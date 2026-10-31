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Un experto asesor financiero hace cuentas para comprar una casa de 250.000 euros

El comprador necesita reunir 69.700 euros de ahorro previo para afrontar la entrada, los impuestos y los gastos de compraventa antes de solicitar financiación hipotecaria en Andalucía

Una mujer firma un préstamo hipotecario (Canva)
Una mujer firma un préstamo hipotecario (Canva)
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Comprar una vivienda exige, muchas veces, bastante más que simplemente reunir un porcentaje del precio total de venta. Antes de firmar, hay que calcular la parte que no cubrirá la hipoteca, los impuestos y los trámites. El ahorro disponible es un factor determinante para planificar la operación y evitar imprevistos económicos.

Ismael Fernández, asesor inmobiliario, calculó en un video que compartió en redes sociales cuánto dinero necesita reunir una persona para comprar una vivienda de 250.000 euros en Andalucía. La cifra final, dijo, asciende a 69.700 euros antes de pensar en la hipoteca.

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Ese monto no incluye el precio de la casa. Es el ahorro necesario, según las partidas de su ejemplo, para cubrir la entrada y los gastos asociados a la compra.

La entrada concentra la mayor parte del ahorro exigido

El primer desembolso que contempla Fernández es la entrada. Según explicó el asesor, equivale, normalmente, al 20% del precio de compra, lo que en una vivienda de 250.000 euros representa 50.000 euros.

Ese porcentaje refleja el escenario habitual en el que el banco financia hasta el 80% del valor de tasación o del precio de compraventa, tomando como referencia el menor de los dos. Si la tasación queda por debajo del precio acordado, el comprador necesitará aportar más ahorros.

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El impuesto de transmisiones patrimoniales suma otros 17.500 euros

El segundo gran desembolso es fiscal. Fernández precisó que “el impuesto de transmisiones patrimoniales, que en Andalucía el tipo general es el 7%”, eleva la factura en 17.500 euros sobre una vivienda de 250.000 euros.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

El ITP se aplica, por regla general, a las viviendas de segunda mano. Las de obra nueva tributan por otro régimen, con IVA y, habitualmente, el impuesto de actos jurídicos documentados. Andalucía contempla tipos reducidos para determinados compradores y circunstancias, sujetos a requisitos y límites de valor. Por tanto, el 7% es el tipo general, pero no necesariamente el aplicable a todos los casos.

Escritura, registro, gestoría y tasación completan la cuenta

El resto de las partidas incluidas en el vídeo son menores por separado. La escritura de compraventa se cifra en 900 euros; la inscripción en el Registro de la Propiedad, en 500; la gestoría, en 400; y la tasación, habitual al solicitar financiación, en otros 400 euros. En conjunto, suman 2.200 euros.

Estos conceptos deben distinguirse de los gastos propios de formalizar la hipoteca. Desde la entrada en vigor de la Ley 5/2019, la entidad financiera asume, en general, los gastos de notaría, registro, gestoría e impuestos de la escritura del préstamo; el cliente paga la tasación.

El total asciende a casi 70.000 euros

Al sumar los 50.000 euros de entrada, los 17.500 del ITP y los 2.200 euros de trámites, Fernández llega a 69.700 euros. La cifra debe entenderse como una simulación, no como un presupuesto válido para cualquier operación. El importe puede cambiar según se trate de una vivienda nueva o usada, la situación personal del comprador, la tasación y las condiciones de financiación. Pueden añadirse otros costes, como copias de escrituras o intermediación inmobiliaria. Antes de firmar, conviene pedir un desglose por escrito y comprobar qué conceptos corresponden a cada parte.

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