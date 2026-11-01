Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

Centro de Regulación de Circulación (CRC) de Adif en la estación de Madrid-Puerta de Atocha.

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Tras el accidente ferroviario de Urda, que dejó 69 muertos confirmados hasta el momento tras la colisión de dos trenes, se filtraron audios de las comunicaciones entre los maquinistas y el Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha, el centro desde el que se gestiona la circulación de esa línea. A partir de esas grabaciones, el ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló que el origen del siniestro estaría en un error humano: la orden del responsable de circulación de que el convoy continuara su marcha con normalidad, en lugar de aplicar el protocolo de “marcha a la vista” que exigía el estado degradado de la señalización.

El sindicato rechaza la versión oficial y denuncia la sobrecarga en los centros

Esa versión, planteada por el Gobierno (que sostiene además que en el momento del siniestro había 16 controladores en la sala que llevaban dos horas de jornada), generó un rechazo inmediato entre los trabajadores del sector. El Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) sostiene que el error de un operario no puede analizarse al margen de las condiciones de trabajo en los CRC, marcadas por la falta de personal y la sobrecarga de tareas. El sindicato recordó que ya había advertido de esa situación a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria meses antes del accidente, y que había vuelto a trasladar esas quejas apenas 15 días antes del siniestro.

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El SCF lleva un tiempo denunciando ante Adif que la sobrecarga en los centros de regulación y control compromete la capacidad de los empleados para cumplir con sus funciones. En un comunicado del 23 de enero, el sindicato vinculó esa sobrecarga con los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y con los avisos de los maquinistas sobre el estado de las vías, provocando “unas cargas de trabajo desbordantes en muchos CRC”.

Como ejemplo, cita el caso de un responsable de circulación que tuvo que transmitir “hasta 104 telefonemas” en un turno, algo que calificó de “auténtica locura”, ya que “mientras se está al teléfono escribiendo un telefonema, no se puede mirar la malla, ni el resto de pantallas con la circulación de trenes”. El sindicato recordó además que había pedido a Adif doblar los refuerzos de pantalla en jornadas con muchas incidencias y pagar como extra la jornada de quienes acudieran a cubrirlos estando de descanso. De lo contrario, advirtió, “se está poniendo en riesgo la seguridad en la circulación”. Por ese motivo, el Comité General de Empresa de Adif remitió una carta al presidente de la compañía para pedir que “solucionen urgentemente” el problema de personal.

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España sigue conmocionada tras el grave accidente de tren en Urda, Toledo. Equipos de emergencia trabajan en la zona mientras la investigación judicial busca reconstruir los hechos y determinar las causas. Las hipótesis apuntan a un posible error humano y fallos en el sistema de señalización.

Cómo obtener la habilitación de responsable de regulación y control

Para que una persona pueda dirigir la circulación de trenes desde un centro de regulación y control (CRC) primero debe atravesar un proceso de selección pública, después superar un reconocimiento médico y, finalmente, recibir una formación reglada. La habilitación que permite ocupar ese puesto es la de responsable de circulación y está definida en la Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para optar a esta habilitación no hace falta tener estudios universitarios. El punto de entrada es una oposición convocada por Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, que da acceso a la categoría de factor de circulación de entrada. Es a partir de esa categoría, y tras cumplir los pasos posteriores de formación y reconocimiento médico, como un trabajador puede llegar a obtener la habilitación de responsable de circulación.

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Las bases de esa convocatoria fijan la titulación necesaria para presentarse: el título de Bachillerato, un ciclo de Formación Profesional de grado medio o superior, o una titulación equivalente a efectos profesionales. Existe además una vía alternativa, pensada para quienes ya trabajan en el sector: el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que se acrediten al menos cuatro años de experiencia como auxiliar de circulación.

Los requisitos cambian según la habilitación

El artículo 8 de la Orden FOM/2872/2010 fija las condiciones de partida para formarse como personal de circulación: haber cumplido dieciocho años y tener, como mínimo, el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o una titulación equivalente. Para la habilitación de responsable de circulación, la exigencia es mayor: “Será necesario disponer del título de Bachiller o de un título de Técnico de Formación Profesional o equivalentes a efectos laborales o, en su defecto, acreditar una experiencia profesional de, al menos, 4 años como auxiliar de circulación”.

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La orden añade un requisito de idioma para quien no tenga el castellano como lengua materna: debe presentar un certificado de un centro de enseñanza de idiomas reconocido que acredite un conocimiento suficiente de la lengua, según el texto, “que permita al aspirante el adecuado seguimiento del proceso formativo”. A esto se suma un certificado de aptitud psicofísica, que debe emitir un centro homologado de reconocimiento médico.

Un centro de control y regulación (CRC) (Europa Press)

Tres pruebas con un mínimo en cada una

Las bases de la convocatoria de personal operativo de Adif organizan el ingreso como un concurso-oposición. La fase de oposición tiene tres pruebas que se califican de forma conjunta: un test psicotécnico, un examen de inglés de nivel orientativo A2 del Marco Común Europeo de Referencia, y un test de conocimientos sobre el Reglamento de Circulación Ferroviaria y la Orden FOM/2872/2010.

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Para aprobar no basta con sumar una puntuación total suficiente. Las bases piden también un porcentaje mínimo en cada una de las tres pruebas por separado. Quien no llegue a ese mínimo en un solo bloque queda fuera del proceso, aunque el resultado conjunto fuera suficiente. Después llega una segunda fase, de concurso, en la que se valoran los méritos acreditados según el baremo de cada convocatoria.

El reconocimiento médico revisa vista, oído y reflejos

El anexo I de la Orden FOM/2872/2010 y el anexo equivalente de las bases de Adif detallan qué se revisa en el reconocimiento médico. La norma descarta a quien padezca enfermedades o consuma medicación, drogas o sustancias que puedan provocar pérdida repentina de la conciencia, disminución de la atención, incapacidad súbita, pérdida de equilibrio o de coordinación, o limitación significativa de la movilidad. Las bases de la convocatoria añaden exigencias de agudeza visual, percepción de los colores, campo visual, visión estereoscópica y límites de pérdida auditiva.

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Este reconocimiento se repite de forma periódica. Según el artículo 64 de la Orden FOM/2872/2010, el certificado de aptitud psicofísica del personal de circulación tiene, como regla general, una validez de cinco años, un plazo que se reduce a tres a partir de los 50 años y a uno a partir de los 60. Los centros médicos homologados deben remitir los resultados de estas evaluaciones a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria “en cumplimiento del artículo 65 de la Orden FOM/2872/2010”.

El ministro de Transportes pone el foco sobre los responsables del tráfico ferroviario en el momento del accidente de Toledo.

La plaza concreta exige un permiso adicional

Aprobar la oposición y obtener la habilitación de responsable de circulación tampoco habilita de forma automática para trabajar en cualquier estación o centro. Las bases de la convocatoria de personal operativo de Adif lo explican así: para la categoría de factor de circulación de entrada se requiere, además de la habilitación profesional, “la obtención del correspondiente alcance de estación o CRC según la plaza adjudicada”.

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Ese alcance funciona como un permiso adicional y específico. Cada estación o cada centro de control tiene su propia infraestructura, su propia señalización y sus propios sistemas técnicos, de modo que el trabajador necesita formarse en las particularidades del lugar exacto donde va a trabajar antes de poder operar allí. Por eso, un responsable de circulación habilitado para un CRC no puede trasladarse sin más a otro centro distinto: antes debe obtener el alcance correspondiente a ese nuevo destino, aunque ya cuente con la habilitación general.

Cómo se compone el sueldo

El sueldo de un factor de circulación de entrada se fija en el Convenio Colectivo de Adif y Adif Alta Velocidad, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La base es de 1.449,37 euros mensuales, correspondiente al nivel salarial 4, pagada en doce mensualidades.

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A esa base se suman dos pagas extraordinarias de 2.229,71 euros cada una, en junio y diciembre, y una prima mínima garantizada de 253,29 euros al mes para quien trabaje a jornada completa. También existe un complemento de nocturnidad de 0,88 euros por hora.

Con todos estos conceptos, la retribución bruta anual se sitúa, de forma orientativa, entre 30.000 y 47.000 euros, según el destino asignado: trabajar en un centro de regulación y control suele implicar una retribución más alta que hacerlo en una estación convencional. Estas cifras se actualizan cada vez que la empresa y la representación sindical acuerdan nuevas tablas salariales, que la Dirección General de Trabajo registra y publica en el BOE.