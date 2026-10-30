España

Cómo funciona el acompañamiento psicológico a los supervivientes de accidente de tren: “Hay personas que se sienten culpables por haber sobrevivido”

El psicólogo Alberto Miranda explica en una entrevista con ‘Infobae’ que el apoyo debe respetar los tiempos de cada paciente, sus sensaciones y no tener exigencias

Personas en busca de familiares que viajaban en dos trenes que chocaron se reúnen en una residencia religiosa convertida en instalación médica temporal en Toledo, España, el 29 de octubre de 2026. (AP Foto/Andrea Comas)
Personas en busca de familiares que viajaban en dos trenes que chocaron se reúnen en una residencia religiosa convertida en instalación médica temporal en Toledo, España, el 29 de octubre de 2026. (AP Foto/Andrea Comas)
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La tragedia ferroviaria de Urda, Toledo, es ya la segunda que vive España en apenas nueve meses. Con 69 personas fallecidas y más de 180 heridos hasta el momento, la vía Madrid-Andalucía vuelve a sufrir uno de los accidentes más mortales de la historia del país. Como indicaron las primeras investigaciones, el accidente se habría producido por un AVE que alcanzó a un tren Iryo que estaba detenido en la vía. Por ahora, no se ha esclarecido si se debe a un error humano o a un fallo del sistema de seguridad, o ambas.

Son más de 500 los pasajeros que iban a bordo de los dos trenes colisionados (397 en el AVE y 147 en el Iryo, entre ellos un bebé) y cientos de ellos han necesitado de primeros auxilios y de atención psicológica, así como sus familiares. Para brindar apoyo psicológico, los servicios de emergencia han desplegado en varias estaciones de trenes y pabellones para atender tanto a los supervivientes como a sus seres queridos que lo precisen.

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Después de sobrevivir a una catástrofe de este tipo, las primeras sensaciones suelen ser tan intensas como variadas: desde miedo y ansiedad hasta una profunda confusión de lo sucedido o problemas para dormir. “Hay personas que se sienten incluso culpables porque ellos han sobrevivido mientras otras tantas lo están pasando mal o han perdido la vida”, señala a Infobae el psicólogo Alberto Miranda.

Sin embargo, es importante matizar que “no todas las personas reaccionan igual” y, sobre todo, no todas desarrollarán un trastorno psicológico. “Hay investigaciones que dicen que son cinco los principios fundamentales para favorecer una recuperación en estas catástrofes, que serían la seguridad, la calma, la sensación de eficacia personal, la conexión social y esperanza”.

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Por ello, de acuerdo con Miranda, en estos primeros momentos “no hay que exigirle a una persona que supere ni mucho menos lo que ha ocurrido, ni que hable de ello si no quiere”. La clave sería hacer que se sienta segura, que descanse y que esté acompañada para recuperar esa sensación de control de su vida.

Uno de los pasajeros de los trenes sube a una camioneta para ser atendido en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad.
Uno de los pasajeros de los trenes sube a una camioneta para ser atendido en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad. (EFE/Ismael Herrero)

Un apoyo psicológico sin tiempos ni exigencias

Si con el tiempo aparecen dificultades importantes para llevar una vida normal, es entonces cuando el psicólogo recomienda realizar una intervención especializada. “El objetivo no sería que desaparezca directamente el sufrimiento, sino acompañar de una manera adecuada a la persona y facilitar esa propia recuperación”, señala.

Sin exigencias ni prisas en la recuperación emocional es también como el psicólogo explica que debe realizarse el acompañamiento a las personas más cercanas de las víctimas del accidente. En aquellos que tienen recibir la noticia más dura de todas, la del fallecimiento de un ser querido, la labor del psicólogo debe estar orientada hacia el respeto de los tiempos que necesite cada uno.

De igual modo es importante la manera en la que se da una noticia de este calibre, que ha de tener lugar en un entorno privado y transmitirse con claridad. Miranda añade que es crucial “responder a estas emociones con empatía y huir de frases como ‘el tiempo lo cura todo’ o ‘tienes que ser fuerte’”.

La Guardia Civil ha alertado de que algunos familiares de las víctimas del accidente han recibido SMS en los que se asegura que se han identificado los cuerpos de sus familiares. (Guardia Civil)

Un miedo que puede extenderse

Los accidentes de trenes de Adamuz y Urda, ambos en la circulación de Madrid-Andalucía, suman ya 115 fallecidos, a la espera de la posible confirmación de más muertos en el que ha tenido lugar en Toledo el pasado 28 de octubre. Las dos tragedias, sumadas a las constantes incidencias que experimenta la red ferroviaria española en todos los puntos del país desde hace tiempo, han sembrado entre la población un temor generalizado al transporte ferroviario.

“Desde luego que la exposición a las noticias en muchos aspectos puede generar miedo a viajar incluso en personas que no han vivido”, cuenta a este medio. La explicación psicológica llega por la heurística de la disponibilidad, en la que, según la psicología, “nuestro cerebro utiliza esa facilidad que tiene de recordar determinados acontecimientos para estimar esa probabilidad”.

“Cuando vemos todas estas imágenes repetidas en el tiempo, podemos empezar a percibir el tren como el medio de transporte más peligroso, aunque su riesgo estadístico no diga lo mismo”, narra el psicólogo. Más que un apoyo psicológico, lo que puede resultar útil a aquellas personas que han quedado asustadas tras el accidente es consultar solo información fiable y limitar la exposición a ciertos contenidos informativos.

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