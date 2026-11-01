Los mejores planes gratis de noviembre en Madrid, Barcelona y Sevilla: desde una feria de antigüedades hasta un festival de juegos de mesa

Feriarte 2023. (Europa Press)

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Noviembre es un mes en el que los planes empiezan a cambiar. Las temperaturas bajan, las tardes se acortan y el frío invita a buscar alternativas a los largos paseos de verano. Sin embargo, el otoño también tiene su atractivo: las ciudades se llenan de propuestas culturales, actividades para disfrutar del tiempo libre y rincones que merece la pena descubrir.

Para quienes quieren salir de casa sin que el ocio suponga un gasto extra, noviembre ofrece distintas posibilidades. Madrid, Barcelona y Sevilla mantienen una agenda con actividades gratuitas que permiten descubrir nuevos espacios, acercarse a la cultura y disfrutar de las tres ciudades de otra manera.

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Qué hacer en Madrid

Del 6 al 8 de noviembre, el festival Open House Madrid propone descubrir la arquitectura de la capital a través de visitas gratuitas a edificios, estudios y espacios que habitualmente no están abiertos al público. La programación incluye también rutas a pie para conocer la ciudad desde otra perspectiva.

Aunque las actividades son gratuitas, algunas visitas que requieren reserva previa aplican un cargo de gestión de tres euros por plaza al formalizar la inscripción online. Las condiciones y los horarios varían según el espacio, por lo que conviene consultar el programa oficial antes de organizar la visita.

Hasta el 8 de noviembre, el IX Festival Cine por Mujeres lleva a distintas sedes de Madrid una selección de largometrajes de más de 15 países. El certamen pone el foco en las obras dirigidas por mujeres y propone historias que invitan a reflexionar sobre la igualdad, los estereotipos y distintas realidades sociales. La programación se reparte por 18 espacios de la ciudad, así que es recomendable revisar qué películas se proyectan y dónde.

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Los aficionados al arte y las piezas históricas tienen una cita en Feriarte, la feria que reúne antigüedades, artes decorativas y obras de artistas contemporáneos. Durante nueve días, el recinto de IFEMA acogerá muebles, joyas, pinturas, esculturas, libros y objetos de colección, con la participación de galerías y anticuarios especializados. La entrada general es de pago, pero el martes 24 de noviembre habrá una jornada de puertas abiertas gratuita.

Qué hacer en Barcelona

Del 17 de noviembre al 21 de diciembre, Barcelona acoge una nueva edición de Drap-Art, un Festival Internacional de Arte Sostenible. La propuesta reúne exposiciones y actividades culturales en galerías y otros espacios del Barrio Gótico, con obras elaboradas a partir de materiales reciclados o reutilizados. Una oportunidad para descubrir cómo objetos cotidianos pueden convertirse en piezas artísticas y acercarse al upcycling, una práctica que apuesta por dar una segunda vida a los materiales.

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Drap-art. (drap-art.org)

A partir del 12 de noviembre, la Fabra i Coats, situada en la calle de Sant Adrià, 20, acoge el Festival del Joc DAU Barcelona, una cita dedicada a los juegos de mesa. La programación incluye partidas de distintos géneros y estilos, además de actividades vinculadas al ámbito profesional y académico del juego. Es una alternativa para quienes buscan un plan participativo, tanto si son aficionados habituales como si quieren descubrir nuevas propuestas.

Planes en Sevilla

La Feria del Libro de Sevilla celebra su edición de 2026 en los Jardines de Murillo, en pleno centro histórico de la ciudad. Hasta el 8 de noviembre, el recinto reúne casetas de librerías y editoriales, además de presentaciones, encuentros con autores y otras actividades culturales. El horario es de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, mientras que los fines de semana abre de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00.

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Los aficionados al flamenco pueden visitar gratis la exposición La noche azul. Ópera Flamenca en la colección de Carlos Martín Ballester, en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. La muestra reúne 328 documentos y piezas que recorren la historia de la ópera flamenca durante la primera mitad del siglo XX, desde los cafés cantantes hasta los teatros y la industria discográfica. La exposición estará abierta hasta el 22 de noviembre, de 10:00 a 20:00, y los domingos de 10:00 a 14:00.