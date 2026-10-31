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El exentrenador de Venus y Serena Williams se rinde a Carlos Alcaraz: “El mago español se dirige hacia lo más alto”

El técnico estadounidense ve al murciano al 75% de su mejor nivel mental y estratégico y le pronostica más de 20 Grand Slams

Carlos Alcaraz. (REUTERS/Lisa Leutner)
Carlos Alcaraz. (REUTERS/Lisa Leutner)
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Carlos Alcaraz sigue despertando el amor del aficionado al tenis. Esta vez ha sido Rick Macci, uno de los entrenadores más reconocidos del tenis en Estados Unidos y figura importante en los primeros pasos de Venus y Serena Williams.

“Alcaraz es un talento generacional. Lo predije con 17 años”, ha asegurado a Tennis Papers, yendo más allá: “Si no se lesiona, creo que puede llegar a ser un fenómeno histórico. El mago español se dirige hacia lo más alto. Es algo que este deporte nunca ha visto”.

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No es una opinión cualquiera. Además de formar a las hermanas Williams, Macci trabajó con Jennifer Capriati, Andy Roddick, Maria Sharapova y Mary Pierce. Su experiencia con varias generaciones de grandes jugadores da peso a sus palabras.

El entrenador profesional de tenis Rick Macci durante una entrevista para Trace Gallagher y Dana Perino de Fox News. (John Lamparski/Getty Images)
El entrenador Rick Macci. (John Lamparski/Getty Images)

Un juego y una personalidad que admira

Pero el entrenador no se detiene solo en los aspectos tenísticos. También ha destacado cómo compite Carlitos y la naturalidad con la que disfruta cada punto. “Es un gran ejemplo a seguir para todos los niños porque tiene un juego muy completo. Disfruta de la competición. Está en la pista sonriendo, bailando y moviéndose con entusiasmo”, ha explicado.

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Y es que Macci espera que su ejemplo cale. “Me encanta ver a Alcaraz porque es un modelo a seguir increíble, y espero que todos los jugadores lo observen y que los entrenadores intenten alcanzar tantos logros como lo que él alcanzó de niño”, ha añadido.

Es el jugador más completo que jamás haya empuñado una raqueta. Juega su propia liga”, ha llegado a escribir en su cuenta de X.

Carlos Alcaraz y Serena Williams coincidieron en la pista central del US Open en la modalidad de dobles mixto y atrajeron la atención del público en Nueva York.

“Abróchense el cinturón”

El entrenador pone en valor el camino reciente del murciano. “Lo que ha logrado Alcaraz (tras estar 139 días apartado de las pistas, lanzarse a competir en Nueva York con un esfuerzo descomunal y ahora ganar en Tokio) es, créalo o no, aún más impresionante que todo lo que había conseguido hasta la fecha”, ha sostenido. En el US Open, Alcaraz llegó a cuartos sin competición previa.

Tampoco ignora lo difícil que es volver. “La inactividad pasa factura tanto física como mentalmente; recuperar ese tacto competitivo y gestionar los momentos decisivos requiere tiempo. Además, está el factor de su servicio, que ahora mismo no es su mejor aliado”, ha apuntado.

De ahí su último mensaje en X, publicado este sábado: “Alcaraz está mejorando partido a partido. Está aproximadamente al 75% de su rendimiento máximo mental y estratégico”. Y continúa: “Para cualquier jugador, perder cinco meses y que ahora, a finales de octubre, esté haciendo sus trucos de magia en directo y a todo color es algo de otro nivel. La adversidad, como dije, te hace más fuerte para durar más. 2027: abróchense el cinturón”.

Macci se ha atrevido también con cifras. “Si las lesiones le respetan, el ‘Mago español’ conquistará más de 20 títulos de Grand Slam y reescribirá gran parte de la historia”, ha escrito. Alcaraz tiene siete a sus 23 años.

Carlos Alcaraz. (REUTERS/Lisa Leutner)
Carlos Alcaraz. (REUTERS/Lisa Leutner)

Alcaraz, invicto y apor Viena

Mientras tanto, el español sigue sumando en Viena. Este viernes superó con personalidad a Tommy Paul en cuartos 6-4 y 7-6 en una hora y 50 minutos. Remontó tres bolas de break en el primer set y salvó otras dos en el segundo para imponerse en el tie-break. Es su octava victoria en diez duelos contra el estadounidense y la séptima consecutiva.

Ahora, acaba de vencer a Daniil Medvedev en semifinales por el mismo resultado y meterse en la final del ATP de Viena, donde ya espera al vencedor entre Alexander Zverev y Alex de Miñaur. En los ATP 500 de esta temporada está invicto (15-0) y acumula 26 triunfos consecutivos en la categoría. Su balance de este año es de 37-5, con tres títulos: Tokio, Doha y Australia. Quién sabe si antes de que acabe el año suma Viena.

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