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El Bilbao BBK Live anuncia su cartel: The XX, Pixies y Alcalá Norte lideran la 21º edición del festival

Tras más de veinte años siendo un referente en el panorama musical español, el festival asentado sobre el monte Kobetamendi recupera la esencia indie que le caracterizó en sus inicios

El Bilbao BBK Live anuncia su cartel definitivo
El Bilbao BBK Live anuncia su cartel definitivo
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Bilbao BBK Live presentó el primer avance de su cartel para 2027, con The xx, Pixies y Alcalá Norte entre los nombres que encabezan una programación que combina referentes internacionales con la escena estatal y local. La cita se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio en Kobetamendi, el enclave que acoge el festival desde su primera edición. Se trata de la XXI edición del evento, que nació en 2006 bajo el nombre de Bilbao Live Festival, impulsado por el Ayuntamiento de Bilbao y la promotora Last Tour. Desde entonces, el festival solo quedó sin celebrarse en 2020 por la pandemia, año en que se reemplazó por una versión otoñal reducida en el Bilbao Arena.

The xx regresan a Kobetamendi con su propuesta de intimidad compartida entre las voces de Romy y Oliver Sim y los beats de Jamie xx. Pixies aportan el contraste entre melodía y ruido de un repertorio que marcó a varias generaciones desde los años 80. Ambos se suman a Teddy Swims, que ofrecerá su único concierto en el Estado en 2027, y a The War on Drugs, que debuta en el festival también con una actuación exclusiva.

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Entre los nombres que ganan protagonismo en este primer anuncio figura Alcalá Norte, cuyo imaginario castizo y atmósferas de postpunk han dado forma a una de las propuestas más reconocibles de la música estatal actual. El grupo se suma a un bloque de artistas que incluye a Viva Suecia, banda murciana situada en la zona alta del cartel por la intensidad de su directo, y a Barry B, otra de las voces que marcan el pulso de la escena estatal con su cruce de géneros. También participan Sexy Zebras, con su rock eléctrico y visceral; MARTIN, de sensibilidad pop nostálgica; Mala Gestión, con su punk rock irreverente, y LAAZA, que dialoga entre el pop alternativo, la tradición y la experimentación.

Imagen del cartel del Bilbao BBK Live 27
Imagen del cartel del Bilbao BBK Live 27

Nombres internacionales y debuts

El cartel suma al hawaiano Jack Johnson, con sus melodías acústicas, y a alt-J, con sus armonías vocales y ritmos imprevisibles. Two Door Cinema Club aportan el pulso bailable de su indie pop, mientras que Amelie Lens presents AURA y Bonobo representan dos caras distintas de la electrónica, desde el techno hasta las texturas orgánicas. DJ Shadow llegará celebrando los treinta años de su disco Endtroducing....., con el que renovó el arte del sampling. Se suman además Antony Szmierek, mustbejohn, Fat Dog, Frost Children y Oxis, entre otros nombres que amplían el espectro de géneros del festival.

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El bloque de guitarras incorpora a KEO, heredero del rock alternativo de los noventa, y a Violet Grohl, hija de Dave Grohl, de Foo Fighters. Paris Jackson, hija de Michael Jackson, suma su cruce de folk y rock, mientras que Sofia Isella aporta un universo oscuro y visceral. Completan el apartado internacional Ari Abdul, Sofía & The Antoinettes, Genesis Owusu, The Womack Sisters (nietas de Sam Cooke e hijas de Womack & Womack), Saint Levant y Los Bitchos. La escena local tendrá representación con Merina Gris, que canta en euskera su pop de destrucción, además de Nøgen, SUA, TOC, Indabe y Zeatikez. La venta de entradas ya está disponible en la web del festival en tres modalidades: exclusiva para asistentes de ediciones anteriores, venta Fan y venta general a precio promocional. La organización adelantó que en los próximos meses se revelarán nuevos nombres del cartel.

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