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La operación estética que Carmen Lomana repite cada cierto tiempo y a la que volverá a someterse a sus 78 años: “Tengo piel como para hacerme un bolso”

La socialité pasará por quirófano para realizarse una blefaroplastia, que ya se hizo por primera vez hace más de 20 años

Carmen Lomana, en imagen de archivo (Europa Press)
Carmen Lomana, en imagen de archivo (Europa Press)
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Carmen Lomana ha anunciado que, tras el verano, volverá a someterse a una blefaroplastia para corregir el exceso de piel en los párpados y renovar la mirada, una intervención que la socialité ha vinculado directamente a una incomodidad cotidiana y que le ha perseguido toda la vida, no solo a ella, sino también a su familia. Además, ya no se ve bien al maquillarse y no consigue perfilarse los ojos como antes.

La empresaria, que cumplió 78 años el pasado 1 de agosto, explicó en un vídeo en primer plano desde sus redes sociales que se ha “autorregalado” ese retoque estético por su cumpleaños. La intervención prevista combina cirugía en los párpados con otros tratamientos médico-estéticos orientados a despejar la mirada y mejorar la calidad de la piel.

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Lomana ha relatado que tomó la decisión ante el espejo: “El otro día, mientras me maquillaba para salir a cenar, me di cuenta de que la sombra ya no me quedaba como antes… Ahí fue cuando pensé: ahora sí, ha llegado el momento”. La colaboradora televisiva ha optado por la llamada “mirada de celebrity”, un tratamiento de las Clínicas Diego de León que une una doble intervención quirúrgica con procedimientos complementarios de medicina estética, según recoge Vanitatis.

Carmen Lomana en la Feria de Abril 2026 (INSTAGRAM).
Carmen Lomana en la Feria de Abril 2026 (INSTAGRAM).

La blefaroplastia de Carmen Lomana

La primera parte del tratamiento consiste en la blefaroplastia, la cirugía que recorta el exceso de piel de los párpados y, si es necesario, actúa también sobre las bolsas de los ojos. En el caso de Lomana, esa operación se completa con un pequeño punto de anclaje en las cejas, tal y como ella misma apuntó. La segunda parte del plan se adapta a las necesidades de cada paciente y se acompaña de, por ejemplo, neuromoduladores, para amplificar los resultados de la cirugía.

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El seguimiento postoperatorio también está pautado. A las 48 horas de la doble blefaroplastia se realiza la primera revisión, seguida de controles semanales que después pasan a ser cada dos semanas y, al final, mensuales, hasta que el cirujano lo considere oportuno. Los resultados empiezan a apreciarse a partir de la primera semana y mejoran de forma progresiva con el paso de los días. El objetivo final es lograr una mirada completamente despejada.

Una operación que Carmen Lomana repite

La socialité no ha ocultado que se trata de una operación conocida para ella. Hace cuatro años, en una entrevista concedida a Cotilleo, explicó que su mayor problema estético siempre había sido el exceso de piel en los ojos, una característica que atribuía a su familia. “Siempre ha sido, como todos los Lomana, que nos sobra piel de los ojos. Entonces, me tengo que hacer de vez en cuando, bueno hace 15 años me hice una blefaroplastia en los párpados”, dijo al citado medio.

Las eternas rivales, Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana, se ven las caras en el plató de '¡De Viernes!' para el enfrentamiento definitivo.

En aquella conversación también recordó que la recuperación de esa operación fue más larga de lo que esperaba: “Me lo hice en febrero y era San Isidro y tenía los ojos inflamados y, desde entonces ya me dio horror, me dije: ‘pero, ¿qué hago yo?’”. Lomana añadió además que con el tiempo ha probado otros retoques: “Y, luego, también he descubierto hace poco los hilos. Creo que son eficaces, sobre todo, para la zona inferior de la cara”.

La nueva intervención se centrará otra vez en la zona ocular, donde la piel sobrante del párpado superior le dificulta el maquillaje a la par que le acompleja. Sobre la cicatriz, que Carmen Lomana ya tuvo en su día, quedaría imperceptible: oculta en el pliegue del ojo en la parte superior y bajo la línea inferior de las pestañas en la cirugía de las bolsas. Fue antes de 2012 cuando Lomana se sometió a una blefaroplastia por primera vez, ya que por entonces la mencionaba como que se había “hecho los párpados”.

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