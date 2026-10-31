España

Comercios de varias ciudades se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona

Desde la Milla de Oro de Madrid hasta el centro histórico de Valencia, comerciantes han tapiado escaparates y adelantado cierres. Este sábado, hay convocadas movilizaciones de la plataforma en varias ciudades españolas

Los comercios se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona (REUTERS/Ana Beltran)
Los comercios se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona (REUTERS/Ana Beltran)
Guardar

Algunos comercios del centro de Madrid, Valencia, Bilbao y Barcelona han amanecido este sábado con los escaparates tapiados con planchas de madera y barreras metálicas, en vísperas de la noche de Halloween, ante el temor a que se repitan los saqueos registrados hace una semana en la capital catalana. Los llamamientos a la vandalización, difundidos en redes sociales y vinculados a la plataforma Blocus, han llevado a numerosos comerciantes a proteger de forma preventiva sus negocios.

El antecedente directo se produjo el sábado 24 de octubre en Barcelona, cuando los disturbios en el centro de la ciudad terminaron con 133 detenidos, muchos de ellos menores de edad, y más de 500 identificados. Este viernes, en Palma, el dispositivo de seguridad desplegado por la Policía Nacional ante la convocatoria de Blocus Mallorca se saldó con nueve menores identificados y entregados a sus padres, 40 actas por infracciones administrativas y 200 personas identificadas, la mayoría muy jóvenes. Se registraron momentos de tensión entre un grupo ultraderechista, parte de la convocatoria de Blocus, y los acampados por la vivienda, lo que obligó a la Policía Nacional a interponerse entre ambos colectivos. Ante la posibilidad de que la escena se repita, tanto los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como las policías autonómicas han reforzado sus dispositivos.

PUBLICIDAD

Los comercios se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona (REUTERS/Ana Beltran)
Los comercios se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona (REUTERS/Ana Beltran)

Los Mossos despliegan en Barcelona un dispositivo “de máximos”

Los Mossos d’Esquadra han comenzado a primera hora de la tarde a desplegarse por el centro de Barcelona y otras localidades catalanas con un dispositivo “de máximos”, en colaboración con otros cuerpos y policías locales. El nivel de alerta activado es el 4, el máximo establecido por el protocolo. Desde que en 2019 la Comisaría General de Información de los Mossos clasifica el riesgo de manifestaciones en una escala del uno al cuatro, esta es la segunda vez que se activa la alerta máxima; la primera fue en 2021, durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

Los canales de Blocus han convocado al menos tres acciones en Barcelona: en plaza de Catalunya y paseo de Lluís Companys a las 17:00 horas, y en el paseo de Gràcia a las 20:00 horas. Estos llamamientos han llevado a los comerciantes del centro a blindar sus locales. Desde las 15:00 horas se han habilitado controles intensivos en el transporte público de la capital catalana y la corona metropolitana para identificar a personas susceptibles de cometer disturbios, además de filtros preventivos para detectar objetos peligrosos. La policía catalana confía en que este dispositivo “robusto” evite los disturbios, de forma que no sea necesaria una fase “más contundente”, con detenciones, si se producen saqueos o ataques a los agentes.

PUBLICIDAD

Los comercios se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona (REUTERS/Ana Beltran)
Los comercios se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona (REUTERS/Ana Beltran)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado esta mañana en redes sociales a celebrar Halloween y la Castanyada con normalidad, por tratarse de una tradición “de todos”, y ha asegurado que los Mossos “están preparados”. “Quien venga a saquear responderá ante la justicia, como ya están respondiendo los detenidos del día 24”, ha subrayado.

En Madrid, los comercios de Gran Vía, Montera y la Milla de Oro también han tapiado sus escaparates. Firmas como Prada, Loewe, Miu Miu y la joyería Ansorena, han blindado sus escaparates con paneles de madera desde primera hora del sábado, en una medida que también se replica en calles como Serrano, Goya y Alcalá. Según ha constatado EFE, algunos establecimientos han adelantado el cierre a las tres o las seis de la tarde ante el temor a disturbios vinculados a Blocus. El Ayuntamiento blindará la ciudad con 1.700 agentes, en coordinación con la Policía Nacional.

La misma precaución se extiende a los comercios del centro de Bilbao y San Sebastián, donde hay convocadas una veintena de movilizaciones este fin de semana. La Policía Nacional detuvo el viernes a un joven de 20 años como administrador de una cuenta vinculada a Blocus desde la que convocaba una manifestación para el 31 de octubre y llamaba a provocar altercados en el centro de Bilbao.En Valencia, los comercios del centro histórico instalaron paneles protectores en sus escaparates y varios decidieron adelantar el cierre a las 16:00 horas, siguiendo la recomendación de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y del Ensanche. De acuerdo con información de Europa Press, su presidente, Borja Ávila, estimó que en torno al 85% de los 500 comercios asociados a la entidad seguiría esa indicación. La asociación había aconsejado además revisar persianas y cámaras, retirar los productos de mayor valor de los escaparates y despejar las aceras.

La Guardia Civil ha detenido este viernes en Picanya (Valencia) al "presunto fundador y principal impulsor" en España del movimiento Blocus, al que vincula con las convocatorias difundidas en redes sociales que, bajo la apariencia de protestas estudiantiles, buscaba llevar a cabo saqueos en comercios y actos violentos. (Fuente: Guardia Civil)

Una decena de detenidos en varias operaciones policiales

Las fuerzas de seguridad realizaron el viernes varias operaciones que elevaron a al menos once los detenidos vinculados a Blocus en los últimos días, repartidos entre Valencia, Cataluña, Bilbao, Tenerife y Málaga, acusados de instigar saqueos y la fabricación de cócteles molotov. Entre ellos figura el supuesto fundador de Blocus en España, un joven de 20 años arrestado en Picanya (Valencia), al que la Guardia Civil señala como “fundador y principal impulsor del movimiento de carácter violento” y cuyo ingreso en prisión provisional sin fianza ha sido decretado este sábado. En Valencia también fue detenido, un día antes, un menor de 17 años señalado como creador de los canales “Blocus VLC”, que superaban los 400 usuarios.

En Cataluña, los Mossos d’Esquadra arrestaron a dos menores, en Bellmunt d’Urgell (Lleida) y en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), por administrar canales vinculados a los disturbios del 24 de octubre, además de a un joven de 18 años en Barcelona por impulsar esos mismos canales. La Policía Nacional detuvo, además, a un administrador de Blocus en Bilbao, a dos jóvenes en Tenerife y a otro de 20 años en Málaga que señalaba comercios de la capital, Fuengirola y Marbella.

Temas Relacionados

MadridBarcelonaBilbaoPolicía NacionalGuardia CivilDisturbios en EspañaEspaña-NacionalEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo de Castilla-La Mancha que se convierte en un ‘mar rojo’ en otoño: un paraíso natural clave en la ruta del mimbre

Ubicado en la provincia de Cuenca y con cerca de 900 habitantes, destaca porque su paisaje adquiere un tono rojizo y cobrizo a partir del mes de noviembre

El pueblo de Castilla-La Mancha que se convierte en un ‘mar rojo’ en otoño: un paraíso natural clave en la ruta del mimbre

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | El PP pide a Sánchez que la tragedia tenga “consecuencias” y a Puente que no busque “una cabeza de turco”

PP y Vox piden la dimisión de Óscar Puente, pero también el Frente Amplio, principal aliado del PSOE en las elecciones generales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | El PP pide a Sánchez que la tragedia tenga “consecuencias” y a Puente que no busque “una cabeza de turco”

Silvia Severino, psicóloga: “Cada vez que te prometes algo y no lo cumples, debilitas la confianza que tienes en ti mismo”

La experta explica por qué aplazar constantemente nuestros objetivos puede acabar afectando a nuestra seguridad personal

Silvia Severino, psicóloga: “Cada vez que te prometes algo y no lo cumples, debilitas la confianza que tienes en ti mismo”

Un guardia civil narra cómo fue el rescate de Almudena, la superviviente del vagón 8 del accidente ferroviario de Toledo: “Le agarramos la mano y ya no la soltamos”

Tras más de una hora de rescate y arrastrándose por el tren volcado, Salvador y sus compañeros lograron evacuar a la joven sevillana

Un guardia civil narra cómo fue el rescate de Almudena, la superviviente del vagón 8 del accidente ferroviario de Toledo: “Le agarramos la mano y ya no la soltamos”

Sarah Santaolalla se despide de RTVE y ficha por La Séptima con su propio programa: “¡Que viva la tele pública y que ojalá nunca entren los lanzallamas!”

La comunicadora ha dedicado una emotiva publicación en redes sociales para agradecer a sus compañeros de la cadena antes de empezar una nueva etapa

Sarah Santaolalla se despide de RTVE y ficha por La Séptima con su propio programa: “¡Que viva la tele pública y que ojalá nunca entren los lanzallamas!”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...

Una T, un 18 y una K: el enigma grabado en las joyas de Zapatero que la joyería Yanes no ha logrado resolver tras examinarlas

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

Entrevista a Miriam González, la candidata de Democracia 21 que pide evitar “obsesiones ideológicas” y fija la salida de Sánchez como condición irrenunciable: “Yo no pactaría con Bildu”

ECONOMÍA

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Fraude en el aceite de oliva: 12 detenidos por vender aceite de calidad inferior como virgen extra ecológico

La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

DEPORTES

El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario

El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario

A qué hora y dónde ver el Levante - Atlético de Madrid: el Cholo Simeone busca cazar el récord de Luis Aragonés en un feudo ‘maldito’

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Un ex del Real Madrid y Balón de Oro confiesa cómo fue su fichaje por el Real Madrid: “Lloré a mares camino al aeropuerto pensando qué había hecho”

El Dakar 2027 regresa a África tras un paso ‘fantasma’ por España: Fernando Alonso ya calienta motores en el desierto de Marruecos