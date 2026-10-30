Una experta en marca, sobre el futuro de la princesa Leonor: “No necesita parecer una joven cualquiera para conectar con su generación. Su realidad es distinta y siempre lo será”

La Princesa Leonor pronuncia un discurso durante la gala de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 que se celebra este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. (EFE/Eloy Alonso).

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La princesa Leonor ha dado un nuevo paso en su camino hacia la futura jefatura del Estado. La heredera, que cumple este sábado 31 de octubre 21 años, protagonizó el pasado viernes una de las imágenes más significativas de los Premios Princesa de Asturias 2026 al recibir por primera vez en solitario a los galardonados. Sin la presencia de Felipe VI, la reina Letizia ni la infanta Sofía, la hija mayor de los reyes asumió un papel que hasta ahora había compartido con su familia, reforzando así su protagonismo en una cita que lleva su nombre.

El encuentro, celebrado en el salón Covadonga del Hotel de la Reconquista de Oviedo, reunió a figuras de distintos ámbitos culturales, científicos y sociales. Entre ellas se encontraban personalidades de la talla del futbolista Leo Messi, la cantante Patti Smith, representantes de Studio Ghibli y el escritor británico Julian Barnes. Más allá de las fotografías y los saludos protocolarios, la jornada sirvió para observar cómo evoluciona la presencia pública de la princesa y de qué manera comienza a imprimir un sello propio a sus responsabilidades.

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Este avance no llega por sorpresa. Durante la edición anterior, Felipe VI ya había dejado entrever que su hija debía ganar espacio en los premios que llevan su título. La pasada semana, ese relevo gradual se tradujo en una imagen inédita: Leonor al frente de la recepción, sin el acompañamiento presencial de sus padres. Para Ana Jiménez, experta en construcción de autoridad y marca personal, este movimiento encaja con una transformación más amplia de la identidad pública de la heredera.

La princesa Leonor y Messi. (EFE/ Ballesteros)

“La princesa Leonor está viviendo una etapa especialmente interesante desde el punto de vista de su marca personal”, explica Jiménez en declaraciones a Infobae. “Durante años, su imagen pública estuvo definida principalmente por su condición de heredera al trono, pero sus últimas apariciones permiten observar una evolución: empieza a proyectar una identidad en la que conviven su responsabilidad institucional, su formación académica y una dimensión personal cada vez más visible”.

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Un discurso que mira a los problemas de los jóvenes

Uno de los elementos que la especialista destaca es el contenido del discurso pronunciado por Leonor durante esta edición. La princesa no se limitó a ensalzar la trayectoria de los premiados, sino que también puso sobre la mesa inquietudes que atraviesan a buena parte de su generación. El acceso a la vivienda, las dificultades para construir un futuro profesional, la incertidumbre y el desencanto social han encontrado espacio en sus palabras, junto con una reflexión sobre el peso de las redes sociales.

La princesa Leonor durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias

Para Jiménez, elegir estos asuntos tiene una relevancia que va más allá de la intervención puntual. “Desde el punto de vista de la comunicación, esta elección resulta significativa porque intenta acercar una figura institucional a conversaciones que forman parte de la realidad cotidiana de muchos jóvenes”, señala.

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La experta, no obstante, introduce un matiz importante: la posición de Leonor es privilegiada y su experiencia no puede equipararse a la de la mayoría de las personas de su edad. Por ello, considera que el valor comunicativo reside en reconocer esas preocupaciones e incorporarlas al discurso institucional, no en presentar a la princesa como alguien que vive las mismas circunstancias que el resto de los jóvenes.

La construcción de una imagen cercana también pasó por las referencias culturales y personales. “La cercanía no siempre se construye contando grandes intimidades, sino compartiendo pequeños detalles que permiten reconocer a la persona detrás de la responsabilidad que representa”, apunta Jiménez. En su opinión, una sonrisa, una referencia personal o una forma de expresarse menos distante pueden transmitir naturalidad sin necesidad de renunciar a las exigencias del protocolo.

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La importancia de encontrar una voz propia

La relación con la infanta Sofía también ha contribuido a mostrar una faceta menos formal de la princesa. Las miradas y los gestos de complicidad entre ambas hermanas han ofrecido momentos espontáneos en medio de una agenda cuidadosamente organizada. La especialista advierte, sin embargo, de que no es necesario interpretar cada gesto familiar como parte de una estrategia de comunicación: su valor está en permitir que el público conozca otras dimensiones de Leonor, más allá de su condición de futura reina.

La princesa Leonor y la infanta Sofía visitan la localidad asturiana de Llanes donde este sábado, entregan el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. (EFE/ Ballesteros).

A esta evolución se suma su recorrido académico. Tras completar su formación militar, la princesa ha comenzado sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Esta nueva etapa amplía la imagen de una heredera que, además de participar en ceremonias y compromisos oficiales, continúa preparándose para las responsabilidades que asumirá en el futuro.

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La recepción en solitario de los premiados representa otro avance en ese proceso. Leonor empieza a dejar atrás el papel de acompañante de los Reyes para ocupar un lugar propio en actos de especial relevancia. Pero, según Jiménez, el reto no consiste únicamente en ganar visibilidad, sino en convertirla en autoridad y confianza.

“El principal desafío de su marca personal está precisamente en encontrar el equilibrio entre la autoridad que le proporciona su posición y la confianza que deberá construir a través de sus actuaciones”, afirma. Y añade una de las claves de su análisis: “El reconocimiento institucional se hereda, pero la credibilidad pública no puede darse por garantizada”.

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La infanta Sofía en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias. (Europa Press)

En esa construcción confluyen, por tanto, su preparación, los valores que transmite y su capacidad para atender las inquietudes sociales sin ocultar las diferencias entre su realidad y la de los ciudadanos a los que se dirige. Para la experta, la esperanza, la curiosidad intelectual y la voluntad de aprendizaje empiezan a formar parte de una identidad más completa.

“Lo interesante es que Leonor no necesita parecer una joven cualquiera para conectar con su generación. Su realidad es distinta y siempre lo será. Su oportunidad está en demostrar que, desde esa posición, puede comprender el contexto en el que vive, escuchar las inquietudes de la sociedad y desarrollar una voz propia”, concluye Jiménez.

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