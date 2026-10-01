Las mejores exposiciones para ver en octubre en Madrid: de la primera retrospectiva de Minor White a las fotografías de Martin Parr

Las mejores exposiciones de arte para ver en Madrid en octubre de 2026

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Madrid concentra durante los próximos meses una serie de exposiciones que revisan momentos clave de la fotografía y el arte del siglo XX, desde la experimentación formal hasta la crítica social. La galería MARC BIBILONI presenta A Matter of Taste, un recorrido por la obra de Martin Parr y su mirada irónica sobre el consumo y la vida cotidiana. Fundación MAPFRE ahonda en los orígenes del Art Brut con La otra orilla de la vanguardia, que revisita la Colección Prinzhorn y su influencia en las vanguardias del siglo XX. El Museo Thyssen-Bornemisza suma a su programación una muestra de Kenny Scharf, referente del East Village neoyorquino y del llamado “surrealismo pop”.

A estas propuestas se agrega, en Espacio Fundación Telefónica, Robert Frank & Los Americanos, que reúne la serie completa con la que el fotógrafo retrató las contradicciones de Estados Unidos en los años cincuenta, en el marco de PHotoESPAÑA. Por último, una nueva exposición ofrece la primera gran retrospectiva europea dedicada a Minor White, figura esencial de la fotografía estadounidense y fundador de la revista Aperture. Cinco exposiciones que, desde distintos enfoques, invitan a repensar el rol de la imagen como documento social, espiritual y cultural.

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Minor White

Imagen de la exposición Minor White

Figura de enorme influencia en la fotografía estadounidense del siglo XX, Minor White (Minneapolis, 1908-Boston, 1976) desplegó su concepto de la fotografía a través de una obra personal, pero también desde la docencia, la actividad editorial y museística. Fundador y editor de la revista Aperture, fue profesor en algunos de los centros más relevantes de la escena norteamericana, como la California School of Fine Arts, el Rochester Institute of Technology y el Massachusetts Institute of Technology (MIT). A través de estos espacios, White buscó presentar la imagen fotográfica como territorio de autoconocimiento y transformación espiritual.

La exposición conmemora el cincuenta aniversario de su fallecimiento y constituye la primera gran muestra de su obra en Europa. Reúne sus temas más representativos —la fotografía de naturaleza, el retrato y el desnudo masculino— con especial atención a su trabajo con secuencias, un formato que el propio White definía como “cine de imágenes fijas” y que consideraba esencial para la construcción de significado en sus imágenes. Algunas de estas piezas se exhiben por primera vez en Europa. Una selección de documentos —hojas de contacto, libros y revistas— completa la muestra y permite reconstruir una visión integral de White como autor, editor y comisario.

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Robert Frank & los americanos

Robert Frank, Tranvía. Nueva Orleans, 1955 © Robert Frank Foundation, from The Americans.

Espacio Fundación Telefónica presenta Robert Frank & Los Americanos, una exposición que reúne la serie completa de Los Americanos, el proyecto con el que el fotógrafo retrató las desigualdades, el consumismo y las tensiones sociales de Estados Unidos a mediados de los años cincuenta. Publicadas en 1958 en un libro homónimo, estas imágenes hoy icónicas impactaron en su momento por su honestidad y su capacidad de mostrar aquello que muchos preferían ignorar.

Pionero en la renovación de la fotografía como lenguaje artístico, Frank cambió la manera de mirar el mundo a través de una cámara. La muestra, comisariada por David Campany y con apoyo de la Maison Européenne de la Photographie de París, se presenta en el marco de la XXIX edición de PHotoESPAÑA como una oportunidad para redescubrir uno de los proyectos fotográficos más influyentes del siglo XX. Las imágenes fueron realizadas durante un viaje de Frank por Estados Unidos, a lo largo del cual su optimismo inicial se fue desvaneciendo al conocer de primera mano las desigualdades y tensiones sociales del país. Junto al conjunto prestado por la Maison Européenne de la Photographie, se exhiben copias del International Center of Photography de Nueva York y de colecciones privadas.

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Kenny Scharf

Imagen de de la exposición de Kenny Scharf

Dentro del programa dedicado a la Colección Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza, el museo presenta una exposición de Kenny Scharf (Los Ángeles, 1958), miembro destacado del movimiento del East Village de Nueva York en la década de 1980 y pionero del arte urbano contemporáneo, junto a Jean-Michel Basquiat, Keith Haring y su mentor, Andy Warhol. En su obra aparecen referencias constantes a la cultura popular y al surrealismo, combinadas con figuras antropomórficas fantásticas. Sus composiciones extáticas y una paleta de color deslumbrante generan una experiencia inmersiva, íntima y novedosa a la vez.

Scharf trabaja en pintura, escultura, instalaciones, murales, performance y moda, con un compromiso hacia formas de arte dinámicas que cuestionan las jerarquías artísticas establecidas, en sintonía con la filosofía pop. Su relevancia, sin embargo, trasciende ese movimiento: él mismo acuñó el término “surrealismo pop” para describir su estilo. Su participación en la Bienal Whitney de 1985 marcó el inicio de una proyección internacional que continúa en la actualidad, con obra presente en colecciones de museos de Estados Unidos, Brasil, Alemania, Países Bajos y Japón, entre otros.

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La otra orilla de la vanguardia

Else Blankenhorn. Sin título [Jinete rojo], c. 1917. Colección Prinzhorn, Hospital Universitario Heidelberg, Alemania

Fundación Mapfre presenta La otra orilla de la vanguardia, una exposición que recorre la historia de la Colección Prinzhorn. A comienzos del siglo XX, el psiquiatra e historiador del arte Hans Prinzhorn reunió en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Heidelberg obras realizadas por pacientes de instituciones mentales: dibujos, pinturas, esculturas y tejidos que hasta entonces se consideraban solo material médico. Su libro Expresiones de la locura (1922) difundió internacionalmente estas creaciones y tuvo fuerte repercusión entre expresionistas, dadaístas y surrealistas, que reconocieron en ellas una libertad formal y una intensidad expresiva ajenas a las normas académicas.

En la década de 1930, el régimen nazi manipuló esa asociación para desacreditar el arte moderno bajo la etiqueta de Entartete Kunst (Arte degenerado). Tras la Segunda Guerra Mundial, Jean Dubuffet retomó el legado de Prinzhorn y acuñó el concepto de Art Brut, en defensa de las obras producidas al margen de los circuitos artísticos oficiales. La muestra propone un diálogo entre piezas de la Colección Prinzhorn y obras de referentes de la modernidad, y plantea una reflexión sobre los criterios de inclusión y exclusión en la historia del arte oficial.

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Martin Parr: A matter of taste

Una de las fotografías expuestas en la exposición de Martin Parr

La galería Marc Bibiloni presenta A Matter of Taste, una exposición dedicada a Martin Parr, referente de la fotografía documental contemporánea, en colaboración con la Martin Parr Foundation de Bristol. La muestra abrió el 11 de septiembre y podrá visitarse hasta el 31 de octubre, en coincidencia con Apertura Madrid Gallery Weekend.

El recorrido reúne imágenes de más de cinco décadas de trabajo del fotógrafo británico, centradas en el consumo, el ocio y la vida cotidiana. Incluye piezas de sus series emblemáticas The Last Resort (1983-1985), sobre el ocio popular en New Brighton, y Common Sense (1995-1999), que retrata con colores saturados y flash anular objetos y detalles del consumo masivo. Una segunda sala explora su vínculo con la moda, a través de colaboraciones con Vogue y Gucci.

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