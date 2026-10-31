Martin Scorsese asegura que iba a hacer una película de Cleopatra con Angelina Jolie: esta es la razón por la que fracasó el proyecto

Angelina Jolie podría haber dado vida a Cleopatra en una película de Scorsese

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Martin Scorsese acumula décadas de carrera y un lugar reconocido entre los grandes directores del cine. Sin embargo, pocos conocen uno de sus proyectos que nunca llegó a filmarse: una película sobre Cleopatra protagonizada por Angelina Jolie. El director reveló los detalles de ese intento fallido en el primer episodio de Crafty, la serie original de Tribeca. Allí explicó por qué una producción que definió como “muy salvaje” terminó cancelada antes de ver la luz.

Scorsese confirmó que Jolie ya estaba comprometida para protagonizar la película. “Íbamos a hacerla”, contó el director en Crafty. “Angelina Jolie. Íbamos a hacerlo. Ella iba a ser Cleopatra VII. Iba a ser muy salvaje.” La producción contaría con un guion escrito por Eric Roth, el mismo guionista que después trabajó con Scorsese en Los asesinos de la luna, estrenada en 2023. Jolie interpretaría a la última gobernante del Egipto ptolemaico. El director no detalló en qué etapa de desarrollo se encontraba el proyecto antes de caer, ni precisó fechas de rodaje o la existencia de un elenco adicional confirmado.

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Scorsese nunca llegó a filmar su versión de Cleopatra porque el hackeo a Sony Pictures de 2014, vinculado a la comedia de Seth Rogen “The Interview”, generó un escándalo que afectó al estudio y derivó en la cancelación del proyecto con Jolie como protagonista. El director explicó la secuencia de hechos en sus propias palabras. “Íbamos a hacer Cleopatra en un momento, y luego se burlaron de él [Kim Jong Un], y se enojó y voló a todos en Columbia”, relató Scorsese. “Seth Rogen, ¿no? Y después se enojó, y eso arruinó Cleopatra".

Seth Rogen en 'The Interview'

El hackeo a Sony y ‘The Interview’

El origen del conflicto se remonta a noviembre de 2014, cuando un grupo de hackers vulneró los sistemas de Sony Pictures. El ataque buscaba impedir el estreno de The Interview, la comedia protagonizada por Seth Rogen sobre un intento de asesinato ficticio al líder norcoreano Kim Jong Un. Aunque Rogen no fue responsable directo de la cancelación de Cleopatra, el hackeo motivado por su película desencadenó una crisis en el estudio. La filtración expuso miles de correos electrónicos internos de ejecutivos y productores de Columbia Pictures, la división de Sony involucrada en el proyecto de Scorsese.

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Entre el material expuesto por el hackeo figuraban intercambios de correo entre el productor Scott Rudin y la entonces presidenta de Sony, Amy Pascal. En uno de esos mensajes, Rudin se refirió a Jolie como “una consentida con talento mínimo”. Esos correos, sumados al clima de crisis que atravesaba el estudio tras el ataque, se dieron en paralelo al estancamiento de la producción de “Cleopatra”. El proyecto quedó atrapado en medio del escándalo que sacudió a Sony en los meses posteriores al hackeo.

Scorsese no ofreció precisiones sobre si existe alguna posibilidad de retomar la producción en el futuro. Las declaraciones del director se dieron en el contexto de una conversación más amplia sobre su carrera en Crafty, el formato de Tribeca dedicado a explorar el oficio detrás del cine. La mención de “Cleopatra” surgió como un ejemplo de proyectos que no lograron concretarse pese al interés de un director reconocido y una protagonista confirmada. El episodio marca una de las pocas veces en que Scorsese detalla públicamente los efectos colaterales que tuvo el hackeo de 2014 sobre producciones ajenas al propio estudio Sony.

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