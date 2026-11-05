Huelga general del 11 de noviembre: estos son los horarios, servicios mínimos y sectores afectados

Manifestantes portan una pancarta con el lema "Hacia la huelga general" mientras exigen medidas políticas para detener los desahucios y paliar la crisis de la vivienda, en Madrid, España, el 3 de octubre de 2026. REUTERS/Juan Barbosa

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España afronta este próximo miércoles 11 de noviembre una huelga general de 24 horas convocada por CCOO, UGT, CGT y el Sindicato de Inquilinas, con reivindicaciones centradas en el acceso a la vivienda, la subida de los salarios y el control de los precios. El paro, que se extenderá desde las 00:00 hasta las 23:59 del 11 de noviembre, dos días antes del arranque de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, llega acompañado por una resolución oficial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que fija los porcentajes mínimos de seguridad privada que deberán mantenerse en sectores estratégicos como energía, banca y transporte.

Así, la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, ha establecido un mínimo del 80% del personal de seguridad en instalaciones petroquímicas, refinerías, depósitos de combustibles, centrales nucleares, fábricas de armas y explosivos, y en el suministro de agua, gas y electricidad. El mismo porcentaje se aplica al transporte y custodia de dinero y objetos valiosos, a los bancos y entidades de crédito, a las centrales de alarma y a los centros de medios de comunicación. El nivel de cobertura se eleva al 90% en los servicios de seguridad de puertos, aeropuertos, ferrocarriles y centros de telecomunicaciones. En los servicios de protección de personas físicas, incluidas las autoridades, el mínimo se fija en el 85%.

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En los centros organizados por turnos, el paro comenzará con el primero de ellos, aunque se inicie antes de la medianoche del día 10, y se prolongará hasta que finalice el último, incluso si este termina después de las 24:00 del 11. Está previsto que se mantenga algún nivel de servicio de transporte para garantizar la movilidad esencial, aunque sin la frecuencia habitual. La imposibilidad de llegar al puesto de trabajo por la interrupción del transporte no equivale automáticamente a secundar la huelga ni garantiza por sí sola que la ausencia sea retribuida, ya que las consecuencias dependerán de las circunstancias y de los acuerdos con cada empresa.

La actividad de colegios e institutos no se interrumpirá de forma automática, pues dependerá del seguimiento de la convocatoria y de los servicios mínimos que fijen las comunidades autónomas. La jornada del 11 de noviembre coincide, además, con movilizaciones educativas propias en Andalucía y con paros parciales del profesorado en la Comunidad de Madrid, donde existe una huelga convocada para todo el curso escolar. Los comedores y el transporte escolar tampoco tienen garantizado un funcionamiento normal: su continuidad dependerá del personal que decida secundar el paro en cada centro. Las familias deberán consultar los avisos del colegio, la empresa de transporte contratada y la consejería de Educación correspondiente para conocer la situación concreta de cada aula.

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La huelga general por la crisis de la vivienda que tienen previsto convocar CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, según ha confirmado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en unas declaraciones a Televisión Española.

La sanidad mantendrá las urgencias

Los servicios mínimos en sanidad deberán garantizar la atención imprescindible, especialmente en urgencias, aunque las consultas, pruebas e intervenciones programadas podrían sufrir cambios o retrasos según la resolución que adopte cada comunidad autónoma. La jornada coincide con movilizaciones médicas propias en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde hay paros autonómicos indefinidos por las condiciones laborales del sector, mientras que en Andalucía la huelga médica arrancará el 13 de noviembre y Madrid mantiene su propio calendario de protestas.

Quienes secunden el paro verán descontada la parte proporcional de su salario correspondiente al tiempo no trabajado, lo que incluye el sueldo base, los complementos salariales y la parte proporcional de las pagas extraordinarias, además de los descansos semanales y festivos que correspondan según el cálculo aplicable. La empresa no puede aplicar una penalización adicional a la derivada de la suspensión del contrato durante esas horas. Secundar la huelga tampoco da derecho a cobrar la prestación por desempleo durante ese periodo, y quienes ya tuvieran una baja médica reconocida antes de la convocatoria mantienen su situación de incapacidad temporal sin sufrir el descuento propio del paro.

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