La reflexión de Isco sobre sus malos momentos y su salida del Real Madrid: “Me alegro de no haber tirado la toalla y de solucionar los problemas míos conmigo”

Isco, en un momento del partido contra el Málaga. (EFE/Jorge Zapata)

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Isco Alarcón es de esos jugadores que ha aprendido a mirar con otros ojos una de las etapas más duras de su carrera. El futbolista malagueño, hoy en el Betis, levantó cinco Champions con el Real Madrid, pero pasó por una época en la que dejó de disfrutar del fútbol.

Se lo contó a Jorge Valdano en Universo Valdano. Sin esconder su frustración por cómo acabó su aventura en el Santiago Bernabéu, recordó: “Nadie fue claro conmigo. Con Solari jugué un partido de Copa del Rey y minutos suelto... Yo no sabía si estaba bien o estaba mal y, bueno, me vine abajo”.

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No obstante, el capitán verdiblanco hoy se lo reprocha “mucho”. “Al final eso te lo da el tiempo. En ese momento estás más cabreado con todo el mundo y todo te parece mal”, explicó.

Isco en un entrenamiento del Real Madrid. (REUTERS/Molly Darlington)

“Echas balones fuera constantemente”

Isco admitió que entonces culpaba a los demás de una situación en la que también tuvo parte. “Cuando estás en esa situación, nada es culpa tuya. Echas balones fuera constantemente”, dijo. Con el tiempo, las preguntas cambian: qué hizo él para cambiar las cosas, por qué no dio un paso más, por qué no luchó más.

Y fue más lejos: “Ahora reconozco que en ese momento perdí un poco la ilusión por demostrar, por jugar y por quitarse el puesto a un compañero. Y eso es algo que hice anteriormente... Me vine un poco abajo y no tuve la fuerza mental para revertir la situación que sí había tenido otras veces”.

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Su frase más contundente llegó al echar la vista atrás. “El que más se arrepiente soy yo, y lo digo ahora que ha pasado mucho tiempo y que vuelve a disfrutar del fútbol como un niño pequeño. Pero en ese momento estaba peleado con todo el mundo. Me sentía una víctima y no lo era”, reconoció.

El centrocampista del Betis Isco Alarcón. (Julio Muñoz/EFE)

El papel de su familia

El sostén en todo ese caos fue su familia. Isco está casado con la actriz y directora Sara Sálamo, con quien tiene dos hijos, además del que tuvo en una relación anterior. En una entrevista para los canales del Betis, en enero de 2024, lo dijo sin rodeos: “Mi mujer, mis hijos... Hemos pasado momentos complicados, donde no salían las cosas. Ha sido muy importante su apoyo en los momentos malos”.

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Aquella etapa también les afectó a ellos, y ahora la alegría es compartida: “Estamos disfrutando todos muchísimo y ojalá siga así durante mucho tiempo”. En casa, además, el sentimiento verdiblanco ya ha calado: “Mis hijos son béticos hasta la médula”.

El centrocampista del Betis Isco Alarcón, en una foto de archivo. (EFE/José Manuel Vidal)

Un amago de retiro

Hubo un momento en que las dudas fueron más allá de lo deportivo. Tras salir del Sevilla y mientras estuvo sin equipo, Isco se planteó retirarse. Se lo contó en 2025 a la revista Líbero: “Hay momentos malos, donde no salían las cosas y no entendía muy bien el porqué. Ahí miras un poco dentro de ti y piensas qué está pasando. ¿Qué estoy haciendo mal?”.

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De nuevo, los suyos fueron clave. “Estoy orgulloso de cómo en los malos momentos he salido adelante con la ayuda de mi mujer, mi familia, mis hijos”, señaló. Y de aquel proceso se quedó con una lección: “Me alegro de no haber tirado la toalla, de no buscar culpables, de no poner excusas, de solucionar los problemas míos conmigo”.

Sálamo también ha llevado esa etapa a la pantalla. Dirigió el documental En silencio, presentado en el Festival de San Sebastián en septiembre de 2025, que retrata la recuperación de Isco tras la grave lesión de peroné que sufrió en 2024, con sus miedos, su incertidumbre y el acompañamiento familiar durante la rehabilitación.

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El centrocampista del Betis Francisco Alarcón 'Isco', durante el partido contra el Sevilla FC. (Julio Muñoz/EFE)

Pellegrini y el regreso del 10

Su llegada al Betis en el verano de 2023 marcó un punto de inflexión. Allí se reencontró con Manuel Pellegrini, el técnico que ya le había dado una oportunidad en el Málaga, en 2011. “Tengo la suerte de tener un entrenador que cree en ese puesto de 10. Me aconseja que me mantenga siempre cerca del balón y me da mucha libertad de movimiento”, contó a France Football.

Isco se siente querido por el club, por sus compañeros y por la afición, y desde el principio tuvo claro lo que buscaba: “Venía de un periodo complicado. No salieron las cosas como uno quería, pero hay que seguir adelante. El fútbol es como la vida. No siempre sale como uno quiere. El mensaje que intento mandar es que no hay que rendirse”.

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No piensa en la retirada, pero sí en cómo quiere llegar a ella: “Mi objetivo es que sea yo quien me retire del fútbol, no que el fútbol me retire a mí”. A sus 34 años, Isco forma parte de un equipo que atraviesa un gran momento. El Betis es cuarto en LaLiga y ha ganado sus tres primeros partidos en la fase de liga de la Champions.