Las series que no te puedes perder en noviembre: de ‘El señor de los anillos’ a ‘Blade Runner’, pasando por ‘Percy Jackson’ y la nueva temporada de ‘Celeste’

Algunas de las mejores series que se estrenarán en las diferentes plataformas durante el mes de noviembre.

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Comienza el mes de noviembre y las diferentes plataformas ofrecen un surtido número de novedades de la más diversa estirpe que nos llevan desde universos ya conocidos después de varias temporadas, a estrenos inéditos destinados a ocupar un hueco en nuestra particular lista de reproducciones.

Después de un octubre cargado de grandes títulos, en los que hay que destacar propuestas como El castillo, una de las mejores ficciones españolas del año creada por Isabel Peña y Eduardo Villanueva sobre la explotación sexual y Al este del Edén, la nueva adaptación del clásico de John Steinbeck que ha batido récord de audiencia en Netflix, estas próximas semanas nos deparan un buen número de sorpresas de lo más interesantes.

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Por una parte, vuelven grandes clásicos como El señor de los anillos y la primera adaptación a serie de Blade Runner, así como las continuaciones de Palomas negras, Celeste, Yellowjackets o La edad dorada. Entre los estrenos inéditos, las españolas El crimen de Pazos e Infamia.

‘Palomas negras’ (Netflix)

Keira Knightley en 'Palomas negras' (Netflix)

Segunda temporada de la gran serie de espionaje protagonizada por Keira Knightley y Ben Whishaw en la que una mujer lleva una doble vida como esposa de un político y es miembro de una organización clandestina.

Después del asesinato de su amante, verá cómo su verdadera identidad puede verse expuesta y tendrá que sumergirse en toda una red de intrigas para descubrir qué se esconde tras lo ocurrido.

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Una ficción británica intachable creada por Alex Gabassi que entronca con lo mejor del género de los últimos años, como Slow Horses, The Agency o La diplomática. A partir del 5 de noviembre.

‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’ (Prime)

Sauron en 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' (Ben Rothstein/Amazon Prime Video)

La tercera temporada de esta ambiciosa ‘precuela’ de la saga de El señor de los anillos continúa su andadura ampliando el imaginario de las novelas de J.R.R. Tolkien.

Esta nueva tanda de episodios se centrará en la creación, por parte de Sauron, del Anillo Único en el Monte del Destino, mientras intenta dominar la Tierra Media.

Se suman al reparto actores como Jamie Campbell Bower, Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla y Adam Young. A partir del 11 de noviembre.

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‘El crimen de Pazos’ (Netflix)

Tristán Ulloa encabeza el reparto del nuevo 'true crime' de Netflix, 'El crimen de Pazos'.

Ramón Campos, responsable de series como El caso Asunta, sigue buceando en la crónica negra española, en esta ocasión en un hecho ocurrido en el pueblo de Pazos en 2015. Una mujer, Isabel Fuentes, fue ingresada en el hospital después de ser agredida en su casa, aparentemente, a causa de un robo y terminó siendo asesinada en el hospital por su marido, el verdadero perpetrador de toda la trama.

Un ‘true crime’ de cuatro episodios que recrea estos macabros acontecimientos y que cuenta en el reparto con Tristán Ulloa, Carlos Blanco, Fernando Fraga y Verónica Sánchez. A partir del 13 de noviembre.

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‘Infamia’ (HBO Max)

Susana Abaitua protagoniza 'Infamia', basada en la novela de Ledicia Costa (HBO Max)

Basada en la novela de Ledicia Costa, se presenta este thriller psicológico original de HBO España en la que una joven abogada en plena crisis existencial se obsesiona con un caso sin resolver: la desaparición de dos niñas hace veinte años.

Lo que comienza como una curiosidad profesional, terminará convirtiéndose en una fijación derivada por un trauma personal, la trágica muerte de su hermana cuando ambas eran pequeñas.

Un thriller absorbente dirigido por Agustina Macri y Beatriz Sanchís y protagonizado por Susana Abaitua, Jorge Bosch, Jon Olivares, Ane Gabarain e Iñigo Gastesi. A partir del 13 de noviembre.

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‘12 12 12′ (Apple TV)

La nueva apuesta de Apple TV es un thriller protagonizado por Jamie Dornan.

La serie sigue a un agente del FBI caído en desgracia y a un delincuente profesional estadounidense, interpretados por Anthony Mackie y Jamie Dornan, en un enfrentamiento que recorre varias ciudades de Europa y tendrá un solo vencedor.

Cada episodio divide el atraco en tres etapas: 12 meses de preparación, 12 horas de duración y 12 días posteriores. La trama gira alrededor del asalto a una cámara acorazada bajo las calles de Zúrich, mientras ambos personajes intentan imponerse en el caso.

El reparto también incluye a Jack Kesy, Agathe Rousselle, Sallie Harmsen, José Garcia y Kali Reis. Dudi Appleton y Jim Keeble son los creadores y producen la serie; Kari Skogland, nominada al Emmy y ganadora de un BAFTA, dirige varios episodios, incluido el piloto, y es productora ejecutiva. Estreno el 13 de noviembre.

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‘Gordon’ (Netflix)

Gordon | Primer vistazo | Netflix

Producción argentina a cargo del prestigioso Pablo Trapero basada en la novela de Marcelo Larraguy y que cuenta la historia de Aníbal Gordon, un criminal que pasó de realizar pequeños robos a participar como miembro de la inteligencia de estado durante la dictadura militar.

Un recorrido histórico sobre una figura de lo más controvertida de la que se narran sus orígenes y su progresiva militancia terrorista. Protagonizada por Rodrigo de la Serna y Matías Recalt. A partir de 18 de noviembre.

‘Celeste’ (Movistar Plus)

Carmen Machi en 'Celeste', de Diego San José (Movistar Plus+)

Después de convertirse en uno de los grandes acontecimientos de 2024 y de ganar el Premio Ondas y los Feroz, la serie creada por Diego San José sobre una inspectora de hacienda de lo más rígida, regresa con su segunda temporada.

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Carmen Machi retoma su papel de Sara Santano y, en esta ocasión no se tendrá que ver con estrellas del pop que evaden impuestos, sino con astros del balompié. De nuevo, una mezcla lúcida entre crítica social, comedia negra y reflexiones tan grandes como mundanas. A partir del 19 de noviembre.

‘Percy Jackson y los dioses del Olimpo’ (Disney+)

'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' (Disney+)

Una de las sagas más exitosas de los últimos tiempos, que adapta los libros de Rick Riordan y que antes fueron adaptadas a películas, llega a su tercera temporada con toda la fuerza después de éxito en la plataforma.

En esta ocasión se pone en imágenes La maldición del titán, el tercer libro de la saga literaria y la historia comienza tras las aventuras contenidas en el anterior capítulo, cuando Cronos está a punto de volver a aparecer desatando la furia de los titanes. En ese panorama de caos, una de las protagonistas desaparecerá y Percy se embarcará en la tarea de rescatarla.

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La mejor serie para que los jóvenes aprendan sobre mitología griega al mismo tiempo que se entretienen alrededor de tramas que les interpelan de forma directa acerca de sus inseguridades y fortalezas. A partir del 20 de noviembre.

‘Yellowjackets’ (Movistar Plus+)

'Yellowjackets' en su versión del pasado, tras el accidente de avión.

Los fans de Yellowjackets están de enhorabuena ya que alcanza su cuarta temporada. La ficción siempre ha basculado entre dos tiempos: el pasado y lo que ocurrió después del accidente de avión en el que un grupo de chicas tuvo que sobrevivir en la montaña durante meses, y el presente, donde los ecos de lo que ocurrió en el pretérito las siguen acompañando.

Una serie magnífica que mezcla el ‘folk horror’ con toda clase de elementos esotéricos que se mezclan con la realidad más mundana a través de un grupo de mujeres de mediana edad que debe lidiar con sus traumas de adolescencia. A partir del 21 de noviembre.

‘Blade Runner 2099’ (Prime Video)

Michelle Yeoh y Hunter Schafer en 'Blade Runner 2099'

La primera serie en torno al universo creado por Ridley Scott se sitúa 50 años después de Blade Runner 2049, en un Los Ángeles donde los ‘replicantes’ tienen poder y los humanos resisten como ciudadanos de segunda. Michelle Yeoh interpreta a Olwen, una ‘replicante’ próxima al final de su vida útil, que investiga la desaparición de Marek junto a Cora, una humana que oculta su identidad.

La serie busca mantener los temas de identidad, humanidad y control que marcaron a las películas anteriores, aunque plantea una nueva estética y una sociedad distinta: los ‘replicantes’ desean experiencias que aún pertenecen a los humanos. La expectativa está puesta en si logrará ampliar el universo creado por Ridley Scott y continuado por Denis Villeneuve sin perder su tono de misterio, distopía y conflicto moral. A partir de 25 de noviembre.