Comercios de varias ciudades se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona

Los comercios se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona (REUTERS/Ana Beltran)

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Algunos comercios del centro de Madrid, Valencia, Bilbao y Barcelona han amanecido este sábado con los escaparates tapiados con planchas de madera y barreras metálicas, en vísperas de la noche de Halloween, ante el temor a que se repitan los saqueos registrados hace una semana en la capital catalana. Los llamamientos a la vandalización, difundidos en redes sociales y vinculados a la plataforma Blocus, han llevado a numerosos comerciantes a proteger de forma preventiva sus negocios.

El antecedente directo se produjo el sábado 24 de octubre en Barcelona, cuando los disturbios en el centro de la ciudad terminaron con 133 detenidos, muchos de ellos menores de edad, y más de 500 identificados. Este viernes, en Palma, el dispositivo de seguridad desplegado por la Policía Nacional ante la convocatoria de Blocus Mallorca se saldó con nueve menores identificados y entregados a sus padres, 40 actas por infracciones administrativas y 200 personas identificadas, la mayoría muy jóvenes. Se registraron momentos de tensión entre un grupo ultraderechista, parte de la convocatoria de Blocus, y los acampados por la vivienda, lo que obligó a la Policía Nacional a interponerse entre ambos colectivos. Ante la posibilidad de que la escena se repita, tanto los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como las policías autonómicas han reforzado sus dispositivos.

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Los comercios se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona (REUTERS/Ana Beltran)

Los Mossos despliegan en Barcelona un dispositivo “de máximos”

Los Mossos d’Esquadra han comenzado a primera hora de la tarde a desplegarse por el centro de Barcelona y otras localidades catalanas con un dispositivo “de máximos”, en colaboración con otros cuerpos y policías locales. El nivel de alerta activado es el 4, el máximo establecido por el protocolo. Desde que en 2019 la Comisaría General de Información de los Mossos clasifica el riesgo de manifestaciones en una escala del uno al cuatro, esta es la segunda vez que se activa la alerta máxima; la primera fue en 2021, durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

Los canales de Blocus han convocado al menos tres acciones en Barcelona: en plaza de Catalunya y paseo de Lluís Companys a las 17:00 horas, y en el paseo de Gràcia a las 20:00 horas. Estos llamamientos han llevado a los comerciantes del centro a blindar sus locales. Desde las 15:00 horas se han habilitado controles intensivos en el transporte público de la capital catalana y la corona metropolitana para identificar a personas susceptibles de cometer disturbios, además de filtros preventivos para detectar objetos peligrosos. La policía catalana confía en que este dispositivo “robusto” evite los disturbios, de forma que no sea necesaria una fase “más contundente”, con detenciones, si se producen saqueos o ataques a los agentes.

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Los comercios se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona (REUTERS/Ana Beltran)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado esta mañana en redes sociales a celebrar Halloween y la Castanyada con normalidad, por tratarse de una tradición “de todos”, y ha asegurado que los Mossos “están preparados”. “Quien venga a saquear responderá ante la justicia, como ya están respondiendo los detenidos del día 24”, ha subrayado.

En Madrid, los comercios de Gran Vía, Montera y la Milla de Oro también han tapiado sus escaparates. Firmas como Prada, Loewe, Miu Miu y la joyería Ansorena, han blindado sus escaparates con paneles de madera desde primera hora del sábado, en una medida que también se replica en calles como Serrano, Goya y Alcalá. Según ha constatado EFE, algunos establecimientos han adelantado el cierre a las tres o las seis de la tarde ante el temor a disturbios vinculados a Blocus. El Ayuntamiento blindará la ciudad con 1.700 agentes, en coordinación con la Policía Nacional.

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La misma precaución se extiende a los comercios del centro de Bilbao y San Sebastián, donde hay convocadas una veintena de movilizaciones este fin de semana. La Policía Nacional detuvo el viernes a un joven de 20 años como administrador de una cuenta vinculada a Blocus desde la que convocaba una manifestación para el 31 de octubre y llamaba a provocar altercados en el centro de Bilbao.En Valencia, los comercios del centro histórico instalaron paneles protectores en sus escaparates y varios decidieron adelantar el cierre a las 16:00 horas, siguiendo la recomendación de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y del Ensanche. De acuerdo con información de Europa Press, su presidente, Borja Ávila, estimó que en torno al 85% de los 500 comercios asociados a la entidad seguiría esa indicación. La asociación había aconsejado además revisar persianas y cámaras, retirar los productos de mayor valor de los escaparates y despejar las aceras.

La Guardia Civil ha detenido este viernes en Picanya (Valencia) al "presunto fundador y principal impulsor" en España del movimiento Blocus, al que vincula con las convocatorias difundidas en redes sociales que, bajo la apariencia de protestas estudiantiles, buscaba llevar a cabo saqueos en comercios y actos violentos. (Fuente: Guardia Civil)

Una decena de detenidos en varias operaciones policiales

Las fuerzas de seguridad realizaron el viernes varias operaciones que elevaron a al menos once los detenidos vinculados a Blocus en los últimos días, repartidos entre Valencia, Cataluña, Bilbao, Tenerife y Málaga, acusados de instigar saqueos y la fabricación de cócteles molotov. Entre ellos figura el supuesto fundador de Blocus en España, un joven de 20 años arrestado en Picanya (Valencia), al que la Guardia Civil señala como “fundador y principal impulsor del movimiento de carácter violento” y cuyo ingreso en prisión provisional sin fianza ha sido decretado este sábado. En Valencia también fue detenido, un día antes, un menor de 17 años señalado como creador de los canales “Blocus VLC”, que superaban los 400 usuarios.

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En Cataluña, los Mossos d’Esquadra arrestaron a dos menores, en Bellmunt d’Urgell (Lleida) y en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), por administrar canales vinculados a los disturbios del 24 de octubre, además de a un joven de 18 años en Barcelona por impulsar esos mismos canales. La Policía Nacional detuvo, además, a un administrador de Blocus en Bilbao, a dos jóvenes en Tenerife y a otro de 20 años en Málaga que señalaba comercios de la capital, Fuengirola y Marbella.