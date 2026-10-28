Pedro Sánchez recomienda esta nueva serie de Netflix sobre la hipocresía de la aristocracia española: “Hay algunos que vienen de alta alcurnia y heredan un empresón”

Pedro Sánchez recomienda esta nueva serie de Netflix.

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Pedro Sánchez ya ha empezado su campaña electoral para las elecciones que tendrán lugar el próximo 29 de noviembre, y a la espera de pasarse por el programa de Jordi Wild para un debate con Feijóo y Abascal, de momento ha comenzado por otro de internet. Ha sido en Keep it cutre, el podcast conducido por Ángela Henche y Albanta San Román en el que se habla de forma informal con invitados conocidos y siempre acaban saliendo temas interesantes y recomendaciones culturales. Con Pedro Sánchez, melómano y aficionado al audiovisual, no iba a ser diferente.

El actual presidente del Gobierno comenzó este Amiga Date Cuenta repasando la actualidad política y defendiendo sus años de gestión en el poder, antes de pasar a hablar de temas como el odio en redes sociales, la regulación de la inteligencia artificial -con mención a sus deepfakes- o de salud mental, donde comentaba que hace ejercicios de meditación diarios. Entre todo ello, Sánchez aprovechaba para sacar a colación de Amancio Ortega y la clase alta española la última serie de Netflix.

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Hablando de conciencia de clase y de cómo algunas personas se sienten más cercanas “a millonarios que a quien pide en la puerta del Mercadona”, emergía tanto la figura de Amancio Ortega como la de los otros ricos que no están “hechos a sí mismos” como el empresario gallego, sino que por el contrario han heredado sus riquezas y posesiones y vivido de las rentas. “Es muy bueno aspirar al máximo, y Amancio Ortega es un hombre que se ha hecho a sí mismo, pero hay otros que vienen de alta alcurnia, de familias franquistas y que han heredado un empresón con monopolios estatales de otras épocas”, reflexionaba Sánchez, antes de introducir a propósito la última serie española de Netflix que guarda gran relación con el tema.

Antonio de la Torre da vida a Don Leandro en 'Grande de España'

Una sátira sobre la realidad de algunos

“Estoy viendo una serie española que está curiosa en Netflix, Grande de España, que está bastante bien. Que es un poco esta movida, trata de gente que se cree más de lo que realmente es”, mencionaba el presidente del Gobierno haciendo referencia a la produccción creada por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero que lanzó la plataforma el pasado 23 de octubre. “Ellos hablan de la aristocracia, de estos nombres así con apellidos compuestos, este tipo de cosas”, explicaba Sánchez.

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Grande de España narra en seis episodios la vida de Don Leandro, un marqués arruinado que vive de las apariencias y sueña con ser nombrado Grande de España. Pasando apuros económicos, Leandro tiene la idea de vender su palacete familiar en Madrid para saldar sus deudas, y todo apunta a que sacará un buen pellizco cuando conoce a la empresaria Sofía Carrington, quien parece interesada en la propiedad. Poco a poco la relación entre ambos se va estrechando y con ella ambos descubren que no son del todo como dicen ser, en una gran sátira sobre la hipocresía de buena parte de la supuesta clase alta española. Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez dan vida a Leandro y a Sofía respectivamente, en una serie que no toma inspiración directa de ningún personaje concreto, pero que tiene reminiscencias de otras grandes obras sobre la aristocracia española, como Patrimonio Nacional de Luis García Berlanga.