Chris Pratt confirma que su personaje en ‘Guardianes de la Galaxia’ volverá al universo Marvel: “Star-Lord no se irá a ninguna parte”

Chris Pratt ha asegurado que volverá a ponerse el traje de Star-Lord dentro del Universo de Marvel. (Reuters/Mario Anzuoni/File Photo)

Guardar

Chris Pratt ha confirmado que Star-Lord volverá al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), tras un período de incertidumbre sobre el futuro del personaje. El actor hizo el anuncio en el pódcast Bingeworthy, donde habló sobre el proceso que llevó a esta decisión.

Según ha contado, el estudio tomó “medidas contundentes” para concretar el regreso del héroe. Chris Pratt no precisó cuándo volverá a aparecer en pantalla, pero sí que hay una voluntad explícita de que se recupere su rol.

PUBLICIDAD

El actor aseguró que el personaje “no se irá a ninguna parte”, aunque evitó dar una fecha concreta para su reaparición en una futura producción de Marvel.

“Sí, volverás a ver a Star-Lord, lo cual es muy emocionante, pero no tengo autorización para decir cuándo será”, declaró Pratt durante el pódcast.

Un regreso que está “garantizado”

El actor aclaró que, pese a no poder revelar detalles, la continuidad del personaje está garantizada dentro de los planes del estudio.

Pratt explicó que mantiene una relación cercana con Kevin Feige y Louis D’Esposito, figuras clave en la producción del MCU. Según relató, ambos han conversado con él sobre la manera de cumplir la promesa de recuperar al héroe.

PUBLICIDAD

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (Disney+)

Esas conversaciones se dieron en el marco de un vínculo de trabajo que el actor describió como estrecho con la cúpula creativa del estudio.

Meses antes del anuncio, el actor había presentado a Marvel una propuesta para continuar la historia de Star-Lord. Pratt dijo que tenía una visión definida sobre el aporte del personaje durante los próximos diez años de relatos del MCU.

Esa propuesta se suma a las gestiones que mantuvo con Feige y D’Esposito, aunque no se ha detallado en qué consistió específicamente ese plan presentado por el actor.

Trayectoria de Star-Lord y lo que viene en el MCU

Pratt ha interpretado al héroe en seis películas del universo Marvel, entre ellas Guardianes de la Galaxia, Vengadores: Infinity War y Guardianes de la Galaxia Vol. 3, con la que se cerró la trilogía dirigida por James Gunn, que marcharía a dirigir la división de DC.

PUBLICIDAD

Esta última incluyó una escena posterior a los créditos que ya anticipaba el regreso del personaje, un indicio que ahora cobra sentido con la confirmación del actor.

La próxima película del MCU será Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre. El filme no fue mencionado por Pratt en relación directa con el regreso de Star-Lord, pero marca la próxima gran cita de la franquicia en pantalla grande.

Trailer de la esperada 'Avengers: Doomsday'. (Marvel)

El actor no es que se encuentre en su mejor momento. Desde Guardianes de la Galaxia Volumen. 3 no ha tenido ningún éxito de taquilla y ha encadenado algunos fracasos, como la película para Netflix Estado eléctrico o la serie de Prime, La lista final T2. Su último trabajo hasta el momento ha sido el thriller de ciencia ficción Sin piedad, junto a Rebeca Ferguson, también para Amazon Prime Video. Tiene pendiente de estreno su colaboración con la directora española Paula Ortiz en el documental Pétros ení, rodado en la Basílica De San Pedro, en el Vaticano.

PUBLICIDAD