El Ayuntamiento de Madrid amplía la Zona SER a 17 nuevos barrios, cobrará en algunos más allá de las 21:00 horas y también domingos y festivos (Jesús Hellín / Europa Press)

El Ayuntamiento de Madrid plantea una modificación en el sistema de parquímetros. El plan recogido en la futura Ordenanza de Movilidad Sostenible, que pasa este jueves por la Junta de Gobierno, prevé que el cobro del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) pueda extenderse más allá de las 21.00 horas entre semana, después de las 15.00 en sábados e incluso a domingos y festivos en los barrios con mayor saturación.

La novedad principal es el ajuste horario y de días para las zonas donde la demanda y movimiento comercial no dejan apenas opciones para estacionar, según figura en la propuesta.

El objetivo de la medida es “garantizar la disponibilidad de estacionamiento a los residentes”

El texto de la ordenanza apunta a que el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad será la encargada de identificar esos puntos calientes de saturación. Sobre la mesa, el objetivo declarado de la medida queda reflejado en la norma: “Garantizar la disponibilidad de estacionamiento a los residentes en barrios que concentran una gran actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio”.

El área responsable irá revisando el mapa de los distritos afectados, que no será definitivo, sino adaptable. El horario extra se mantendrá únicamente mientras continúe la alta demanda que motivó la decisión, ya que la intención oficial responde a “la necesidad de garantizar la disponibilidad de aparcamiento para residentes en barrios que concentran una intensa actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio, provocando una alta afluencia de visitantes·.

La reforma también abarca un doble objetivo, según figura en el artículo 49.1 de la normativa actual: “Equilibrar la disponibilidad de estacionamiento para residentes con la necesaria rotación en la vía pública” y, además, “contribuir a la protección de la salud, la mejora de la calidad del aire y el incremento de la sostenibilidad medioambiental y energética de la ciudad", tal y como se señala desde Cibeles.

Dentro de los cambios previstos, la ampliación del SER llegará a 22 barrios más de Madrid, 17 de ellos nuevos en esta regulación. El despliegue de parquímetros irá de forma progresiva, condicionado al visto bueno de los vecinos y de la correspondiente Junta de Distrito, según establece la ordenanza.

Parquímetro en la nueva zona
Parquímetro en la nueva zona SER en el barrio de Usera (Jesús Hellín / Europa Press)

Fechas clave en la ampliación de la Zona SER

En el calendario, la meta está marcada por varias fechas límite. Antes del 31 de diciembre de 2029, el SER cubrirá los barrios ya previstos en la Ordenanza de Movilidad Sostenible de septiembre de 2021, incluyendo Peñagrande (Fuencarral-El Pardo), Valdezarza (Moncloa-Aravaca), Opañel y San Isidro (Carabanchel) y Costillares (Ciudad Lineal), con un total de 11.372 plazas nuevas.

La siguiente etapa, antes del 31 de diciembre de 2035, contempla sumar 66.120 plazas más en zonas como Valverde (Fuencarral-El Pardo), Lucero, Aluche, Los Cármenes y Puerta del Ángel (Latina), Puerta Bonita, Abrantes, San Isidro, Opañel y Vista Alegre (Carabanchel), Zofío y Orcasur (Usera), Pueblo Nuevo, Quintana y Concepción (Ciudad Lineal), Marroquina, Fontarrón, Vinateros y Media Legua (Moratalaz), y San Diego, Palomeras Bajas y Numancia (Puente de Vallecas).

El futuro de los vehículos sin etiqueta medioambiental está a la espera de novedades. Una de las incógnitas más comentadas, que afecta a los coches empadronados en Madrid y pendientes de la nueva regulación de zonas de bajas emisiones, es si podrán circular a partir del 1 de enero de 2026. La delegación municipal - a través de Borja Carabante - tiene previsto detallar este aspecto tras la aprobación de la norma.

La ordenanza no descarta una posible prórroga para los vehículos afectados hasta la entrada en vigor de la medida definitiva, prevista en los primeros meses del año próximo. Las zonas de bajas emisiones estuvieron entre los puntos más controvertidos que llevaron a Vox a recurrir la ordenanza anterior, que el tribunal acabó anulando en parte. El ejecutivo local responde ahora con una nueva versión que busca corregir los fallos detectados en la normativa anterior.

