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Leire Díez quiere agitar la campaña con su primer libro el 9 de noviembre: revelará “más de 600 delitos” que salpican a periodistas, fiscales, políticos y policías

Publicará su primer libro en Amazon, en papel y digital, y ofrecerá a los compradores un código para que puedan descargarse de una web los audios en los que sustenta todo el texto. Audios novedosos de los archivos del comisario Villarejo y la periodista Patricia López

Leire Díez (imagen hecha por IA)
Leire Díez (imagen hecha por IA)
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Leire Díez dijo en mayo de 2025 que estaba escribiendo un libro, que ella no era ninguna “fontanera del PSOE”, sino una simple periodista que estaba recabando todo tipo de información para su proyecto editorial. El argumento sonó a excusa. De hecho, la Audiencia Nacional acabó imputándola en una doble causa en la que la ex militante socialista es una de las principales protagonistas. El ‘caso Leire’ centra sus pesquisas en si realmente existió una trama financiada para “desestabilizar” sumarios judiciales que salpicaban a los socialistas, al Gobierno de Pedro Sánchez y a algunos de los familiares del presidente. Y si Leire Díez también participó en otra trama para amañar contratos y rescates públicos.

El ‘caso Leire’ también se conoce como ‘caso cloacas’: las cloacas del PSOE. Y precisamente esa palabra, la de cloacas, es la que baraja Díez para presentar su primer libro la semana del 9 de noviembre. El objetivo de este primer texto (están previsto otros dos más) es que se pueda comercializar esa misma semana a través de Amazon: donde se podrá adquirir por 19 euros en papel y por 10 euros en la versión digital. Como novedad, todos los compradores tendrán derecho también a una especie de código que les permitirá entrar en una web donde podrán escuchar los audios en los que se sustenta el libro. Porque el libro está basado, principalmente, en los audios que durante años grabaron el comisario José Manuel Villarejo y la periodista Patricia López, ya fallecida.

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López dejó su autorización a su amiga Leire Díez para que pudiera usar todos los audios y mensajes que grabó y guardó durante años. Porque una de las novedades del libro es que se va a presentar a la periodista como una colaboradora del CNI y de los servicios de inteligencia de la Guardia Civil, con lo que eso conlleva. “Todo el mundo que habló con ellos dos, con Villarejo y López, está grabado”, recuerdan desde el entorno de Leire Díez. “Si la han acusado de formar parte de unas cloacas, en estos libros el lector va a descubrir a las cloacas de verdad”, explican las mismas fuentes. ¿Y qué se va a encontrar el lector?

El excomisario José Manuel Villarejo, a su llegada a la Audiencia Nacional (Alberto Ortega - Europa Press)
El excomisario José Manuel Villarejo, a su llegada a la Audiencia Nacional (Alberto Ortega - Europa Press)

En el primer libro, estructurado en unos doce bloques, Leire Díez quiere relatar historias donse de narrarán “más de 600 presuntos delitos” cometidos por periodistas, policías, fiscales y políticos. No solo aparecen las grabaciones de Patricia López, analizadas en su contexto, sino también muchas de las grabaciones de Villarejo que no se conocen. Hay que recalcar que la detención del ex comisario conllevó la apertura de una macrosumario bautizado como ‘Tándem’, que ya ha dado lugar a casi 50 piezas distintas, “pero con todo el material que guardaba daría para unas 160″, explican las fuentes antes consultadas. Díez ha contado con ayuda para desencriptar parte de ese material y dar a conocer material que hasta ahora se guardaba bajo llave. “El libro no le va a gustar al PP, ni al PSOE, ni al CNI, ni a las empresas del IBEX”, señala una persona que ha leído borradores.

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“Importantes sorpresas”

El objetivo es agitar una campaña electoral que se prevé mucho más convulsa de lo que ya se esperaba, sobre todo después del trágico accidente ferroviario en la localidad toledana de Urda. Habrá que esperar, por tanto, a conocer el tono del libro, las novedades que aporta y los personajes que en él aparecerán. Lo seguro, afirman todas las fuentes consultadas, es que habrá “importantes sorpresas donde algunos van a quedar muy mal retratados”. Otro factor a tener en cuenta es el impacto mediático que pueda tener y la credibilidad que se dé al mismo, teniendo en cuenta que la reputación de Leire Díez no es la mejor en estos momentos.

Leire Díez adquirió relevancia mediática en mayo de 2025 cuando ‘El Confidencial’ publicó un vídeo en el que la exmilitante socialista, acompañada por el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, intentaban convencer al empresario vasco Alejandro Hamlyn, investigado por la Guardia Civil, para que les facilitara información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas. “Si Balas está muerto, mejor”, se escuchaba decir a Díez en la grabación. Una grabación que se hizo viral y una frase que casi se ha hecho icónica. Seguramente Díez explique en sus libros qué pasó realmente en esa reunión, ya que solo se filtró parte de la misma. La ‘fontanera’/periodista argumentó entonces que el objetivo de esa cita es que estaba recabando datos para escribir un libro sobre el sector de los hidrocarburos. La Audiencia Nacional tiene abiertas ahora varias causas precisamente por fraude al IVA en la comercialización de combustibles. En una de ellas está imputado el comisionista y empresario Víctor de Aldama.

El empresario Víctor de Aldama y la exmilitante socialista Leire Díez (Carlos Luján - Europa Press)
El empresario Víctor de Aldama y la exmilitante socialista Leire Díez (Carlos Luján - Europa Press)

¿Hablará los libros de Leire del fraude de los hidrocarburos? “Sí, hablarán”, afirman fuentes de su entorno. La Guardia Civil y la Fiscalía sospechan que Leire Díez trabajaba realmente para Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, con el objetivo de buscar información comprometedora para poder influir en procedimientos judiciales que salpicaban a los socialistas. Los investigadores sostienen que dicha estructura (con financiación incluso del partido) habría intentado obtener esa información comprometedora sobre jueces, fiscales y mandos policiales para influir en diversas causas judiciales.

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