacios donde esconderse en algunos momentos. También surgió la idea de que las parejas se separaran y que se convirtieran en una versión diferente de sí mismas lejos de la otra. Sacamos el máximo partido al espacio, incluso con encuadres dentro de encuadres a través de espejos, cristales, o barreras que representaban límites emocionales. Fue muy divertido diseñar toda esa coreografía”.

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Lo interesante de La invitación es que, aunque todo parece estar perfectamente orquestado, la directora dio mucho espacio a la improvisación de los actores. “Quería que se sintiera completamente orgánico sin perder el hilo del guion. Quería aspirar a una especie de naturalismo, como Robert Altman en los diálogos, dejando que se superpusieran, y encontraran un ritmo, casi como un cuarteto de jazz que armoniza, para que no se sintiera preparado, pero tampoco errático”.

Esta imagen, difundida por A24, muestra —de izquierda a derecha— a Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton en una escena de "The Invite". (A24 via AP)

Esto todavía resultaba más complicado si tenemos en cuenta que la película se rodó en 35 mm. “Soy una gran defensora y, en gran medida, hemos cedido a lo digital, y eso nos ha hecho perder parte de la textura cinematográfica que tenían las películas con las que crecimos”. A pesar del riesgo que suponía, esto elevó la apuesta de un proyecto que en principio era muy pequeño: “No teníamos monitores, ni productores en el set, solo estábamos el equipo y los actores, así que cuando la película pasaba por la cámara, sentías una especie de hechizo que nos permitía sacar lo mejor de nosotros y cambió nuestra experiencia colectiva”.

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La invitación está dedicada a Diane Keaton. Olivia Wilde trabajó con ella en Navidades, ¿bien o en familia? (2015), donde interpretaba a su hija. Pero, más allá de eso, siempre la había admirado. “Fue muy inspiradora para mí, casi como una mentora. Como actriz, definió el tipo de mujer más interesante que yo había visto en una pantalla. Diane Keaton evolucionó ese tipo de mujer vulnerable, empática e idiosincrásica que opera por instinto, impulso, corazón e inteligencia. Esta película no existiría sin ella”.

Una reflexión sobre las relaciones y el sexo

Para Olivia Wilde, la película trata más sobre las relaciones que sobre el sexo, aunque el sexo interviene en las relaciones de una forma significativa que, según dice, en la cultura estadounidense se infravalora como una forma de comunicación no verbal y de confianza, “una exploración que la gente valora menos que la mayoría de las otras cosas y sobre la que no habla”. “Creo que el valor de comunicarte con tu pareja sobre cómo estás evolucionando y cómo quieres seguir explorando tu propia sexualidad fue en gran medida una fuerza motriz de esta película. Investigar qué ocurre cuando dos personas confunden la intimidad con la fusión: la idea de que están casados, pero no podrían estar más alejados”.

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Olivia Wilde y Seth Rogen en 'La Invitatión'

En ese sentido, la directora hace referencia a una de las frases que dice Penélope Cruz en la película: “La gente olvida que merece más”. “Ahora, a los 42 años, tras haber vivido varios tipos diferentes de relaciones, es algo que realmente me importa. Así que conecto con ese deseo de seguir evolucionando y explorando”, se sincera.

“Esta película trata de instar a las personas a preguntarse: ¿qué elecciones he tomado? ¿Estoy satisfecho con ellas? Y, si no lo estoy, no puedo culpar a mi pareja por ello; tengo que responsabilizarme de mis propias elecciones y de mi propia felicidad. Creo que el resentimiento puede convertirse en desprecio cuando no asumimos esa responsabilidad, y espero que esa sea una de las conversaciones que la gente tenga al salir”, continúa. En ese sentido, Olivia Wilde piensa que La invitación es una comedia, que está hecha para que el público se ría, pero para que también reflexione sobre si es feliz o no con la vida que está llevando.

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La importancia de Penélope Cruz en ‘La invitación’

En cuanto a Penélope Cruz, la directora está encantada con su participación y solo tiene elogios hacia ella y su trabajo. “Es extraordinaria, puede transmitir poder, complejidad, sabiduría, pero también es tan divertida”, cuenta. “Aportó muchas cosas al personaje, como la peluca rubia y dejarla improvisar fue toda una experiencia”.

“Tuvo tantos momentos increíbles: obviamente, todo el español que se escucha en la película, pero también la escena de seducción con Seth Rogen en la oficina, la idea de poner a Sade y bailar, que fue enteramente idea suya y no estaba en el guion. La escena anterior, en la que fuman un porro y charlan, es toda Penélope improvisando. La pelea al final —”cállate de una puta vez” y todo lo que viene después— surgió completamente de ella, al igual que el monólogo sobre la ‘perimenopausia’, que se nutre de sus propios conocimientos y de su pasión por el tema. El ADN de Penélope está por toda esta película, y no puedo imaginar a nadie más en ese papel. Soy aún más admiradora suya ahora que antes".

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