España Cultura

Martin Scorsese asegura que iba a hacer una película de Cleopatra con Angelina Jolie: esta es la razón por la que fracasó el proyecto

El director asegura que tenía todo preparado para acometer la producción, pero que un suceso desencadenó un efecto dominó que acabó con ella

Angelina Jolie podría haber dado vida a Cleopatra en una película de Scorsese
Angelina Jolie podría haber dado vida a Cleopatra en una película de Scorsese
Guardar

Martin Scorsese acumula décadas de carrera y un lugar reconocido entre los grandes directores del cine. Sin embargo, pocos conocen uno de sus proyectos que nunca llegó a filmarse: una película sobre Cleopatra protagonizada por Angelina Jolie. El director reveló los detalles de ese intento fallido en el primer episodio de Crafty, la serie original de Tribeca. Allí explicó por qué una producción que definió como “muy salvaje” terminó cancelada antes de ver la luz.

Scorsese confirmó que Jolie ya estaba comprometida para protagonizar la película. “Íbamos a hacerla”, contó el director en Crafty. “Angelina Jolie. Íbamos a hacerlo. Ella iba a ser Cleopatra VII. Iba a ser muy salvaje.” La producción contaría con un guion escrito por Eric Roth, el mismo guionista que después trabajó con Scorsese en Los asesinos de la luna, estrenada en 2023. Jolie interpretaría a la última gobernante del Egipto ptolemaico. El director no detalló en qué etapa de desarrollo se encontraba el proyecto antes de caer, ni precisó fechas de rodaje o la existencia de un elenco adicional confirmado.

PUBLICIDAD

Scorsese nunca llegó a filmar su versión de Cleopatra porque el hackeo a Sony Pictures de 2014, vinculado a la comedia de Seth Rogen “The Interview”, generó un escándalo que afectó al estudio y derivó en la cancelación del proyecto con Jolie como protagonista. El director explicó la secuencia de hechos en sus propias palabras. “Íbamos a hacer Cleopatra en un momento, y luego se burlaron de él [Kim Jong Un], y se enojó y voló a todos en Columbia”, relató Scorsese. “Seth Rogen, ¿no? Y después se enojó, y eso arruinó Cleopatra".

Seth Rogen en 'The Interview'
Seth Rogen en 'The Interview'

El hackeo a Sony y ‘The Interview’

El origen del conflicto se remonta a noviembre de 2014, cuando un grupo de hackers vulneró los sistemas de Sony Pictures. El ataque buscaba impedir el estreno de The Interview, la comedia protagonizada por Seth Rogen sobre un intento de asesinato ficticio al líder norcoreano Kim Jong Un. Aunque Rogen no fue responsable directo de la cancelación de Cleopatra, el hackeo motivado por su película desencadenó una crisis en el estudio. La filtración expuso miles de correos electrónicos internos de ejecutivos y productores de Columbia Pictures, la división de Sony involucrada en el proyecto de Scorsese.

PUBLICIDAD

Entre el material expuesto por el hackeo figuraban intercambios de correo entre el productor Scott Rudin y la entonces presidenta de Sony, Amy Pascal. En uno de esos mensajes, Rudin se refirió a Jolie como “una consentida con talento mínimo”. Esos correos, sumados al clima de crisis que atravesaba el estudio tras el ataque, se dieron en paralelo al estancamiento de la producción de “Cleopatra”. El proyecto quedó atrapado en medio del escándalo que sacudió a Sony en los meses posteriores al hackeo.

Scorsese no ofreció precisiones sobre si existe alguna posibilidad de retomar la producción en el futuro. Las declaraciones del director se dieron en el contexto de una conversación más amplia sobre su carrera en Crafty, el formato de Tribeca dedicado a explorar el oficio detrás del cine. La mención de “Cleopatra” surgió como un ejemplo de proyectos que no lograron concretarse pese al interés de un director reconocido y una protagonista confirmada. El episodio marca una de las pocas veces en que Scorsese detalla públicamente los efectos colaterales que tuvo el hackeo de 2014 sobre producciones ajenas al propio estudio Sony.

Temas Relacionados

CleopatraMartin ScorseseDirectores de cineAngelina JolieCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las series que no te puedes perder en noviembre: de ‘El señor de los anillos’ a ‘Blade Runner’, pasando por ‘Percy Jackson’ y la nueva temporada de ‘Celeste’

Repasamos algunos de los títulos imprescindibles que se estrenan este mes en Amazon Prime Video, Netflix, Movistar Plus o Disney+

Las series que no te puedes perder en noviembre: de ‘El señor de los anillos’ a ‘Blade Runner’, pasando por ‘Percy Jackson’ y la nueva temporada de ‘Celeste’

El día que Patrick Stewart conoció en persona al hombre que le ponía voz en España: “Con un actor tan magnífico no es difícil”

El actor recientemente fallecido visitó El Hormiguero en 2017 con motivo del estreno de ‘Logan’, y conoció al intérprete encargado de ponerle voz

El día que Patrick Stewart conoció en persona al hombre que le ponía voz en España: “Con un actor tan magnífico no es difícil”

El actor César Vicente confirma la muerte de su padre en el choque de trenes tras 24 horas de búsqueda: “No hay alma que me quite esta pena”

El intérprete, que se dio a conocer gracias a ‘Dolor y gloria’, de Pedro Almodóvar, se ha despedido de su progenitor después de saber que se encontraba entre las víctimas de la catástrofe ferroviaria

El actor César Vicente confirma la muerte de su padre en el choque de trenes tras 24 horas de búsqueda: “No hay alma que me quite esta pena”

Curry Barker regresa a sus orígenes de YouTube con un cortometraje para Halloween: un trabajo de cinco minutos hecho por el equipo de ‘Obsession’

El cineasta vuelve al medio que le vio nacer con ‘Mama Bear’ rodada en poco más de tres semanas con el mismo espíritu que ha caracterizado su exitosa ópera prima

Curry Barker regresa a sus orígenes de YouTube con un cortometraje para Halloween: un trabajo de cinco minutos hecho por el equipo de ‘Obsession’

Lita Rowe, la finalista ‘borrada’ del Premio Planeta que compitió contra Isabel Allende con una novela escrita en 15 días: “Pensé que me estaban gastando una broma”

Profesora de inglés, psicóloga forense y escritora, esta mujer presentó su primera novela a pesar de ya haberla publicado con otra editorial y acabó entre las diez nominadas al galardón

Lita Rowe, la finalista ‘borrada’ del Premio Planeta que compitió contra Isabel Allende con una novela escrita en 15 días: “Pensé que me estaban gastando una broma”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...

Una T, un 18 y una K: el enigma grabado en las joyas de Zapatero que la joyería Yanes no ha logrado resolver tras examinarlas

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

Entrevista a Miriam González, la candidata de Democracia 21 que pide evitar “obsesiones ideológicas” y fija la salida de Sánchez como condición irrenunciable: “Yo no pactaría con Bildu”

Renfe licita un día después del accidente un “servicio de apoyo al empleado” para ayudarles en “su bienestar psicológico” por 60.439 euros: pero no será presencial

ECONOMÍA

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Fraude en el aceite de oliva: 12 detenidos por vender aceite de calidad inferior como virgen extra ecológico

La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

DEPORTES

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Un ex del Real Madrid y Balón de Oro confiesa cómo fue su fichaje por el Real Madrid: “Lloré a mares camino al aeropuerto pensando qué había hecho”

El Dakar 2027 regresa a África tras un paso ‘fantasma’ por España: Fernando Alonso ya calienta motores en el desierto de Marruecos

Quién fue Michel Pineda, el ‘monsieur’ del Espanyol de la UEFA del 88, amigo íntimo de Eric Cantona y que lloró tras condenar a su exequipo

Muere Francesco Forti, el joven de 29 años con distrofia muscular que cumplió su sueño de correr a 200 km/h en un Ferrari: “No podíamos rechazar el intento”