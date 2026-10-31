El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario

Minuto de silencio por las víctimas en el accidente de Toledo, en el Levante-Atlético de Madrid. (REUTERS/Pablo Morano)

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Volvía uno de los aspirantes al título. Volía LaLiga, en horario chino, dicho sea de paso. El Atlético de Madrid tenía una oportunidad de oro para poner presión a un FC Barcelona mermado por las bajas en defensa. Podían asaltar el liderato. El Cholo estaba a punto de igualar a toda una leyenda como Luis Aragonés. Los rojiblancos (hoy de gris) querían acabar con una ‘maldición’ de cinco años sin ganar en el Ciutat de Valencia. Y sin embargo, hoy el fútbol era lo de menos. El accidente ferroviario en Toledo todavía se sentía. Tal vez porque el Levante fue uno de los damnificados y jugará su partido de Copa del Rey en noviembre. O porque el minuto de silencio se hizo más sentido de lo normal. A lo mejor porque más de uno de los protagonistas sobre el césped se pronunció tras la tragedia. El caso es que el partido debía jugarse con la memoria presente de los 69 fallecidos y decenas de heridos. Casi dos años después de la DANA, 10 meses después de Adamuz, los brazaletes negros volvían a ser los protagonistas.

Con todo eso, los 22 futbolistas saltaron al césped con la misión de entrener y hacer olvidar, al menos durante 90 minutos, lo que había pasado a escasos 290 kilómetros en Urda. Y lo hicieron bien, cabe decir. La primera llegó por parte de los locales. Zurdazo de Requena desde la frontal que se iba a encontrar con el vuelo de Oblak. Al equipo de Simeone le costó entrar. Julián y Kang-in Lee no aparecían, todo lo contrario que Álex Baena.

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El 10 fue el más peligroso de los colchoneros. De la ‘mili’ del Cholo a capitán general. Robó un balón en la frontal e hizo magia con una ‘picadita’ para Hjuldman. Gol y revisión. Chivato y fuera de juego. Pero era el golpe sobre la mesa que necesitaba el Atlético, que despertó, empezó a tener balón y se asentó en campo rival. El gol estaba al caer. Lo intentó el coreano, pero se fue alto. También Marcos Llorente, que se encontró con la magnífica respuesta de Ryan.

Hasta que llegó el mago. El que lo ve todo más claro. El 10 se lleva por algo. Pasada la media hora, Baena se topó de nuevo con el balón pegado a la banda, levantó la cabeza y vio a su socio, Grimaldo. Cierto es que Olasagasti falló en el despeje, al igual que la idea llevaba veneno. Y el lateral, un poco escorado, recogió el regalo y soltó un zambombazo imposible para el portero granota. Hoyo en uno y al descanso.

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Alejandro Grimaldo celebra su gol contra el Levante. (REUTERS/Pablo Morano)

A la vuelta el guion parecía que volvería a ser el mismo. El Levante pisó el acelerador, pero se volvió a encontrar con un Oblak serio bajo palos. Fue entonces cuando se vio la primera de La Araña. De falta, desembocaría en el segundo gol del Atlético de Madrid si no fuera porque Hancko estaba en fuera de juego. Lo vio claro el línea. El partido se convirtió en un toma y daca donde los del Cholo pudieron hacer sangre. Los acercamientos de los granotas desembocaban en contras que acababan en disparos, bien con Ryan salvador, bien lamiendo el poste.

Se olía el segundo. Y ahora sí, cayó. Salida de balón orquestada a la perfección: Oblak-Pubill-Llorente-Barrios-Baena. Sacó la varita de nuevo el 10 y a correr Giuliano. Definición vertiginosa y tierra de por medio. Tocaba cambio de cromos. Fuera Julián. Y casi que por esas en las que no se ajusta bien la presión arriba, una salida del Levante desembocaba en su mejor ocasión. Pero Oblak echó el cerrojo. Paradón.

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Giuliano Simeone celebra su tanto contra el Levante. (REUTERS/Pablo Morano)

A partir de ahí, el choque se deslizó hacia la anestesia. El carrusel de cambios enfrió el pulso de la tarde y el Atlético se dedicó a gobernar el cronómetro. El Levante quemó sus naves tirando más de orgullo que de pólvora. Los del Cholo se amarraban a su portero para no perder la ventaja de la tranquilidad. Tres puntos en medio del luto que dan al Atlético de Madrid el liderato provisional para meter el miedo en el cuerpo a un Barça obligado a no fallar frente al Alavés. En un mediodía teñido de gris donde el balón solo pretendía servir de tregua al dolor, los del Cholo cumplieron con la parte más difícil del guion: competir, ganar y hacer olvidar a su afición otra tragedia.