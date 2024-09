Los cantantes y la banda española que aparecen en la banda sonora del nuevo ‘Fifa’

Dos artistas españoles se han incorporado a la banda sonora del EA SPORTS FC 25

Música y videojuegos siempre han ido de la mano, ya que como sucede con otras disciplinas artísticas, la música le confiere una cualidad especial y distintiva a cualquier obra. Pero hay casos en los que la música se convierte en mucho más que una herramienta, más que en un acompañamiento sino también en una parte esencial de la propia obra. Hay muchas películas que no serían lo mismo sin sus bandas sonoras, y con algunos videojuegos sucede lo mismo. Pero hay uno en concreto que no se podría entender de la misma forma sin su música.

Hasta el año pasado ese videojuego era conocido como FIFA, ya que surgíad e la asociación entre Electronic Arts y la archiconocida organización de fútbol. Sin embargo, desde 2024 pasó a llamarse EA FC Sports, dejando atrás así su mítico nombre con el que se le conocía entre todo el mundo, “el Fifa”. No obstante, el cambio de nombre es una de las pocas modificaciones que ha tenido el videojuego en los últimos años, ya que sigue conservando buena parte de lo que le ha hecho tan popular desde su creación en 1993. Porque hay algunas cosas que no cambian, y una de las más importantes no es otra que su banda sonora.

Más allá del Modo Carrera, del Ultimate Team o de nuevas competiciones y modalidades que ha ido añadiendo el juego con el paso de los años, ha prevalecido siempre un gran gusto por la música y una cuidada banda sonora en cada FIFA. Con el nuevo FC 25 no ha sido diferente, y el soundtrack se acaba de anunciar como parte de la presentación de un juego que llegará el próximo viernes 27 de septiembre, demostrando así la importancia que tiene la música para los fans. Muchas canciones e incluso grupos se han hecho más famosos gracias a su presencia en este videojuego.

Imagen del soundtrack al completo del EA FC Sports 25

En inglés pero con acento español

De esa notoriedad internacional que te da aparecer en uno de los videojuegos más importantes del mundo se beneficiarán dos artistas y una banda con acento español. Hablamos de Saiko -nombre artístico del rapero Miguel Cantos Gómez-, Omar Montes y las Hinds, la banda formada en la actualidad por Ana Perrote y Carlotta Cosials. Saiko aparecerá además por partida doble, ya que contará por un lado con un tema junto a Omar Montes, Yo lo soñé, pero también con uno de J. Balvin, GAGA.

Por su parte, el dúo de indie pop femenino, que acaba de sacar el álbum VIVA HINDS, también contará con un tema, uniéndose a otros grandes artistas internacionales como Coldplay, Billie Eilish, Justice o Jack White. Grandes grupos como Imagine Dragons, Blur o The Kooks aparecieron en su día en el videojuego, pero pocos han sido hasta la fecha los grupos españoles que han participado. Una tendencia que parece cambiar con este nuevo lanzamiento y que supone todo un gran escaparate tanto para SAIKO y Omar Montes como para las propias Hinds, que por otro lado siempre han gozado de más popularidad fuera de España.