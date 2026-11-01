Todos los regalos de la princesa Leonor hasta los 21 años: de una camiseta de la Selección Española a embutido a pie de calle o la joya histórica de su bisabuelo

Los regalos de la princesa Leonor. (Ramón Comet/Europa Press)

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A lo largo de sus más de dos décadas de vida, la princesa Leonor ha acumulado cientos de regalos procedentes de mandatarios internacionales, corporaciones locales, colectivos sociales y ciudadanos anónimos. Lejos de la imagen de un cofre privado repleto de joyas o lujos desmedidos, el registro real de sus pertenencias institucionales refleja una colección dominada por volúmenes literarios, piezas de artesanía popular y recuerdos simbólicos vinculados a los lugares que visita en su agenda oficial.

Este inventario no responde a rumores ni a filtraciones de prensa rosa, sino a un registro público y fiscalizable. La información sobre estos obsequios procede directamente de las memorias anuales de transparencia publicadas por la Casa de Su Majestad el Rey en su portal oficial, complementadas con las disposiciones del Boletín Oficial del Estado (BOE) relativas a condecoraciones civiles y militares. Desde el 1 de enero de 2015, por decisión directa de Felipe VI al inicio de su reinado, todos los miembros de la Familia Real están obligados a registrar cada regalo institucional que reciben, impidiendo que acepten dádivas de elevado valor económico o dinero en metálico.

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La evolución de estos presentes acompaña de forma paralela el propio crecimiento de la heredera: lo que en sus primeros años consistía en juguetes pedagógicos y trajes regionales tradicionales ha derivado, tras cumplir la mayoría de edad, en insignias constitucionales, sables castrenses y condecoraciones autonómicas que permanecen bajo la custodia del Estado y no en un armario particular.

El filtro de Zarzuela: qué se queda y qué va al Estado

La normativa de la Casa Real establece una frontera nítida entre el entorno privado y los actos institucionales. Cuando un alcalde, un presidente autonómico o un jefe de Estado entrega un obsequio a Leonor en el ejercicio de sus funciones, la princesa actúa como representante de la Corona. Por este motivo, el destinatario final del patrimonio material no es su persona, sino Patrimonio Nacional, el organismo público que gestiona los bienes de titularidad estatal vinculados a la Corona.

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El catálogo oficial de Zarzuela descarta automáticamente cualquier regalo que supere los usos habituales de cortesía social o que pueda comprometer la neutralidad de la institución. Aquellos detalles que son perecederos, como dulces típicos, embutidos o flores entregados a pie de calle, se destinan a fines asistenciales o al consumo protocolario inmediato, mientras que los objetos duraderos quedan numerados, descritos con su procedencia y archivados en el registro público que se difunde al cierre de cada ejercicio.

De los sonajeros de su infancia al sable de cadete

Durante su nacimiento en 2005 y sus primeros años en el colegio Santa María de los Rosales, los paquetes recibidos por la entonces infanta eran mayoritariamente detalles de bienvenida institucional: cubiertos de plata grabados, sonajeros artesanos, partituras para sus clases de violonchelo y trajes típicos, como el conjunto de llanisca que le envió el Principado de Asturias. Con motivo de su Primera Comunión en 2015, los presentes mantuvieron un perfil sobrio, centrado en medallas religiosas, crucifijos y recuerdos familiares de carácter íntimo.

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La princesa Leonor junto a su padre. (Casa Real)

El punto de inflexión llegó en septiembre de 2023 con su ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza. Allí recibió el sable de dama cadete, una pieza que no constituye un adorno de lujo, sino una herramienta de instrucción y un símbolo castrense entregado tradicionalmente por un compañero de curso superior. A este hito le siguieron distinciones institucionales aragonesas y gallegas, como la Medalla de Aragón y la Medalla de Oro de Galicia, vinculadas a sus etapas de adiestramiento en el Ejército de Tierra y en la Armada.

El día a día de las visitas: lectura, artesanía y deporte

Al revisar las listas desglosadas año por año, el regalo más repetido con diferencia es el libro. Leonor y su hermana, la infanta Sofía, reciben de manera constante ensayos de historia de España, antologías de poesía local, clásicos universales y ediciones facsímiles de archivos municipales que las autoridades entregan durante sus visitas a pueblos y ciudades. Libros como la Constitución española de Cádiz de 1812 o Pelusa Bay.

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Los regalos de la princesa Leonor. (Europa Press)

Junto a la literatura, destacan las muestras de manufactura local: broches de azabache asturiano, bordados tradicionales, abanicos pintados a mano, pañuelos de seda y complementos de marroquinería española. El ámbito deportivo también ocupa un espacio habitual en sus recepciones oficiales; tras las victorias de los combinados nacionales, la princesa ha recibido camisetas personalizadas con su nombre y el dorsal número diez por parte de las selecciones de fútbol femenino y masculino, así como uniformes conmemorativos de las delegaciones olímpicas españolas.

Las distinciones históricas de la mayoría de edad

Las piezas de mayor peso institucional que ha recibido Leonor son de titularidad pública y están ligadas a su papel como futura jefa del Estado. El Toisón de Oro que Felipe VI le impuso en 2018 perteneció históricamente a su bisabuelo, don Juan de Borbón, tratándose de una pieza dinástica vinculada a la Corona.

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La princesa Leonor cumple 21. (EFE/Eloy Alonso)

De igual modo, con motivo de la jura de la Constitución en las Cortes Generales el 31 de octubre de 2023, el Gobierno le concedió el Collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, la más alta condecoración civil de la nación, junto a las medallas oficiales acuñadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ninguna de estas piezas puede ser vendida ni heredada como patrimonio personal: representan la continuidad jurídica de la institución y forman parte del inventario histórico de España.