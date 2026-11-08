Muere un cazador por un disparo accidental de escopeta en San Vitores: es el segundo accidente de caza en Cantabria esta semana

Cazador el primer día de la temporada de caza en Labrada, Abadín. (Carlos Castro / Europa Press)

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Un cazador ha muerto este domingo al mediodía en San Vitores, en el municipio de Medio Cudeyo (Cantabria), después de recibir un disparo accidental efectuado, presuntamente, por un compañero al término de una jornada cinegética. La Guardia Civil ha recibido el aviso a las 13:40 horas, cuando se informó de que una persona había resultado herida por arma de fuego en esa localidad, según El Diario Montañés.

Los servicios presentes intentaron reanimar a la víctima, pero no lograron salvarle la vida. Según las primeras averiguaciones, uno de los integrantes del grupo manipulaba un arma cuando esta se accionó “fortuitamente”, como han informado fuentes policiales a Europa Press. El proyectil alcanzó a otro cazador, que murió a consecuencia de las heridas.

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La Benemérita ha instruido las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso. Las fuentes consultadas por el medio local sostienen que los indicios conocidos hasta el momento apuntan a que se trató de un accidente.

Dos muertes de cazadores en tres días

El caso es el segundo fallecimiento de un cazador registrado en apenas tres días. El jueves, un hombre de 43 años, vecino de Los Corrales de Buelna, murió mientras participaba en una cacería en la vertiente sur del monte Ibio, en la zona orientada hacia el valle de Buelna, dentro de la localidad de Coo.

El servicio de emergencias 112 informó entonces de que el fallecimiento se produjo por un posible infarto. Además, este sábado, otro cazador precisó rescate tras dispararse accidentalmente en un pie. El incidente ocurrió en la pista que conecta La Helguera con La Granja, en Sámano, municipio de Castro Urdiales.

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*Noticia en ampliación