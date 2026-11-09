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Qué estudió Santiago Abascal, invitado de ‘La Revuelta’: la carrera universitaria del líder de Vox y el libro que publicó

El presidente de Vox visita este lunes 9 de noviembre el programa de David Broncano en TVE

Santiago Abascal
Santiago Abascal en 'La Revuelta'. (Montaje Inofbae)
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Santiago Abascal es el invitado estrella de este lunes 9 de noviembre en La Revuelta. El presidente de Vox se sentará frente a David Broncano en el programa de TVE, donde tendrá ocasión de mostrar una faceta diferente a la que suele protagonizar sus intervenciones políticas. Su presencia en el espacio televisivo permite poner el foco también en algunos aspectos menos conocidos de su trayectoria, como su formación académica y sus años universitarios.

Aunque su carrera política comenzó muy pronto y ha marcado prácticamente toda su vida adulta, antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles del panorama nacional, Abascal también pasó por las aulas universitarias. Estudió Sociología en la Universidad de Deusto, en Bilbao, donde obtuvo la licenciatura en 2003, cuando tenía 27 años. Una etapa que compaginó con su militancia en el Partido Popular y sus primeros cargos públicos.

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Su paso por la universidad dejó, además, una curiosidad que merece la pena recuperar: el trabajo de fin de carrera que realizó durante aquellos años terminó convirtiéndose en un libro publicado por una editorial y que contó con un prólogo de José María Aznar, expresidente del Gobierno y una de las figuras políticas más importantes del PP durante aquella etapa.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)
El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Santiago Abascal estudió Sociología en la Universidad de Deusto

Nacido en Bilbao el 14 de abril de 1976, Santiago Abascal creció en una familia en la que la política ocupaba un lugar destacado. Su abuelo, Manuel Abascal Pardo, fue alcalde de Amurrio (Álava), mientras que su padre, Santiago Abascal Escuza, también desarrolló una larga trayectoria política en el País Vasco como dirigente del Partido Popular y concejal de esta localidad. Un entorno que ayuda a entender por qué el actual líder de Vox se interesó desde muy joven por la actividad pública.

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Su formación académica, sin embargo, estuvo vinculada a una disciplina muy concreta: la Sociología. Abascal cursó esta carrera en la Universidad de Deusto, una institución privada fundada por la Compañía de Jesús y situada en Bilbao. Allí obtuvo su licenciatura en 2003, con 27 años, después de compaginar durante varios cursos los estudios con su creciente implicación en la política vasca.

Y es que su relación con el Partido Popular había comenzado mucho antes de terminar la universidad. En 1994, cuando apenas tenía 18 años, se afilió a la formación conservadora. Cinco años después, en 1999, fue elegido concejal del Ayuntamiento de Llodio, en Álava. Así, cuando consiguió su título universitario, ya había iniciado una trayectoria institucional que terminaría llevándole a ocupar diferentes responsabilidades dentro del partido.

De las aulas a sus primeros cargos en el Partido Popular

Mientras estudiaba Sociología, Santiago Abascal fue ganando peso dentro de las filas populares. En noviembre de 2000, con 24 años, asumió la presidencia de Nuevas Generaciones del Partido Popular del País Vasco, responsabilidad que mantuvo hasta 2005. Su ascenso fue relativamente rápido y le permitió convertirse en una figura conocida dentro de la organización juvenil del partido.

También fue procurador en las Juntas Generales de Álava entre 2003 y 2004 y, posteriormente, parlamentario vasco entre 2004 y 2009. De esta manera, su carrera política avanzó prácticamente en paralelo a su formación universitaria y terminó ocupando buena parte de su vida profesional.

Santiago Abascal valora el resultado de las elecciones en Aragón
El presidente de Vox, Santiago Abascal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras abandonar el Parlamento Vasco, Abascal se trasladó a Madrid para continuar desarrollando su trayectoria dentro de la órbita popular. Entre 2010 y 2012 dirigió la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, durante el Gobierno de Esperanza Aguirre. Más tarde estuvo al frente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, en lo que sería uno de sus últimos cargos antes de romper definitivamente con el PP.

En noviembre de 2013, después de casi dos décadas de militancia, anunció su salida del partido. Entre los motivos que esgrimió se encontraban sus discrepancias con la dirección de Mariano Rajoy y la respuesta de la formación ante diferentes cuestiones políticas.

Santiago Abascal fundó Vox tras abandonar el PP

Poco después de su salida del Partido Popular, el político vasco emprendió una nueva etapa. En enero de 2014 presentó oficialmente Vox junto a otros antiguos dirigentes y figuras vinculadas al ámbito conservador, como José Antonio Ortega Lara. En septiembre de ese mismo año fue elegido presidente de la formación, con el respaldo del 91 % de los afiliados participantes en la votación.

Desde entonces, su nombre ha quedado estrechamente ligado al partido que lidera y a su actividad en la política nacional. Vox consiguió entrar por primera vez en el Congreso de los Diputados en abril de 2019, con 24 escaños, y alcanzó su mejor resultado en las elecciones generales de noviembre de ese mismo año, cuando obtuvo 52 diputados.

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