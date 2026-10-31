España

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta y el PP podría mejorar resultados de 2023″

El sociólogo señala que la derecha acaricia la “mayoría plus” en el Senado y que la participación “crece mucho” de cara al 29-N

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado en la reunión de seguimiento y coordinación del accidente de Urda. (Pool Moncloa/Fernando Calvo)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado en la reunión de seguimiento y coordinación del accidente de Urda. (Pool Moncloa/Fernando Calvo)
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Narciso Michavila, presidente y fundador de la consultora GAD3, ha informado este sábado de un cambio en las encuestas sobre intención de voto en las elecciones generales convocadas el 29 de noviembre a raíz del accidente ferroviario este miércoles en Urda, en Toledo. La tragedia habría afectado el sentir de los españoles, que se traduciría en una pérdida de inercia del PSOE, al que se le escaparían tanto la posibilidad de una mayoría parlamentaria junto a sus socios como de ser primera fuerza.

“Estamos detectando un cambio abrupto de voto desde el miércoles”, ha señalado Michavila en la red social X. El sociólogo comienza subrayando “los movimientos ya presentes antes del dramático accidente de tren”, que son un notable crecimiento de la participación; “un vuelco a la derecha gracias al voto joven”; que “Vox duplica escaños, aunque sin alcanzar el 19%”; el “hundimiento” del movimiento Sumar, ahora Frente Amplio", o que ERC supera los 10 escaños en Cataluña y Bildu gana en el País Vasco.

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Mayoría plus en el Senado

El responsable de GAD3 deja para el final la mención al Senado, donde el PP obtendría “mayoría plus” tras su acuerdo con Vox como reacción a la alianza entre el PSOE y el Frente Amplio en la Cámara Alta. Esa mayoría plus o reforzada equivale a tres quintos de la cámara -160 de los 266 escaños-, un umbral muy superior a la absoluta -134- y decisiva para elegir sin necesidad de pactos a diez de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, a cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional y a seis de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas. También es crucial, junto con los tres quintos del Congreso, para impulsar reformas constitucionales por la vía ordinaria.

Juan Bravo exige una gestión ferroviaria "que recupere la cultura de la seguridad".

Pero estos eran solo los elementos que el accidente de Urda ha acentuado, no los que ha cambiado, que también concreta Michavila: “El PSOE ya no aguanta, como sosteníamos. Ahora es imposible que Pedro Sánchez sea el más votado”. Los socialistas, que habían logrado recortar distancia en el inicio de la precampaña, ven truncado su ascenso. Además, “el PSOE se va en Andalucía a los peores resultados de su historia en unas generales”, en línea con los ya obtenidos en las recientes autonómicas.

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“Las campañas deciden cada vez más”

Otro giro relevante apunta al PP, que también según sondeos iba a poder gobernar pero con unas cifras inferiores a las de 2023. Michavila afirma ahora que Alberto Núñez Feijóo “podría mejorar resultados” respecto a las pasadas generales. Y anticipa: “El mayor cambio de voto se produce durante la legislatura, pero las campañas cada vez deciden más. Faltan cuatro semanas”.

Distintas informaciones este sábado apuntan a que Sánchez está tratando de medir el impacto del accidente no ya para sus aspiraciones, sino también para decidir sobre Óscar Puente, a quien piden la dimisión PP y Vox, pero también el Frente Amplio y sindicatos tras haber responsabilizado en una primera comparecencia al trabajador de Atocha encargado de la crisis el pasado miércoles por la mañana. El martes, Puente tiene una importante comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, donde previsiblemente solo encontrará aliados en sus filas.

Óscar Puente, ministro de Transportes, este viernes. (Europa Press)
Óscar Puente, ministro de Transportes, este viernes. (Europa Press)

Antes, el lunes, los partidos habrán retomado la campaña electoral, si bien ya han definido cuál será la línea de discurso en estas horas de luto oficial. Queda por saber cómo actuará el PSOE, y si lo hará con o sin Puente. GAD3, casa de sondeos de bastante peso, ha dado la primera pista: lo que conocíamos hasta ahora ya no sirve, empieza una nueva contienda, marcada por el dolor de 69 nuevas víctimas de la antaño prestigiosa y puntera alta velocidad.

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