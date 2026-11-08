La ruta canaria registra una semana trágica durante el repunte de llegadas de cayucos a El Hierro: el Gobierno aborda la emergencia el martes mientras Vox pide un bloqueo

Una embarcación de Salvamento Marítimo interviene en un cayuco. (Europa Press)

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La ruta migratoria canaria ha vuelto a registrar un fin de semana trágico en medio del repunte de llegadas de cayucos a El Hierro. La situación en esta pequeña isla se ha agravado en las últimas cinco semanas, período en el que ha recibido a unas 8.000 personas, según cifras de Salvamento Marítimo. Solo este domingo han llegado cerca de 400 migrantes en varias embarcaciones precarias, entre ellas una neumática que naufragó y dejó un balance provisional de 21 muertos y un solo superviviente.

El Gobierno local, cuya población ronda los 10.000 habitantes, se ha visto obligado a decretar la emergencia social ante la presión que sufren sus servicios sanitarios y ha obligado a trasladar en ferris a cerca de un millar de personas hacia la isla de Tenerife durante los últimos días. Por su parte, el Gobierno Central ya ha movilizado efectivos del Ejército del Aire para colaborar en el traslado y descongestionar la isla, además de mantener diversos contactos a nivel ministerial con el gobierno de Senegal para pedir una mayor implicación de sus autoridades fronterizas.

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Este domingo, la primera embarcación fue localizada a nueve millas de la isla, frente a las costas africanas, con 215 ocupantes, entre ellos diez mujeres y cuatro menores. Horas después, los equipos rescataron a otras 80 personas a una milla de El Hierro y a 106 más de un tercer cayuco, entre ellas dos mujeres y cuatro menores.

El Gobierno convoca la Comisión Interministerial de Inmigración este martes a petición de Canarias

Y no es un caso aislado. En lo que va de noviembre, Canarias ha recibido a más de 5.000 personas por la llamada Ruta Canaria, que conecta África con España por mar y está considerada una de las rutas migratorias más peligrosas y mortíferas del mundo. El mes anterior, fueron rescatadas 6.164 personas que llegaron de forma irregular y marcó la cifra de llegadas más alta desde 2023.

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El presidente de El Hierro, Alpidio Armas, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han avanzado que asistirán el martes en Madrid a una reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Inmigración. Clavijo informó que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometió a reforzar los servicios sanitarios de la isla.

El papa León XIV advirtió sobre un "naufragio silencioso" que enfrentan los migrantes después de arribar, y calificó la indiferencia global ante las muertes en el mar como "un fracaso para la familia humana" durante una visita histórica a un centro de acogida en las Islas Canarias

La fundadora de la ONG Caminando Fronteras, Helena Maleno, explicó anteriormente a Infobae que las neumáticas, que llegan desde Senegal y Gambia, son cada vez más grandes y van cada vez más cargadas, transportando desde adultos hasta menores, pese al largo recorrido que deben realizar, enfrentándose a las corrientes y el temporal, el cansancio, la deshidratación o la caída de personas al mar. El pasado septiembre, al menos 80 personas murieron tras el naufragio de un cayuco que salió de Gambia rumbo a Canarias con 127 ocupantes, entre ellos un bebé. La embarcación permaneció 26 días a la deriva y, cuando fue rescatada, solo 45 personas seguían con vida.

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Vox despliega su agenda ultra en Canarias

Organizaciones como CEAR y Accem vincularon el repunte de llegadas irregulares a España a una mejora de las condiciones climáticas en el Atlántico, aunque ambas entidades han subrayado que el fenómeno surge por la inestabilidad política, falta de perspectivas y cierre de fronteras en África Occidental.

Rescatan a 15 ocupantes de un cayuco al sur de El Hierro en el que había tres cadáveres.

En un contexto de campaña electoral y con el telón de fondo de la emergencia migratoria en Ceuta, Vox se ha lanzado a desplegar su agenda ultra en Canarias, como ya hizo en la última crisis migratoria en El Hierro en 2023.

La formación de Santiago Abascal, a través de su portavoz Ignacio Garriga, ha exigido al Gobierno bloquear la ruta del Atlántico porque, según ha sostenido, la acogida de estas personas “multiplica el efecto llamada”. “Sánchez va a acoger a estas personas que han entrado en situación irregular y las va a distribuir por la península, lo que evidentemente va a amplificar el efecto llamada”, alertó en un mitin de precampaña en Casteldefells (Barcelona).

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