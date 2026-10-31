España

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Un estudio de Funcas detecta que Vox es el partido cuyos votantes tienen las opiniones más extremas en economía. Y también que los hombres son más extremistas que las mujeres

Algunos de los famosos que han protagonizado polémicas con Hacienda o los impuestos. (Montaje Infobae)
Algunos de los famosos que han protagonizado polémicas con Hacienda o los impuestos. (Montaje Infobae)
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Los impuestos y el gasto público son el tema económico que más enfrenta a los españoles, más incluso que la sanidad, los precios o el comercio con otros países. Lo revela un estudio de Carlos Sanz, economista del Banco de España, publicado por Funcas en la revista Papeles de Economía Española. Para llegar a esta conclusión, el autor usó una encuesta de 2023 realizada a casi 4.000 personas en España. A cada participante se le hicieron preguntas sobre diez temas económicos distintos, como si está de acuerdo con pagar impuestos, si le gusta la sanidad pública o si cree que hay que controlar los precios. Luego se vio cuánto se alejaba cada respuesta de la opinión más común, para medir el desacuerdo en cada tema.

El estudio agrupó las diez preguntas en tres grandes bloques: impuestos, igualdad y bienestar, y economía general (como el comercio exterior o la inflación). El bloque de los impuestos obtuvo la puntuación de desacuerdo más alta de los tres: 2,09 sobre 10. Los otros dos bloques quedaron más bajos, con 1,71 y 1,76.

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Dentro de ese bloque, se hicieron dos preguntas concretas. La primera fue si los servicios públicos que recibimos, como hospitales, colegios o carreteras, compensan lo que pagamos en impuestos. Aquí hubo bastante desacuerdo: 2,43 puntos sobre 10, uno de los niveles más altos de todo el estudio. La segunda pregunta fue si prefieren pagar menos impuestos y tener menos servicios, o pagar más y tener más servicios. En esta, el desacuerdo fue menor: 1,74 puntos.

El bloque de los impuestos obtuvo la puntuación de desacuerdo más alta de los tres: 2,09 sobre 10. Los otros dos bloques quedaron más bajos, con 1,71 y 1,76. (Funcas)
El bloque de los impuestos obtuvo la puntuación de desacuerdo más alta de los tres: 2,09 sobre 10. Los otros dos bloques quedaron más bajos, con 1,71 y 1,76. (Funcas)

Sanidad y herencias, cada una en un extremo

En el lado opuesto está la sanidad. Cuando se preguntó si el Estado debe garantizar una buena atención médica para todos, casi todo el mundo respondió que sí. Fue la pregunta con el apoyo más alto de todo el estudio (8,84 sobre 10) y, al mismo tiempo, la que generó menos discusión (1,40 puntos de desacuerdo).

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Algo parecido ocurrió con la inflación: casi todos están de acuerdo en que el Gobierno debe actuar para controlar los precios (8,25 de apoyo), con un desacuerdo bajo, de 1,64 puntos. El comercio con otros países, es decir, si hay que proteger a las empresas y consumidores españoles frente a la competencia extranjera, tuvo también bastante apoyo (7,70) y un desacuerdo moderado (1,84).

“Cuando se preguntó si el Estado debe garantizar una buena atención médica para todos, casi todo el mundo respondió que sí”

Aunque los impuestos son, en conjunto, el bloque más conflictivo, hay una sola pregunta que genera todavía más desacuerdo: si el Estado debería hacer algo para que los hijos de familias ricas no hereden automáticamente esa riqueza. Esta pregunta alcanzó el desacuerdo más alto de todo el estudio, con 2,69 puntos. Le siguen, muy de cerca, la pregunta sobre si los impuestos compensan los servicios públicos (2,43) y la de si hay que reducir la diferencia de ingresos entre ricos y pobres (2,32).

Los votantes de Vox, los que tienen las posturas económicas más extremas

El estudio también analizó cómo valoran los españoles a los distintos partidos políticos, en una escala de 0 a 10 según el cariño o el rechazo que les producen. Ningún partido superó los 5 puntos de media. El PSOE fue el mejor valorado, con 4,32 puntos, seguido de Sumar (3,67), Podemos (2,87) y el PP (3,28). Entre los partidos nacionalistas y regionales, el PNV obtuvo 2,12 puntos, Bildu 1,86, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 1,94, Junts per Catalunya 1,67 y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 1,68. Vox fue el partido peor valorado en conjunto, con 2,19 puntos.

Más allá de esta valoración general, el estudio comprobó algo más concreto: qué votantes tienen las opiniones económicas más alejadas de la media. Y aquí Vox destaca con claridad: sus simpatizantes muestran las posturas más extremas en los tres bloques económicos analizados, tanto en impuestos como en igualdad y en temas generales de economía.

Santiago Abascal, en precampaña para el 29-N. (Europa Press)
Santiago Abascal, en precampaña para el 29-N. (Europa Press)

Los votantes del PP, en cambio, muestran un patrón distinto. En impuestos están algo menos divididos que el resto de la población, pero en temas de igualdad y bienestar sus opiniones sí se alejan más de la media. Entre los simpatizantes de Podemos, el mayor desacuerdo aparece justamente en impuestos. Los votantes de Sumar, por su parte, muestran menos división de lo habitual en temas de economía general.

Las mujeres, menos extremas que los hombres

El estudio encontró una diferencia clara según el género: las mujeres tienen, en promedio, opiniones económicas menos alejadas de la media que los hombres, y esto se repite en los tres bloques analizados. En cambio, la edad y el nivel de estudios de cada persona no marcaron diferencias relevantes en el grado de desacuerdo.

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