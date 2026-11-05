Mario Casas y Blanca Suárez se reúnen de nuevo en la gran apuesta Netflix para las Navidades: una película dirigida por un experto en thrillers adictivos

Tráiler de 'En nombre de otro', la nueva película de Oriol Paulo para Netflix con Eduard Fernández como protagonista. En la mañana de Nochebuena, un hombre entra en una comisaría y confiesa haber matado a dos personas... o tres. Pero detrás de su confesión se esconde una pregunta más difícil de contestar: por qué ha decidido entregarse ahora y qué pretende con su confesión. A partir de ahí, su relato no tarda en vincularse a otro crimen que parecía cerrado, y cuya resolución escapa de toda lógica.

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Los fans de Blanca Suárez y Mario Casas están de enhorabuena, ya que la pareja volverá a encontrarse en la pantalla después de sus colaboraciones previas en Fuga de cerebros, Carne de neón, El bar y la serie El barco.

Será en la nueva película de Oriol Paulo, uno de los autores de thriller indiscutibles dentro del panorama patrio, y también fuera de él, ya que sus trabajos son un éxito en países como China.

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Su título es En nombre de otro, y será una de las grandes apuestas de Netflix de cara a las fechas navideñas, ya que se estrena el 11 de diciembre en la plataforma. Precisamente, la cinta se ambienta en Nochebuena, cuando un hombre se presenta en una comisaría para confesar que ha cometido una serie de asesinatos.

Un reparto de lujo habitual en el universo Paulo

El reparto es de auténtico lujo. Además de Mario Casas y Blanca Suárez encontramos a Eduard Fernández, que este año estrena también el largometraje El mal padre y la serie de los hermanos Cabezudo Matar a un oso, Alexandra Jiménez, a la que podemos ver en Grande de España, Nicolás Francella y Ana Wagener.

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Mario Casas ya había trabajado con Oriol Paulo en la serie El inocente y en Contratiempo, así como Ana Wagener y Alexandra Jiménez, por lo que buena parte de los intérpretes no son ajenos al particular estilo del director.

Mario Casas con Ana Wagener en 'El inocente'

Y es que Oriol Paulo se granjeado a lo largo de los años una fama a la hora de perpetrar el género del thriller a través de una óptica muy particular, repleta de giros de guion en tramas en las que nada es lo que parece y cuyo desarrollo te mantiene en tensión en todo momento.

El cineasta debutó con El cuerpo, protagonizada por Belén Rueda, José Coronado y Hugo Silva y, desde entonces, se ha mantenido fiel a su espíritu, regalándonos auténticas delicias como la mencionada El inocente o su gran hit Contratiempo.

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También se atrevió a adaptar Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, con Bárbara Lennie como protagonista y su último trabajo hasta la fecha había sido la miniserie La última noche en Tremore Beach, en torno a la novela de Mikel Santiago, también para Netflix.

Además, en su faceta como guionista, está detrás de Zeta, de Dani de la Torre y Zeta 2, que actualmente se rueda en Tailandia y cuya primera parte se convirtió en una de las películas españolas más vistas en Amazon Prime Video, también protagonizadas por Mario Casas.

Qué sabemos de ‘En nombre de otro’

En nombre de otro promete sumergirnos en una intriga repleta de dobles capas y muchas sorpresas inesperadas. Cuando el protagonista se entregue en la comisaría de policía, nadie sabrá por qué lo hace y tampoco si es verdad a cuántas personas ha asesinado y por qué.

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Blanca Suárez, Mario Casas, Eduard Fernández, Alexandra Jiménez y Nicolás Francella junto a Oriol Paulo

La confesión conducirá a la reapertura de otro caso cerrado, descrito como un crimen sin lógica aparente. Ese punto de partida prolongará una fórmula presente en la filmografía de Paulo: relatos que sitúan a los personajes ante un suceso inexplicable desde sus primeras escenas.

El director ha explicado que quería desarrollar una historia con una dimensión trágica que fuera en paralelo a la intriga. “Quería construir un thriller con peso emocional. Una historia en la que la culpa, el dolor y la necesidad de encontrar respuestas terminan arrastrando a los personajes hacia la erosión de sus propios principios morales”, ha comentado con respecto a su nuevo trabajo.

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