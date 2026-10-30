España

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

La normativa europea exige un pago inicial mínimo de 21.000 euros en caso de fallecimiento, aunque el operador privado elevará esa cuantía hasta los 35.000 euros

Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados. (Eusebio García del Castillo / Europa Press)
Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados. (Eusebio García del Castillo / Europa Press)
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Renfe e Iryo, en coordinación con las compañías aseguradoras QBE e Intact Insurance, han iniciado los trámites para gestionar los anticipos económicos y las indemnizaciones dirigidas a los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo). El siniestro, en el que dos grúas continúan trabajando sobre el terreno para retirar los vagones siniestrados, deja por el momento un balance provisional de 69 víctimas mortales.

La activación de estos fondos responde a lo estipulado por el Reglamento (UE) 2021/782 sobre los derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril. Dicho marco legal fija que, en caso de fallecimiento o lesiones, las empresas ferroviarias deben transferir sin demora —y en un plazo máximo de 15 días tras identificar al beneficiario— una cantidad destinada a solventar las necesidades financieras urgentes, sin que este desembolso suponga una asunción de culpabilidad o responsabilidad en el siniestro.

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Aunque el suelo fijado por Bruselas parte de un anticipo mínimo de 21.000 euros por fallecido, Iryo ha confirmado que aumentará esa dotación inicial hasta los 35.000 euros por viajero fallecido, además de contemplar partidas proporcionales a las lesiones para los heridos.

Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Cómo solicitar los anticipos y la asistencia económica

Las operadoras han habilitado distintos canales para que tanto los supervivientes heridos como los familiares de los fallecidos puedan solicitar las ayudas de urgencia y la apertura de expedientes de indemnización:

  • Afectados que viajaban con Iryo: La compañía ha activado una vía de comunicación directa a través del correo electrónico buzonafectados6076@iryo.eu. Desde este canal se coordina la tramitación del anticipo de 35.000 euros para familias de fallecidos y los importes proporcionales dirigidos a personas con lesiones físicas o psicológicas.
  • Afectados que viajaban con Renfe: Los trámites se gestionan a través de su página web oficial mediante el formulario de notificación de accidentes del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV). Este trámite resulta preceptivo para canalizar los gastos sanitarios derivados, organizar las asistencias complementarias y baremar las indemnizaciones definitivas.

España sigue conmocionada tras el grave accidente de tren en Urda, Toledo. Equipos de emergencia trabajan en la zona mientras la investigación judicial busca reconstruir los hechos y determinar las causas. Las hipótesis apuntan a un posible error humano y fallos en el sistema de señalización.

El marco legal que marca el Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo detalla con precisión el alcance económico de la protección al usuario en grandes siniestros:

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  • En caso de fallecimiento: El articulado cubre los gastos de traslado y repatriación de los restos mortales, así como los costes íntegros de las exequias fúnebres. Asimismo, contempla compensaciones específicas si del viajero dependían personas a las que legalmente debía pasar pensión de alimentos y que queden privadas de sustento financiero.
  • En caso de lesiones: La cobertura abarca todos los tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas, traslados sanitarios y medicamentos, así como la reparación integral del perjuicio económico derivado de incapacidades temporales o permanentes y el aumento de necesidades asistenciales.

La ley determina que estas cantidades recibidas se deducirán del importe total de la indemnización final baremada por vía judicial o extrajudicial, pero no serán reembolsables bajo ninguna circunstancia, salvo que se demuestre negligencia grave exclusiva de la víctima o error en la identidad del beneficiario.

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